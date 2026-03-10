【お花見シーズン到来】桜の下でも、おうちの食卓でも。お花見の席に華を添える、“お花のカタチ”のラングドシャ＆春限定の桜スイーツ！
いよいよ春本番、お花見シーズンの到来です。創業220年の歴史を誇る「あみだ池大黒」より 、お花のカタチのラングドシャ「大阪花ラング」や桜フレーバーの春限定商品など、満開の桜の下での乾杯や、大切な方への春の手土産に最適な春スイーツをご紹介いたします。
お花見の手土産・お供に。キュートな「大阪花ラング」の魅力
「大阪花ラング」は見て可愛い、食べておいしい、お花のカタチのラングドシャで、2019年の発売以来、累計販売個数2,000万個を突破する、大阪土産の新定番です。
「このお菓子を贈られた人の人生に、色とりどりの花が、たくさん咲きますように・・・」という想いが込められています。大阪花ラングの華やかなビジュアルが、お花見の席を明るく彩るのはもちろん、その味わいでも会話が弾むひとときを演出します。
■味も本格派！こだわりの製法：
・サクサク食感：風味豊かな発酵バターを使用し 「卵白をメレンゲにしてから混ぜ合わせる」ひと手間で独自のサクサク食感を実現。
・ふわふわクリーム：しっかりホイップし空気をたくさん含ませることで、なめらかな口どけを追求しています。
・奥深い味わい：「大阪生まれのはちみつ」を贅沢に使用。上に乗ったドライフルーツのアクセントが本格的な味わいを演出します。
■お花見シーンを彩るペアリング提案：
【ノンアルコールで楽しむなら】 香り高い紅茶、特にダージリンティーとの相性が抜群です。
【桜の下で乾杯するなら】 華やかなシャンパンやスパークリングワインとも合い、屋外での「おしゃれな乾杯」を彩ります。
花粉も気にせずゆったり楽しめる、「おうち花見」にもおすすめ！
「花見は楽しみたいけれど、花粉症が気になって外出するのはちょっと」「場所取りが大変」「小さなお子さまと一緒にゆったり過ごしたい」という方にも、これらのお菓子があれば、自宅の食卓が一瞬でお花見会場に早変わりします。
お皿に並べるだけで「満開」の食卓へ：
お花の形の「大阪花ラング」や、”おこしケーキ”「マシュー&クリスピー」の春限定フレーバーを並べて、彩り豊かに華やぐテーブルコーディネートが完成します。
【マシュー&クリスピー 春限定フレーバー】
春限定！桜フレーバーのスイーツ2種
軽やかな食感と洋菓子のような斬新なフレーバーの”ひと口サイズおこし”「pon pon coco（ポンポンココ）」、そしてチョコレートなどで可愛らしくデコレーションした“おこしケーキ”「マシュー＆クリスピー」から、今年も春限定フレーバーが登場しました。「桜」フレーバーの商品が、お花見気分をさらに盛り上げます。
pon pon coco（ポンポンココ）さくら
塩漬けした桜葉のミンチを使用、桜の上品な味と香りを”おこし”のサクサク食感で味わえます。
お花見のおやつにぴったりの一品です。
マシュー＆クリスピー「SAKURA」/「メープルスプリングフラワー」
「SAKURA」はスライスした細かいホワイトチョコと、ストロベリークランチで、桜が綺麗に舞い散るシーンをデザイン。「メープル・スプリングフラワー」は、カラーマシュマロで花を表現し、周りを色付きザラメで華やかに。春が来た喜びを感じさせるデザインです。
■pon pon coco さくら
ひとくち食べれば、ふんわりと桜の香りが広がります。お口の中で pon pon 咲く、心おどる春の訪れを感じるお味です。
■ マシュー＆クリスピー
「SAKURA」、「メープル・スプリングフラワー」
SAKURA
ほんのり甘いサクラの風味が、とっても上品。ひとくちで春を感じられるお味です。
メープル・スプリングフラワー
ローストした香ばしいアーモンドとメープルの優しい香りが特徴で春の訪れを告げる一品です。
■商品概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61749/table/37_1_5db682cf1ff2ecbb9bfb63b4d5f37485.jpg?v=202603111251 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61749/table/37_2_06380a0dbdc852c6b748dd342affc7f2.jpg?v=202603111251 ]
花ラングの専門店「花ラングガーデン」の限定フレーバーも！
阪神梅田本店に2025年10月に誕生した「花ラングガーデン」は、彩り豊かな花々が咲き誇るお花畑をコンセプトにした「花ラング」初の専門店です 。同店では、イタリア産ピスタチオペーストのコクとクランベリーの酸味が絶妙な「ピスタチオ」や、3種のベリーが華やかに香る「ベリー」といった店舗限定フレーバーの花ラングも大好評販売中です。
花ラング ピスタチオ
イタリア産ピスタチオペーストを使ったコク深いクリームに、爽やかな酸味の赤いクランベリーをトッピングしました。
花ラング ベリー
クリームとトッピングのチョコレートに、ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーの3種のパウダーを使用。甘酸っぱく華やかで、フルーティーな味わいです。
■商品概要
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/61749/table/37_3_4eaea6c2606b028d5e77edbc3e4ac792.jpg?v=202603111251 ]
