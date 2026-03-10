『ハツリバーブ-HAZEREVERB-』×TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』コラボ開催！

株式会社幻夢ゲーム

株式会社幻夢ゲームは、巨大娘×メカ少女が魅せる健全系RPG『ハツリバーブ-HAZEREVERB-』（ハツリバ）において、2026年3月9日（月）よりTVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』とのコラボイベントを開催することをお知らせいたします。

■TV放映中のアニメ『魔都精兵のスレイブ2』とコラボ開催！

本コラボでは、『魔都精兵のスレイブ』第1期・第2期より合計10名のキャラクターが登場。イベントの進行やログインボーナスを通じて最大4名のコラボキャラクターを無料で獲得できます。

さらに、本コラボのために描き下ろされた特別衣装（コラボスキン）を実装。第2期コラボイベントストーリーは第1期と同様にフルボイス仕様となっており、豪華声優陣による新規収録ボイスとともに、コラボならではの掛け合いや演出をお楽しみいただけます。

開催期間は2026年3月9日（月）メンテナンス後～4月5日（日）23:59までとなります。

■コラボイベント内容

今回のコラボでは、第2期コラボイベント「世界の狭間にて、亡者が舞い踊る」を開催します。

メインストーリー2-19をクリアするとイベントが開放されます。

イベントの前編ミッションをクリアすると、

「東日万凛」「駿河朱々」「大川村寧」「出雲天花」の中からランダムで1名を獲得できます。

さらに、2026年3月23日（月）メンテナンス後より後編が開放され、

後編ミッションをクリアすると「蝦夷夜雲」「上運天美羅」の中からランダムで1名を獲得可能です。

また、第1期コラボイベント「山桜、時を越えた、約束」も復刻開催。

ストーリークエストをすべてクリアすると、コラボキャラクター「和倉青羽」を入手できます。

さらに、コラボログインボーナスとして7日間ログインで「山城恋」を獲得できます。

そのほか、コラボキャラクターが登場する期間限定ガチャや、描き下ろし衣装を入手できるスキンBOXガチャなど、さまざまなコラボコンテンツを展開予定です。

■TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』について

日本各地に、突如として謎の門が出現。その先の異空間「魔都」には女性にのみ食べた者に特異な能力をもたらす桃が存在し、「醜鬼」(しゅうき)と呼ばれる怪物を退治するため、女性兵による戦闘集団「魔防隊」が組織された。

活躍できる場所を求めていた男子高校生・和倉優希はある日、魔都へと迷い込むと醜鬼に襲われてしまう。そこへ駆けつけたのは魔防隊七番組の美しき組長・羽前京香。京香の能力で奴隷(スレイブ)と化した優希は力を開花させ、醜鬼を見事打ち倒し、奴隷 兼 魔防隊の管理人として醜鬼と戦うことに。

“飼われる少年”のバトルファンタジー、ここに開幕！

TVアニメ『魔都精兵のスレイブ』公式サイト: https://mabotai.jp/

コピーライト: (C) タカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊第２広報部

■『ハツリバーブ』概要

突如地球に現れた異星の生命体「原罪」の襲撃によって、人類文明は消滅の危機に陥っている。世界でたった一人の「通感覚」を持つあなたは、巨大化の能力を持つ少女たちを率いて世界を救う。

ナビゲーターの頭脳が試されるターン制タクティクスバトル。本作では最大9人の味方をフィールドに配置でき、配置場所や行動順、スキルなどを駆使した戦略的な戦闘が楽しめます。

タイトル：ハツリバーブ-HAZEREVERB-

ジャンル：巨大娘×メカ少女が魅せる健全系RPG

プラットフォーム：iOS / Android

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

公式サイト：https://www.hazereverb.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/hazereverbjp

YouTube：https://www.youtube.com/@hazereverbjp

Discord：https://discord.com/invite/aQ3xpdYP5T

株式会社幻夢ゲームについて

株式会社幻夢ゲームは、ゲーム発行（パブリッシャー）を中心に、エンターテインメント領域における多様な価値を創出する企業です。

2024年の設立以来、「幻想」と「現実」の境界を超える体験を届けることを理念に、国内外のプレイヤーに向けて魅力的なゲームタイトルを提供しています。

公式ウェブサイト：https://gmgm.co.jp/（日本語）

公式X（旧Twitter）：https://x.com/genmugame（日本語）