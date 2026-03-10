電通デジタル、約170ヵ国21,000社超が調査に参加する認定制度「働きがいのある会社」に初選出

株式会社電通デジタル



株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下、GPTWジャパン）が実施する「働きがいのある会社」認定において、「働きがい認定企業」に初めて選出されました。

「働きがいのある会社」認定とは、約170ヵ国21,000社超が調査に参加する国際的な認定制度で、社員へのアンケートの評点が一定水準を超えた企業を対象に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGPTWジャパンが正式に認定するものです。

なお、当社は今回の調査において、性的指向や人種に関わらず正当に扱われる公平な文化や必要な時に休暇を取得しやすい環境などが、特に高く評価されました。

当社は、社員一人一人の成長を支援し続けることで、社員が生み出す価値を最大化し、ステークホルダーへの提供価値の向上につなげていく考えのもと、人的資本経営を推進しています。キャリアオーナーシップ、DEI（Diversity,Equity&Inclusion）、ウェルビーイングの3つのサポートを中心に、公募制社内異動制度やLGBTQ＋関連規則の導入、特別休暇制度など、社員の成長を最大限に引き出す環境の実現に取り組んでいます。

今後も電通デジタルは、当社で働く“人”を財産と捉え、人的資本経営を推進し、企業価値の向上に努めます。

■電通デジタルが考える人的資本経営

https://www.dentsudigital.co.jp/about/human-capital-management/

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。