Yakult（ヤクルト）１０００類で未来ある子どもたちの笑顔を応援

東京ヤクルト販売株式会社

２０２６年２月２７日（金）、東京ヤクルト販売株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長：春日利文、以下：東京ヤクルト販売）は、売上の一部を東京善意銀行を通じて都内児童養護施設へ寄付したことに対し、社会福祉法人 東京都東京都社会福祉協議会から感謝状を贈呈されました。

東京ヤクルト販売では、地域の皆さまに愛され、信頼される企業を目指して「国の宝である子どもたちに何か支援ができないか」という想いを具現化するために、昨年度から児童養護施設を応援する取り組みを行っています。

今年度も第３四半期（２０２５年１０月～１２月）を「社会貢献活動強化期間」と位置づけ、期間中の「Yakult（ヤクルト）１０００」類（「Yakult１０００」・「Yakult１０００糖質オフ」・「Y１０００」・「Y１０００糖質オフ」）の販売促進を実施し、その売上の一部を寄付しました。

また、クリスマスシーズンには、“食べるヤクルト(R)”「カップdeヤクルト」と、東京ヤクルト販売の社員から募った「子どもたちへのメッセージ」をクリスマスカードにして児童養護施設へ寄贈しました。

東京ヤクルト販売では、今後も地域貢献と社会貢献を継続してまいります。

◆東京都社会福祉協議会について

東京都は多様な背景を持つ人々が暮らしていることから、その「多様な地域性」を尊重し、誰もが自分らしく生活し、互いに支え合える“地域共生社会”の実現をめざしています。

◆東京善意銀行について

都民や企業・団体の皆さまから寄せられる善意を福祉施設へつなぐ役割を担い、東京に豊かな福祉社会と寄付文化を育むことに貢献しています。

◆東京ヤクルト販売について

東京ヤクルト販売は「ヤクルト」や「ミルミル」といった各種飲料をはじめ、乳酸菌はっ酵エキスを含む化粧品などのお届けを、東京都内２１区、２６市町村（一部埼玉県を含む）の地域のお客さまに行っています。また商品のお届けにとどまらず、自治体と連携した防犯活動や見守り活動など、地域社会の安全・安心にも取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：東京ヤクルト販売株式会社

本店 ：東京都台東区台東２-１９‐９

設立 ：昭和３２年７月

代表者：代表取締役社長 春日利文

HP：https://www.tokyo-yakult.co.jp/

Yakult（ヤクルト）１０００・Y１０００ブランドサイト

https://www.yakult.co.jp/yakult1000