【若者のゴルフ離れに一石】39歳以下限定で毎月「無料プレー券」が当たる新サービス「U39 GOLF」を3月9日より提供開始

若年層の「ゴルフをやりたいけどできない」を解消するために

株式会社ティータイムU39 GOLF：https://u39-golf.jp/

現在、ゴルフ業界はプレイヤーの高齢化が喫緊の課題となっています。

調査によると、若者がゴルフを始めない最大の障壁は「費用が高い」ことであり、興味関心のある層が一定数いる一方で、経済的理由でゴルフをプレーしたことがない方が数多くいます。

「まずはゴルフの楽しさを知ってもらう」ために若年層限定で無料プレー券を配布いたします。

「若手ゴルファーをもっと応援し、業界全体を盛り上げたい」という当社の思いに共感してくださった全国のゴルフ場様のご協力により、最大の障壁である「費用」をクリアする、若手ゴルファーが毎月「無料プレー券」を抽選で獲得できる新たな仕組みを構築いたしました。

U39 GOLF（ユーサクゴルフ）の特徴

「U39 GOLF（ユーサクゴルフ）」は、39歳以下の若手ゴルファーをターゲットにしたサービスです。

最大の特徴は、公式サイトでの無料会員登録後、その場ですぐに毎月の「無料プレー券抽選会」に参加できる手軽さにあります。

見事当選された方に付与される「無料プレー券」は、すべてスマートフォン上で管理できる「電子チケット」として発行されます。面倒な郵送手続きや紙のチケットを持ち歩く必要はなく、ゴルフ場への来場時もスマートフォン画面を提示するだけでスムーズにプレーを開始できます。

さらに、当選した代表者（39歳以下）と一緒にラウンドする同伴者の皆様につきましても、年齢を問わず全員のプレーフィーが無料となります。（※ゴルフ場利用税や昼食代等は別途発生します）

同世代の友人同士はもちろん、ご家族や職場の先輩を誘って、お得にゴルフを満喫していただくことが可能です。まずは関東・関西を中心とした対象エリアのゴルフ場にて、サービスを開始いたします。

気軽に誘える新しいゴルフ

「自分が当選すれば、仲間も全員無料」という仕組みは、若手ゴルファーが周囲を巻き込むきっかけになります。ゴルフ仲間はもちろん、これから始めてみたいという友人、ご両親まで、誰でも気兼ねなく誘うことができます。多くの人を巻き込むことで、ゴルフの楽しさは何倍にも広がり、業界全体を盛り上げる新しい力に変わります。

全国のコースへ、順次拡大

U39 GOLFは、若者が抱える「費用」の課題をクリアし、日本全国どこでも気軽にゴルフを楽しめる未来を目指しています。リリース時は関東・関西エリア中心となりますが、現在、他のエリアのゴルフ場様からも続々とご協力のお声をいただいております。まだ未公開のエリアにお住まいの皆様も、ぜひ楽しみにお待ちください。

今後の展開

詳細はこちら :https://u39-golf.jp/※ご登録は39歳以下限定となります

株式会社ティータイムは、「U39 GOLF（ユーサクゴルフ）」の提供を通じて、若年層のゴルフ市場に新たな選択肢を提供し、業界全体の活性化に貢献したいというビジョンを持っています。

若者がゴルフを始められない理由には、費用の他にも「道具を揃えるのが大変」「友人・知人がいない」「ゴルフ場まで遠い」「時間が長すぎる」といった複数の課題が存在します。

まずは「無料プレー対象のゴルフ場拡大」により最大のハードルとなっている「コスト」を緩和しますが、今後は単なる抽選サービスにとどまらず、これらすべての課題にワンストップで向き合う「総合ポータルサイト」としての機能拡充を予定しています。若者が最も集まる、ゴルフの新スタンダードを作ってまいります。