【お花見シーズン到来】桜の下でも、おうちの食卓でも。お花見の席に華を添える、“お花のカタチ”のラングドシャ＆春限定の桜スイーツ！

株式会社あみだ池大黒

いよいよ春本番、お花見シーズンの到来です。創業220年の歴史を誇る「あみだ池大黒」より 、お花のカタチのラングドシャ「大阪花ラング」や桜フレーバーの春限定商品など、満開の桜の下での乾杯や、大切な方への春の手土産に最適な春スイーツをご紹介いたします。

お花見の手土産・お供に。キュートな「大阪花ラング」の魅力

「大阪花ラング」は見て可愛い、食べておいしい、お花のカタチのラングドシャで、2019年の発売以来、累計販売個数2,000万個を突破する、大阪土産の新定番です。

「このお菓子を贈られた人の人生に、色とりどりの花が、たくさん咲きますように・・・」という想いが込められています。大阪花ラングの華やかなビジュアルが、お花見の席を明るく彩るのはもちろん、その味わいでも会話が弾むひとときを演出します。

■味も本格派！こだわりの製法：

・サクサク食感：風味豊かな発酵バターを使用し 「卵白をメレンゲにしてから混ぜ合わせる」ひと手間で独自のサクサク食感を実現。

・ふわふわクリーム：しっかりホイップし空気をたくさん含ませることで、なめらかな口どけを追求しています。

・奥深い味わい：「大阪生まれのはちみつ」を贅沢に使用。上に乗ったドライフルーツのアクセントが本格的な味わいを演出します。

■お花見シーンを彩るペアリング提案：

【ノンアルコールで楽しむなら】 香り高い紅茶、特にダージリンティーとの相性が抜群です。

【桜の下で乾杯するなら】 華やかなシャンパンやスパークリングワインとも合い、屋外での「おしゃれな乾杯」を彩ります。

花粉も気にせずゆったり楽しめる、「おうち花見」にもおすすめ！

「花見は楽しみたいけれど、花粉症が気になって外出するのはちょっと」「場所取りが大変」「小さなお子さまと一緒にゆったり過ごしたい」という方にも、これらのお菓子があれば、自宅の食卓が一瞬でお花見会場に早変わりします。

お皿に並べるだけで「満開」の食卓へ：

お花の形の「大阪花ラング」や、”おこしケーキ”「マシュー&クリスピー」の春限定フレーバーを並べて、彩り豊かに華やぐテーブルコーディネートが完成します。

【マシュー&クリスピー 春限定フレーバー】春限定！桜フレーバーのスイーツ2種

軽やかな食感と洋菓子のような斬新なフレーバーの”ひと口サイズおこし”「pon pon coco（ポンポンココ）」、そしてチョコレートなどで可愛らしくデコレーションした“おこしケーキ”「マシュー＆クリスピー」から、今年も春限定フレーバーが登場しました。「桜」フレーバーの商品が、お花見気分をさらに盛り上げます。

pon pon coco（ポンポンココ）さくら

塩漬けした桜葉のミンチを使用、桜の上品な味と香りを”おこし”のサクサク食感で味わえます。

お花見のおやつにぴったりの一品です。

マシュー＆クリスピー「SAKURA」/「メープルスプリングフラワー」

「SAKURA」はスライスした細かいホワイトチョコと、ストロベリークランチで、桜が綺麗に舞い散るシーンをデザイン。「メープル・スプリングフラワー」は、カラーマシュマロで花を表現し、周りを色付きザラメで華やかに。春が来た喜びを感じさせるデザインです。

■pon pon coco さくら

ひとくち食べれば、ふんわりと桜の香りが広がります。お口の中で pon pon 咲く、心おどる春の訪れを感じるお味です。

■ マシュー＆クリスピー

「SAKURA」、「メープル・スプリングフラワー」

SAKURA

ほんのり甘いサクラの風味が、とっても上品。ひとくちで春を感じられるお味です。

メープル・スプリングフラワー

ローストした香ばしいアーモンドとメープルの優しい香りが特徴で春の訪れを告げる一品です。

■商品概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61749/table/37_1_5db682cf1ff2ecbb9bfb63b4d5f37485.jpg?v=202603111251 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61749/table/37_2_06380a0dbdc852c6b748dd342affc7f2.jpg?v=202603111251 ]

花ラングの専門店「花ラングガーデン」の限定フレーバーも！

阪神梅田本店に2025年10月に誕生した「花ラングガーデン」は、彩り豊かな花々が咲き誇るお花畑をコンセプトにした「花ラング」初の専門店です 。同店では、イタリア産ピスタチオペーストのコクとクランベリーの酸味が絶妙な「ピスタチオ」や、3種のベリーが華やかに香る「ベリー」といった店舗限定フレーバーの花ラングも大好評販売中です。

花ラング ピスタチオ

イタリア産ピスタチオペーストを使ったコク深いクリームに、爽やかな酸味の赤いクランベリーをトッピングしました。

花ラング ベリー

クリームとトッピングのチョコレートに、ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーの3種のパウダーを使用。甘酸っぱく華やかで、フルーティーな味わいです。

■商品概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/61749/table/37_3_4eaea6c2606b028d5e77edbc3e4ac792.jpg?v=202603111251 ]

取材・サンプル商品提供のご案内

記事ご執筆にあたり、ご希望のメディア様にはサンプル商品をお送りいたします。

また、商品開発担当者へのインタビューや、製造工場の取材についても調整可能です。

■会社概要

法人名： 株式会社あみだ池大黒

所在地： 大阪市西区北堀江3丁目11-26

工場・営業本部： 兵庫県西宮市西宮浜1丁目4-1 西宮本社

代表： 代表取締役社長 小林 昌平

創業： 文化2年(西暦1805年)

法人設立： 昭和26年12月(西暦1951年)

資本金： 30,000千円

従業員数： 170名(令和8年)

事業内容： 和菓子、洋菓子の製造および販売

営業品目： 和菓子：大阪名物の「粟おこし」「岩おこし」、米菓、焼菓子、まんじゅう等、洋菓子：チョコレート類、クッキー、ラングドシャ等

URL： http://www.daikoku.ne.jp/