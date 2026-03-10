【LINEヤフー】イベント体験全体をシームレスにつなぐ新たなモデルを提案 「LINEで完結するイベントDXモデル」の提供を開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、LINE公式アカウントやLINEミニアプリなどのLINEヤフーアセットを活用し、イベント前から当日、イベント後までの体験を一貫して設計・支援する「LINEで完結するイベントDXモデル」の提供を開始します。

その第一弾として、3月29日（日）に渋谷WOMBで開催される都市型ゴルフフェスティバル「CLUB SWING VOL.0」に、本モデルを導入します。

※イメージ画像

近年、イベントやエンターテインメントの分野では、来場当日の体験価値だけでなく、事前の情報接触から参加後のコミュニケーションまでを含めた一連の体験設計が重要視されています。

一方で、複数のサービスやツールが分断され、参加者の利便性や主催者側の運営効率に課題を抱えるケースも少なくありません。LINEヤフーは、日常的に利用されているLINEのアセットを活用することで、イベント体験全体をシームレスにつなぐ新たなモデルを提案します。

主催者は、LINE公式アカウント上で来場者と継続的なコミュニケーションを図れるほか、場内でのモバイルオーダーや物販購入などの行動データを取得・分析することで、来場者のニーズを可視化し、次回以降のイベント企画や集客施策の高度化につなげることができます。

導入第一弾となる「CLUB SWING VOL.0」では、LINE公式アカウントを起点に、イベント前の案内や情報提供、当日のチケット購入・入場チェックイン、場内でのモバイルオーダーや物販購入、演出と連動した参加体験などを、全てLINE上で完結するLINEミニアプリを提供します。

さらに、AIエージェントによる問い合わせ対応を組み合わせることで、来場者の疑問や不安を軽減し、より快適なイベント体験を実現します。

LINEヤフーは、本イベント体験を通じて、イベントを一過性の体験にとどめず、次回開催や他施策へとつながる継続的な関係構築を支援していきます。

今後も、スポーツや音楽、カルチャーなどさまざまな分野において、LINEヤフーアセットを活用した新しいイベント体験の創出に取り組んでいきます。

※導入をご希望の方はこちらからお問い合わせください：ml-line-eoa@lycorp.co.jp

■イベント概要

格式高く静かなゴルフというスポーツを、音楽・ファッション・最新テクノロジーと融合させ、観客を当事者へと巻き込む“次世代ゴルフバトル・エンターテインメント”。

【開催概要】

- タイトル：CLUB SWING VOL.0- 日時：2026年3月29日（日） 15:00～20:00- 場所：渋谷WOMB（〒150-0044 東京都渋谷区円山町2-16）- 参加費：一般チケット 3,000円（税込・1ドリンク込み）

※LINE公式アカウントより購入可能

※近日発売予定

※20歳未満の方の入場不可

- URL： https://line.me/R/ti/p/@503zvhey- 出演者：

[ツアープロ] 中西直人 [ティーチングプロ] 井上莉花

[ドラコンプロ] 杉山美帆、松本一誠、押尾紗樹

[ゲスト] 窪塚洋介

[DJ] TJO、DJ SHOTA、KICK OFF、YOU MATSUZAKI、Yuri Nakagawa 他

[MC] MC あまり、上鈴木兄弟