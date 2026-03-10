高濃度重炭酸とうるおい成分で、疲労と肌をトータルケア！　アース製薬から、『OFFROM スローリータブレット マスカットミントの香り』新発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、「明日のためのトータルケア」を提案する入浴剤ブランド『OFFROM（オフロム）』より、『OFFROM スローリータブレット マスカットミントの香り』 を2026年3月23日（月）に発売します。

OFFROM スローリータブレット マスカットミントの香り [医薬部外品]

近年、入浴剤市場では美容やリラックスといった「プラスα」のニーズが高まっています（※1）。また、特に夏場は「冷房による冷えを対策したいが、湯上がり後のベタつきや強い冷涼感は避けたい」という声（※2）も多く聞かれます。

本製品は、トレンドや自分磨きを大切にする20～30代に向け、暑い日の夕涼みのような「ほんのり涼やか」な心地よさを提供します。お風呂時間を活用してコンディションを整えることで、夏を健やかに過ごす新習慣を提案いたします。

【製品特長】

【製品概要】

- 温泉成分高配合（※3）で、疲れをリセットゆっくりとろける高濃度（※3）重炭酸と、当社史上最大量の温泉成分（※4）配合で温浴効果が高まり、カラダの芯までじんわりと温まって疲れをリセットすることができます。また、イオンのベールで、湯上がり後もポカポカ感が続きます。- 心地よいひんやり感で気分をリセットさわやかなマスカットミントの香りと、ミントグリーンの湯色（にごり）が広がります。マスカットとミント、そしてほのかな紅茶やフローラルさが広がる爽やかな香りで、心地よいひんやり感が気持ちをリフレッシュし、明日への前向きな気分をサポートします。- うるおい成分配合で、なめらかなお肌へお肌に嬉しい保湿成分「ナイアシンアミド（ニコチン酸アミド）、コラーゲン、ヒアルロン酸、セラミド（ステアロイルフィトスフィンゴシン）、シアバター、CICA（ツボクサエキス）、パルミチン酸レチノール」を配合し、うるおいたっぷり。まろやかな湯ざわりで、なめらかなお肌へと導きます。

製品名：OFFROM スローリータブレット マスカットミントの香り 4錠入

販売名：バスアースOBL-3

分類：医薬部外品

効能効果：疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症

内容量：100g×4錠 (4回分) ※お湯200Lの場合

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年3月23日（月）／全国

製品名：OFFROM スローリータブレット マスカットミントの香り 1錠

販売名：バスアースOBL-3

分類：医薬部外品

効能効果：疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症

内容量：100g (1回分) ※お湯200Lの場合

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年3月23日（月）／全国

【『OFFROM（オフロム）』について】

『OFFROM（オフロム）』は、「明日のためのトータルケア」を提案するアース製薬の新しい入浴剤ブランドです。コンセプトである「あしたを想うご自愛スパ」に基づき、「カラダ・キモチ・お肌」をトータルで整えることを目指しています。トレンドや美容に敏感で自分時間を大切にしたいお客様の、お風呂時間を活用したコンディションケアをサポートします。

※1：インテージSRI 20年～24年金額推計＋自社コンセプト分類

※2：2024年 自社調査「シーン別の使いたい入浴剤タイプ」(n=1184)

※3：当社比

※4：炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム