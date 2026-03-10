オキシクリーンの液体タイプ「オキシクリーン パワーリキッド」お得な大容量パックがコストコ全37倉庫店で新発売

株式会社グラフィコ

株式会社グラフィコ（代表取締役：マイケル・リード）は、酸素系漂白剤「オキシクリーン」シリーズより、液体タイプの漂白剤「オキシクリーン パワーリキッド クラブパック」を全国のコストコ全37倉庫店、コストコオンラインにて順次販売を開始しております。

商品特長

液体だから冷水でも溶け残らず色柄物にも使える、さらに進化した衣類用のオキシクリーン「オキシクリーン パワーリキッド」が本体ボトル・つめかえ用2点をセットにしたお得な限定パックになってコストコに新登場。

いつものお洗濯に使える液体タイプの酸素系漂白剤。1杯足すだけで 漂白(※1)・消臭(※2)・除菌(※3) ・抗菌(※4)・ウイルス除去(※5) 毎日手軽にお使いいただける液体タイプのオキシクリーンです。ウール・シルクのおしゃれ着にも使えます。

いつものお洗濯に１杯足すだけの「オキシ足し」のほか、気になる汚れに直接かける「オキシかけ」も便利です。

※1 汚れの程度や種類によって効果は異なります。 ※2 すべてのニオイを落とすわけではありません。 ※3 布製品を漬けおきした場合 (すべての菌を除菌するわけではありません)。 ※4 すべての菌に効果があるわけではありません。 ※5 エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。 すべてのウイルスを除去するわけではありません。

商品概要

オキシクリーン パワーリキッド クラブパック

内容量 ：2,400mL（600mL x1点 + 900mL x2点）

販売価格：1,799円（税抜）

香り ：クリーンフローラルの香り

■使い方オキシ足し

いつものお洗濯にパワーリキッドをキャップ1杯足すことで毎日のお洗濯をパワーアップ

オキシかけ

衣類の皮脂汚れや汗染み、食べこぼしにはパワーリキッドを直接かけてかんたんシミ抜き

オキシ漬け

衣類のガンコな汚れやニオイ、広範囲のシミにはパワーリキッドを溶かした溶液で漬けおき

パワーリキッドとオキシクリーンはどう使い分ける？中の人の使い分けを紹介

オキシクリーン パワーリキッドを使ったオキシ足しオキシクリーンを使用した食器のオキシ漬け

衣類用の漂白剤として広く使われている液体タイプの酸素系漂白剤は、洗濯洗剤だけでは落としにくい汚れとニオイを落としてくれるお役立ちアイテムです。汚れは落としたいけど手間はかけられないという忙しい方には、簡単に使える液体タイプの「オキシクリーン パワーリキッド」はおすすめです。衣類の抗菌・ウイルス除去ができるのもポイントですね。

一方、粉末タイプの「オキシクリーン」は、頑固な汚れやニオイのついた衣類の洗濯に加え、食器の茶渋を落としたり、窓ガラスの汚れにも使えたりと家中のお掃除でお使いいただけます。まずはお洗濯には液体タイプの「オキシクリーン パワーリキッド」、お掃除には「オキシクリーン」と使い分けてみてください。

クリンネスト1級 田邊謙司

株式会社グラフィコ販売促進部長、兼、洗剤ブランド「オキシクリーン」の公式Instagramアカウントの“中の人”。DMで問い合わせを受けることも少なくなく、ひとりカスタマーセンターと言われることも。ほったらかしても、ちゃんと家事になるアイテムで家事をラクに！という「ほったら家事(R)」を提唱している。

オキシクリーン

1997年にアメリカで誕生した洗剤ブランドです。日本には1999年に上陸、酸素の泡で衣類のシミ・汚れを落とす粉末タイプの酸素系漂白剤が人気となっています。衣類、食器、タイルなどの水洗いできる素材に使用でき、家中のほとんどの汚れを落とすことができます。ツンとした刺激臭も無く、小さなお子様のいらっしゃるご家庭にもおすすめです。



オキシクリーン ブランドサイト

https://www.oxicleanjapan.jp/

株式会社グラフィコ

化粧品、日用雑貨、健康食品を製造販売、輸入販売するメーカーです。

1996年にデザイン・企画会社として設立。大手化粧品メーカー、食品メーカーなどの商品企画、プロモーション企画、パッケージデザイン、広告コミュニケーションにて培ったノウハウを武器に、2004年に自社商品を発売し、メーカーへと業態転換を行いました。以降、女性向け商品を中心に多くのヒット商品を市場へ送り出しています。2024年、Church＆Dwight社（ニューヨーク証券取引所上場）100％子会社化。



【企業サイト】https://www.graphico.co.jp/



株式会社グラフィコ 東京都品川区大崎1-6-1TOC大崎16階