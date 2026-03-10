【創業18年目の挑戦】串カツ田中の次なる飛躍に向けたリブランディング計画始動！新コンセプト店舗デザインコンペティション、限定10社のデザインパートナーを募集

株式会社ユニシアホールディングス

株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）は、世田谷の1号店創業から18年目を迎える本年、『串カツ田中』の次なる飛躍に向けた大規模なリブランディング計画を始動いたします。創業以来大切にしてきた「大衆酒場」の良い部分を継承しつつ、これからの時代に求められる「食の体験価値」を根本から向上させるため、これまでに培ってきた「串カツ田中」をブラッシュアップする新コンセプト店舗の開発に着手します。

これに伴い、当社の新たな未来を共に創造し、店舗空間を通じてお客様に「驚き」と「喜び」を提供する革新的なアイデアを募集すべく、限定10社のコンペティション形式にてデザインパートナー企業様を募集いたします。

創業当時の串カツ田中 世田谷店（1号店）

コンペティション開催の背景

串カツ田中は、世田谷に1号店をオープンしてから今年で18年目を迎えます。

これまで多くのお客様に愛される大衆酒場として成長してまいりましたが、人々のライフスタイルや飲食店に求める価値観が大きく変化する昨今、次の20年、30年と長きに渡り愛されるブランドに成長するためには、さらなる飛躍をしなければなりません。

そのためには、私たちが創業以来築き上げてきた「串カツ田中らしさ」を大切にしながらも、これまでの枠を大きく広げ、次のステージへと進化していく必要があります。だからこそ、社内の発想にとどまらず、外部のクリエイターの皆様が持つ斬新なアイデアと掛け合わせる「共創」が不可欠だと決断しました。

これまでの良きDNAを引き継ぎつつも枠にとらわれない、新しい串カツ田中の世界観を体現する内外装デザインと、共に未来を切り拓いてくださる熱意あるパートナーとの出会いを求めています。

コンペティション概要

【募集社数】

限定10社（※先着順となります）

【募集内容】

・内外装デザイン提案（コンセプト説明資料）

・内外装パース（主要アングル）

・マテリアルリスト（想定仕上げ・素材構成）

スケジュール

ご参加を希望される企業様は、まずは下記のエントリーフォームよりお申し込みください。後日、詳細なスケジュールや説明会へのご案内をお送りいたします。

・エントリー期間

3月10日(火) 11:00 ～ 3月23日(月) 19:00

※先着順とさせていただきます。

・コンペティション説明会

応募フォーム :https://forms.gle/Ajvx1hN5k9Kiz3EB7

3月27日(金) 11:30 ～

※リモート開催。エントリーいただいた方へ参加URLをお送りします。

・ご提案 締切

4月30日(木)

※データ形式でのご提出

・審査（プレゼン）

5月中旬

※ご提案内容を発表していただきます

・結果報告

5月29日(金)

選出後の業務内容と設計デザインフィー

【選出後の業務】

選出された事業者様には、新コンセプトとなる当該案件1店舗の設計デザイン業務（基本設計～実施設計、詳細は別途協議）をお願いいたします。

【設計デザインフィー】

500万円（税込）

※コンペ提出にかかる費用、および選出後の1店舗分の設計デザイン業務を含みます。

串カツ田中は、本コンペティションを通じて、当社の未来を共に築く創造性豊かなパートナーとの出会いを心待ちにしております。

株式会社ユニシアホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://unisia.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／LA.TA.INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE