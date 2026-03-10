『しんどい人間関係に境界線をつくる 心地いいバウンダリー』～自分を守り、相手も傷つけない～ いま、注目のライフスキル《バウンダリー》の実践ガイド3/12発売

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は『しんどい人間関係に境界線をつくる 心地いいバウンダリー』（長谷川俊雄 著） を2026年3月12日（木）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたします。人づき合いがしんどいわたしから、リラックスして人とつき合えるわたしへ。職場、家庭・親子関係など、さまざまな場面で健やかな人間関係を育むためのテクニックを紹介します。

ゆるくてかわいいイラストで、バウンダリーの考え方をわかりやすく解説します。

「バウンダリー」とは？

自分と相手の合意のもと「ここからは立ち入らないでね」という境界線を引くことで、

「わたし」と「あなた」の安心・安全・尊厳を守る考え方です。

たとえば、

「仕事や責任を押しつけられて、いつも自分ばかり損をしている」

「人の言動や気持ちに影響されて、振り回されてしまう」

「人を優先しすぎて、自分の時間や人生がすり減っていく」

「つい家族やパートナーに干渉しすぎてしまう」

「人間関係がしんどくなり、リセットを繰り返してしまう──」

こうした悩みの背景には、バウンダリー（境界線）の混乱やくせがあるかもしれません。

バウンダリーの考え方を学ぶことで、人間関係の悩みの原因を明らかにし、境界線を引き直すことで、より過ごしやすい関係や環境へと導きます。

人間関係の悩みのほとんどは、「境界線（バウンダリー）」を踏みこえたり、混乱していることが原因。「境界線」を引き直して心地のいい毎日に。人間関係を「関係」だけで捉えるのではなく、目に見えない「境界線（バウンダリー）」という視点を身につけましょう。いつの間にか身についた「バウンダリーのくせ」を修正して、繰り返される悩みから抜け出そう。

本書では、この境界線を引く考え方から、仕事・家庭・人づきあいの中のしんどい場面で実践できる具体的な対処法をケーススタディとQ&A形式で紹介します。

人間関係をもっとラクに、安心・安全にするために、「わたし」と「あなた」のあいだに心地いい境界線をつくるアイデアをまとめました。悩んだときに「境界線」を引き直すための、誰でも取り入れやすい方法ばかりです。

○怒っている相手に委縮してしまう

→「hear」「listen」「ask」3つの「聞く」を使い分ける

○NOと言えない

→即答せず「持ち帰る」だけでもOK

○苦手な目上の人がいる

→相手への「評価」の置き方を変えてみる

○長い会議で人疲れする

→深呼吸や簡単な瞑想で境界線をリセット など



人との間のバウンダリーを、「からだ」「感情・意志」「責任」「時間」「お金」の５つの領域に整理。どの境界から問題が生まれているのかが見え、状況を冷静に捉えやすくなります。

さらに境界線を細い「ライン」と、幅をもたせた「ベルト」として捉える考え方も提案。相手や状況に応じて無理なく距離を調整する方法がわかります。

プライベート、職場、家庭のそれぞれで、起こりがちな問題をピックアップ。「境界線」を引き直すテクニックと、次に向けてのアイデアやヒントを提案します。よくある悩みをピックアップしました。きっと、あなたにも思い当たることがあるはずです。家族は変えられないけれど「境界線」と「環境」は変えられます！どの「境界」の混乱によって生まれているのかアイコンで表示。混乱の原因を理解し、繰り返される悩みから抜け出そう。

バウンダリーの考え方を取り入れることで、これまでとは違う視点から人間関係の問題を整理し、自分をすり減らさない選択ができるようになります。

自分も相手も尊重しながら、人間関係を安心・安全に整えるための一冊です。

本書の目次

第１章 しんどい人間関係を変える「バウンダリー」とは？

第２章 人と心地よくつき合うための処方箋

第３章 他人・自分と上手につき合う20のテクニック

第４章 職場の人間関係がスムーズになる11のテクニック

第５章 家族と上手につきあう10のテクニック

■プロフィール

著者：長谷川俊雄（はせわが・としお）

白梅学園大学名誉教授、社会福祉士、精神保健福祉士、NPO 法人つながる会代表理事、social work lab MIRAI代表。1981 年から横浜市役所の社会福祉職として現場で活動したのち、精神科クリニックのソーシャルワーカーに転職。その後、愛知県立大学での教員経験を経て、2009年に「NPO 法人つながる会」を設立。2010年から白梅学園大学に移り、教育・実践・政策提言に携わる。2023年に「social

work lab MIRAI」を開設し、援助職支援や家族支援にも取り組む。「バウンダリー」についてのワークショップを各地で行っている。

イラスト制作：高木ことみ（たかぎ・ことみ）

ゆるくてかわいいイラストを制作するイラストレーター。とくに、難しい内容を図やイラストを用いてわかりやすく伝えることが得意。見ている人に親しみを感じてもらえるような表現を心がけている。おもな作品に『ゆるゆる稼げるWeb ライティングのお仕事はじめかたBOOK』（技術評論社／表紙・本文イラスト）、『今度こそ「不安ぐせ」をゆるめるポリヴェーガル理論』（日本文芸社／表紙・本文イラスト）など。

note https://note.com/t_kotomi

X https://x.com/T__kotomi

■書誌情報

書名：しんどい人間関係に境界線をつくる 心地いいバウンダリー

著者：長谷川俊雄

定価：1980円（税込）

判型：四六判

ページ数：224P

ISBN：978-4-537-22366-8

発売日：2026年3月12日

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10158453.html

■書籍の購入について

全国の書店・オンライン書店等でご購入いただけます

amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4537223669/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18506782/

■日本文芸社の関連好評書

『今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論』（浅井咲子 著）

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10133487.html

『その、しんどさは「季節ブルー」』（長沼睦雄 著）

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10143450.html

『脱・疲労回復 「疲れないしくみ」をつくる脳の習慣』（梶本修身 著）

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10152336.html

■日本文芸社について

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 竹村 響

所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F

設 立：1959年1月

資本金：１億円

従業員数：74名（2025年3月31日現在）

コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp