いちご よこすかポートマーケットに「YOKOSUKA COOKIES COMPANY」が2026年3月11日グランドオープン！

いちご株式会社

いちご よこすかポートマーケット（神奈川県横須賀市新港町6）は、「三浦半島フードエクスペリエンス」をコンセプトに“食”を中心としたあらゆる体験を提供しています。

このたび、新たなスイーツ体験として、クッキー＆パフェの専門店「YOKOSUKA COOKIES COMPANY（ヨコスカ クッキー カンパニー）」がいちご よこすかポートマーケットにオープンいたします。観光コンテンツとして高い魅力を持つ地場産品を活用し、地域の魅力を発信する場として、地元・横須賀の「安田養鶏場」の卵をふんだんに使用したクッキーをお届けします。

■ YOKOSUKA COOKIES COMPANYについて

YOKOSUKA COOKIES COMPANYは、横須賀土産を展開するほか、絶大な人気を誇るジェラート店「YOKOSUKA GELATO FACTORY」を手がける横須賀カレー本舗株式会社が新たにオープンする、待望の新業態店舗です。

店舗イメージコンセプトは「ひとくちで、SMILE！」クッキー屋さんの兄妹 タスティ&ココ。オリジナルキャラクターであるクマの「タスティ」と「ココ」がアイコンの当店は、「みんなを笑顔にするクッキー」をコンセプトに、見て楽しい、食べて美味しい商品を取り揃えております。かわいいくまの兄妹のイラストが皆さまをお出迎えします。

営業時間：10:00-19:00（L.O18:30）

営業日 ：いちご よこすかポートマーケットの営業日に準ずる

おすすめメニューは「クッキー&バナナスプリット」。自慢のクッキーを豪快にトッピングした、アメリカンでポップな特製バナナスプリットです。

■ キャラクターコンセプトについて

家族や友人と囲む「クッキーの温かさ」「手作りの優しさ」「日常の楽しさ」を体現する双子のキャラクター。

タスティ（TUSTY）(兄)：頼れるみんなのお兄ちゃん、優しいクッキー職人

ココ（Coco）（妹）：愛嬌ある看板娘。パフェとラッピング担当

タスティ＆ココ

タスティ＆ココの物語（ブランドストーリー）

タスティとココは、小さな街で、祖母から受け継いだ秘伝のレシピでクッキーを焼いています。

彼らの夢は「世界中の人をひとくちで、笑顔にさせること」。兄のタスティは、素材の配合や焼き加減にこだわり、ココは、出来上がったクッキーに愛情たっぷりの飾り付けと、最高の笑顔を添えます。二人が協力し合うことで生まれるクッキーは、食べる人の心を温かくする「魔法の味」になると評判です。

彼らの店には、今日もたくさんの笑顔が集まります。

【オープニング記念キャンペーン】

グランドオープンを記念して、お会計時に当店の公式Instagramのフォロー画面をご提示いただいたお客様へ、「オリジナルステッカー」をプレゼントいたします。

※先着300名様限定（なくなり次第終了となります）

■ 横須賀カレー本舗株式会社 代表取締役 鈴木 孝博 氏 ごあいさつ

このたび、クッキーとパフェの専門店をオープンいたします。当店では、地元・横須賀の「安田養鶏場」の卵を使用したクッキーをはじめ、楽しさと美味しさを大切にしたスイーツを一つひとつ手作りでご用意しております。店内ではオリジナルのクマのキャラクターが皆さまをお迎えし、思わず笑顔になるような温かい空間づくりを大切にしています。

地域の皆さまに愛されるお店を目指してまいります。

■ いちご よこすかポートマーケット

いちご よこすかポートマーケットは、シティサポートよこすかが、2019年にPPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）として運営事業者選定に向けた公募を行い、いちご株式会社を代表者とするコンソーシアムが選定されたプロジェクトにより生まれ変わった商業施設です。

旧よこすかポートマーケットの既存建物を活用し、「三浦半島フードエクスペリエンス」をコンセプトに、2022年10月に新たに「いちご よこすかポートマーケット」としてリニューアルオープンいたしました。農業、漁業、畜産業から料理、サービス、食空間、マルシェ、食育、

さらには環境問題から社会貢献まで、「食」を中心にしたあらゆる体験を含む「フードエクスペリエンス」をコンセプトに、横須賀・三浦半島を代表する「食の発信拠点」を目指しています。

住 所：神奈川県横須賀市新港町6

アクセス：京急線横須賀中央駅 徒歩11分

JR横須賀駅または、汐留バス停より

横須賀中央 / 三笠循環バス「ポートマーケット前」下車すぐ

営業時間：10:00-19:00

