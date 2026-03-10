D-POPS GROUP、外国人向けサービスアパートメント「SUMII」を展開する株式会社Sumiiと資本業務提携を締結

株式会社ディ・ポップスグループ

「社会に変革をもたらす多数の成長ベンチャーを輩出する」ことをミッションに掲げる株式会社ディ・ポップスグループ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：後藤 和寛、URL：https://d-pops-group.co.jp/、以下『当グループ』）は、外国人向けサービスアパートメント「SUMII」を運営する株式会社Sumii（本社： 東京都中央区、代表取締役CEO: Daniel Lim、URL：https://www.livesumii.com/、以下『Sumii社』）と資本業務提携を締結いたしました。

■出資の背景

当グループは、ベンチャーエコシステム(https://d-pops-group.co.jp/column/venture-ecosystem/)の実現を掲げ、2017年よりM&AやCVCを積極的に推進してまいりました。現在ではグループ会社数25社、投資先企業35社の大規模なグループに成長し、ベンチャー企業やスタートアップ企業の支援を拡大しております。

今回出資したSumii社は、東京を中心に家具付きサービスアパートメントを提供するスタートアップです。シンガポール出身の共同創業者であるDanielとJing Xiangが、自ら日本で物件を探す際に直面した「煩雑な契約手続き」や「言語の壁」という実体験に基づき設立されました。

現在、日本国内では訪日外国人旅行者の急増に加え、長期滞在を希望する層や「デジタルノマド」と呼ばれる層が拡大しています。Sumii社は、六本木、表参道、代々木、恵比寿といった都内各地のプライムロケーションを中心に物件を展開しています。洗練された家具・家電はもちろん、キッチン用具やリネン類、高速Wi-Fiまでを完備し、スーツケースひとつで日本での生活をスムーズに開始できる環境を整えています。

また、水道光熱費込みのシンプルな料金体系や、オンライン完結型の入居プロセスにより、従来の不動産契約に付随する手続きの負担を大幅に軽減。日本での生活を希望する外国人のニーズにワンストップで応える、次世代の居住インフラを構築しています。

当グループのCVC活動における不動産活用・店舗開発の支援事例としては、2024年に資本業務提携を行った株式会社The Salons Japan(https://d-pops-group.co.jp/column/the-salons-japan/)などが挙げられます。このように、祖業である株式会社ディ・ポップスの店舗開発で培った不動産開拓ノウハウや人、街に対する知見を活かせる領域への投資を強化しております。

なお、今回の資本業務提携に伴い、当グループのアドバイザーである杉原 眼太が、Sumii社の取締役に就任いたします。今回のSumii社への出資においても、土台となる不動産開発の支援はもとより、店舗営業で培ったノウハウを提供することで、同社のさらなる成長をバックアップしてまいります。

■各社 代表取締役コメント

◎株式会社Sumii 代表取締役 Daniel Lim

この度、ディ・ポップスグループからご支援をいただけることが大変光栄に、そして心より嬉しく思っています。ディ・ポップスグループが持つ広範なネットワークと専門知見という後押しを得ることで、Sumiiをさらなる高みへと引き上げることができると確信しています。

個人的にも、ディ・ポップスグループが目指す「ベンチャーエコシステム」のビジョンには非常に感銘を受けてきました。その一員になれたことを誇りに思うとともに、後藤さん、そして杉原さんから多くのことを学ばせていただくのを楽しみにしています。

◎株式会社Sumii 取締役 Jing Xiang Lin

東京の活気あふれる街並みや豊かな文化を体験しに世界中からやってくる人々と出会う中で、私は度々同じ悩み、つまり「住まい探しがとても煩雑だ」という不満を耳にしてきました。私たちは、そうした摩擦を取り除いた居住空間を構築しています。

しかしそれ以上に、私たちは、グローバルな視点を持つ居住者の方々が日本に到着した瞬間から「我が家」のように感じ、周囲との繋がりを持てるようなコミュニティを創り上げたいと考えています。

◎ 株式会社ディ・ポップスグループ 代表取締役/CEO 後藤 和寛

この度、株式会社Sumiiに出資させていただき、弊社が推し進めるベンチャーエコシステムに、また将来性溢れる素晴らしい起業家が仲間に加わったことを、大変嬉しく思っております。

弊社は現在、起業家の成長プラットフォームであるベンチャーエコシステムの実現に向けて尽力しておりますが、心から応援したいと思える起業家に出会えることは、まさに「一期一会」だと思っております。競争優位性のあるビジネスモデルやマーケットの成長性などは当然重視しながらも、起業家としてのポテンシャルが最も重要であると考えています。創業者のDanielとJing Xiangにお会いして、様々なお話をお伺いしながら感じたことは、「将来有望なリアルアントレプレナーに出会うことができた」その一言に尽きます。起業家としての能力を兼ね揃えていると感じた瞬間（インスピレーション）は、今でも心に焼き付いています。

今回は、通常のCVC投資よりも大きく踏み込んだ、資本業務提携という形で、お二人とSumii社のこれからの成長を支援させて頂き、近い将来、世の中に大きなインパクトのある事業を生み出すことが出来ればと、非常に楽しみに思っております。

引き続き、ベンチャーエコシステムの実現に向けて、起業家そしてベンチャー企業にとって成長する土壌となるようなステージや環境をより整えていくことで、未来に多数のユニコーン企業を生み出し、社会に貢献していくことを目指して参ります。今後も、Sumii社と共に成長し、両社の企業価値の向上に努めてまいります。

◎株式会社ディ・ポップスグループ アドバイザー 杉原 眼太

私事、グローバル企業で長く勤めましたが、海外社員の間で東京支社は常に人気の転勤先でした。一方、日本のスタートアップでも、当社の出資先も含めて、創業時から世界展開を見据え、多国籍なチーム作りをしているケースが増えています。また近年、桜の咲く春だけ、紅葉の美しい秋だけ、日本で数ヶ月過ごすというインフルエンサーもいると聞きます。

Sumii社は、このような目的で来日する外国人が、身一つで直ちに住環境を整えられるサービスを提供しています。SUMIIルームの広がりにより、ここ日本で世界中からの高度人材と日本人との間で知見の共有やポジティブな交流が盛んになること、そして彼ら彼女らが日本の街や文化の魅力を発信していただけることに繋がれば、素晴らしいことだと思います。

連続起業家である創業者のDanielとは5年前に出会いましたが、当初からその明るい人柄と起業家センスに魅かれていました。このたび、彼が長年の友人であるJing Xiangと新しく始めた事業に、共に取り組めることを大変嬉しく思います。

■ 株式会社Sumii 企業概要

会社名：株式会社Sumii

代表者：代表取締役 Daniel Lim

所在地：東京都中央区湊二丁目11番1号シティタワー銀座東1019

設 立：2024年8月

コーポレートサイト：https://www.livesumii.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/livesumii/

■株式会社ディ・ポップスグループとは

当社は、『社会に変革をもたらす多数の成長ベンチャー(ユニコーン企業)を輩出する』ことをミッションに掲げ、「リアル × テクノロジー × グループシナジー」を掛け合わせた事業展開をしている企業グループです。グループ内の企業はもとより、グループ外の企業に対しても、ワンストップソリューションを提供できる、これまでになかったベンチャー企業の成長プラットフォームの創造に取り組んでいます。

会社名：株式会社ディ・ポップスグループ

代表者：代表取締役/CEO 後藤和寛

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ32F

設 立：2015年10月1日（創業:1998年2月4日）

コーポレートサイト：https://d-pops-group.co.jp/