4月22日(水)「ダイコーティングの塗布・乾燥プロセスとトラブル対策　～塗布・乾燥の方式・分類・メカニズムとシミュレーション技術～」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として、「ダイコーティング」と「塗布・乾燥プロセス」について解説します。

塗工プロセスの理解とトラブル対応力の向上を目指す講座です！

塗液レオロジー、塗布ビードの流れ、乾燥メカニズムなど塗工プロセスの基礎理論を整理するとともに、スジ、ダイライン、ファットエッジ、ゆず肌など現場で発生する典型的欠陥の発生要因と対策を解説します。さらにExcelを用いた簡易シミュレーションの考え方も紹介します。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：ダイコーティングの塗布・乾燥プロセスとトラブル対策 ～塗布・乾燥の方式・分類・メカニズムとシミュレーション技術～

開催日時：2026年04月22日(水) 10:30-16:30

参加費：49,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f1191e6-5277-6114-95e0-064fb9a95405

WEB配信形式：

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

セミナー講習会内容構成

────────────

旭化成株式会社 生産技術本部 生産技術センター 加工技術部：綾部 守久 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

───────────────────────

１.レオロジーの基礎

２.各種塗布方式のベンチマーキング

３.コンタクトラインの考え方

４.乾燥理論の基礎

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

──────────────────────────────

【受講対象者】

ダイコーターや各種コーターを用いた研究開発・生産技術に携わっている方で、基礎的な理論を新たに得ることで現場の業務に役立てたいと考えている方などに向けた講演です。

【プログラム】

1. 知っておきたい基礎知識

1.1 さまざまな塗布方式と乾燥方式

1.2 塗液のレオロジー入門

1.3 乾燥の化学工学

1.4 情報源（国内外学会・展示会、装置メーカー）

2. 塗布の方式と分類・メカニズム

2.1 前計量と後計量 ／ 密閉型と開放型

2.2 塗布ビード部の流れ＝コンタクトラインの重要性

3. 乾燥の方式と分類・メカニズム

3.1 用いられる熱源種類

3.2 乾燥炉形状による分類

4．トラブルと発生メカニズム・対応策

4.1 塗工プロセスにおける欠陥の分類

4.2 気泡・発泡

4.3 スジ・ダイライン

4.4 塗膜の凹凸（ファットエッジとゲージバンド）

4.5 塗膜の表面模様（ゆず肌、ブラッシング、白化）

5．ブレークスルーのためのExcelシミュレーション技術

5.1 ＣＦＤソフトとの使い分け

5.2 コーティングダイの流路計算

5.3 乾燥シミュレーション

【質疑応答】

株式会社AndTechについて

────────────

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

─────────────────

一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

──────────────

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

─────────────────────

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

─────────────

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上