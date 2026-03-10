サザンブリーズ株式会社、ベトナム・カンボジア・ラオス専門旅行予約サイト「wideee」をリニューアル

サザンブリーズジョイントストックカンパニー

このたび、サザンブリーズ株式会社（以下、当社）は、創立30周年を記念して運営するベトナム・カンボジア・ラオスの旅行専門サイト「wideee」をリニューアルいたしました。

ユーザーの皆さまに、より使いやすく、魅力ある旅行提案をお届けできるよう、デザイン・機能・コンテンツの各面で刷新を行いました。

▼リニューアルの主なポイント

リニューアルした「wideee」サイト：https://www.wideee.com/

・創立30周年を記念して全ツアー10％OFF

日本発着航空券を含む海外パッケージツアー、宿泊プラン、オプショナルツアーを含む全ツアーを2026年度中、何度もでも10％OFFでご予約いただけます。

・ユーザーインターフェース（UI）の刷新

トップページ、検索機能、プラン一覧、予約導線などを見直し、直感的で見やすく、操作しやすい構成に変更しました。

スマートフォン／タブレットにも対応し、場所や時間を問わず快適にベトナム旅行の検索・予約が可能です。

・日本発航空券込の海外パッケージや宿泊パッケージの拡充

今回の拡充では、従来の現地発着オプショナルツアーだけではなく、日本発着航空券+宿泊の海外パッケージ、宿泊＋現地オプショナルツアーのパッケージツアーの販売を大幅に強化いたしました。

煩雑な予約プロセスを一本化し、お客様に「安心」と「付加価値の高い体験」を同時に提供いたします。特に、東南アジアの真珠と称されるベトナム・カンボジア・ラオスの3カ国においては、その土地の文化を五感で味わう「食」のコンテンツを拡充。旅の記憶に深く刻まれるひとときをお約束します。

ベトナム航空直行便利用 ３つの世界遺産を巡る！ダナン・ホイアン・フエ満喫２泊４日 https://www.wideee.com/da-nang-hoi-an-and-hue-2n4d-tour?checkIn=2026-04-29#form_book

・情報・コンテンツの拡充

従来の定番ツアーだけでなく、「宿泊パッケージ」「航空券付きプラン」など、多様な旅のスタイルに応じたプランをわかりやすく整理。

同時に、旅のヒントや現地情報、観光地や見どころの紹介、最新記事などのコンテンツを充実させました。

これらの刷新により、これまで以上に「探しやすく」「選びやすく」「予約しやすい」旅行予約サイトとして生まれ変わっています。

■「wideee」について

wideeeは、日本人向けにベトナム旅行の手配を行うトータルサービスプラットフォームです。

宿泊パッケージ、航空券＋ホテルの日本発着プラン、現地発着オプショナルツアーなど、幅広いプランを取り扱っているうえ、人気の都市（ハノイ、ホーチミン、ダナン、ホイアン、フエ、フーコック島 など）を網羅しています。

また、最新の観光情報、旅のコツ、おすすめスポット紹介や現地事情といったコンテンツを通じ、旅行前の情報収集から現地での体験まで、ユーザーの旅の価値を高めるコンシェルジュ機能も兼ね備えています。

初めてのベトナム旅行や個人旅行、自由行動を重視する旅から、団体旅行や社員旅行などの手配など、幅広いニーズに対応できるのが大きな強みです。

■「サザンブリーズ株式会社」について

サザンブリーズ株式会社は1996年の創業以来、25年以上にわたり、特にベトナムの各都市を中心に、カンボジアやラオスなどの旅行手配サービスを提供してきた、歴史と実績を持つ旅行会社です。

日本人向けベトナム国内ツアー手配実績 No.1 を誇り、現地スタッフとの強固なネットワークを活かし、きめ細やかな対応と高品質なサービスで多くのお客様にご利用いただいています。

年間6万6千名以上のお客様の観光手配実績があり、この豊富な経験と実績、そして日本語対応可能な体制をもって、お客様に「安心」と「価値ある旅」をお届けしてまいりました。

今後も現地との結びつきを活かしながら、安心・安全で質の高い旅の提供を徹底し、日本とベトナム、さらには近隣地域の架け橋となる旅行会社として、利用者さまの旅をサポートしてまいります。

