4月20日(月)「スラリー分散・凝集メカニズムとゼータ電位評価、粉体表面改質による安定化設計」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として、「スラリー分散・凝集メカニズム」の「安定化設計」について解説します。

スラリーの安定性は粉体―液体界面の制御が重要です。

本講座では、分散・凝集メカニズムやゼータ電位の基礎を整理したうえで、界面活性剤吸着、高分子吸着、カップリング処理など粉体表面改質による分散安定化技術を解説します。

電池材料、電子材料、セラミックスなど幅広い分野に応用可能な設計指針を学べます。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：スラリー分散・凝集メカニズムとゼータ電位評価、粉体表面改質による安定化設計

開催日時：2026年04月20日(月) 13:00-17:00

録画視聴：対象

参加費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f112110-e668-6004-9a3f-064fb9a95405

WEB配信形式：

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

セミナー講習会内容構成

────────────

山形大学 大学院理工学研究科 化学・バイオ工学専攻 教授：木俣 光正 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

───────────────────────

１.粉体間に働く付着力について理解できるようになる。

２.スラリーの分散・凝集の理解に必要なゼータ電位について理解できるようになる。

３.粉体の表面を改質するいくつかの方法について学ぶことができる。

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

【講演者について】

化学工学をバックグラウンドに液相による化学合成法と、粉砕によるメカノケミカル法により機能性粉体を調製しています。また、粉体物性の測定やDEMシミュレーションなど粉体に関する研究を幅広く行っています。

【プログラム】

1．はじめに（概要）

2．スラリーの分散・凝集メカニズム

2.1 攪拌操作とスラリーの調製

2.2 粉体の大きさ・形状

2.3 粉体間にはたらく付着力

2.4 粉体と溶媒との親和性（ぬれ性）

2.5 粒子の凝集速度，疎水性相互作用

2.6 表面電位・ゼータ電位

2.7 液相における粉体の分散と凝集（DLVO理論）

3．スラリーの分散・凝集の評価方法

3.1 ゼータ電位の測定

3.2 濁度および圧力の測定

3.3 粒子径分布の測定

4．粉体の表面改質によるスラリーの分散安定化法

4.1 吸着現象

4.2 界面活性剤の吸着による表面改質

4.3 水溶性高分子の吸着による表面改質

4.4 カップリング剤処理による表面改質

4.5 ポリマーコーティングによる表面改質

4.6 メカノケミカル法による表面改質

5．おわりに（まとめ）

【質疑応答】

株式会社AndTechについて

────────────

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

─────────────────

一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

──────────────

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

─────────────────────

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

─────────────

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上