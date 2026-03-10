トヨタ自動車×Marbull X、ファンエンゲージメント向上のため実証実験を開始

Marbull X株式会社

Marbull X株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小川 翔太郎、代表取締役COO：佐藤 卓、以下「Marbull X」）は、トヨタ自動車株式会社（所在地：愛知県豊田市、代表取締役社長 佐藤恒治、以下「トヨタ自動車」）と共同で、ファンエンゲージメントの向上を目的とした実証実験を開始した。

本実証では、Marbull Xが開発・提供するLINEミニアプリ「Marbullコネクト」を活用し、ファンコミュニティと参加型コンテンツを展開する。実証期間は、スポーツ領域のコアファン向けコミュニティに2026年2月16日から3月13日まで実施する。

■実施内容

本実証では、「Marbullコネクト」を用いて、スポーツ領域のコアファン向けコミュニティを開設します。限定メンバーのみが参加できる空間の中で、情報発信や参加型コンテンツを展開するだけでなく、ファン同士やファンと事業者が相互に交流できるコミュニティの場を提供します。相互のコミュニケーションを通じて、ファンのエンゲージメントや満足度を高めながら、ファンとともにコミュニティを育てていく「共創型コミュニティ」の実現を検証します。

コミュニティ内では、アンケートやガチャなどの参加型コンテンツを用意し、参加回数や結果に応じてデジタル特典を付与します。さらに、ユーザーの行動はコミュニティへの貢献度として累積・可視化され、将来的な特典設計や還元施策の検討・検証にも活用することが可能です。

【背景】

ファン接点の多様化が進む中、ファンを抱える組織は「継続的な関係性の構築」と「ファンの行動データの可視化」に課題を抱えています。限定的なコアファンに向けた“深い体験設計”と、“可視化された貢献度に応じた体験還元”の両立が求められている。

【実証実験の概要】

期間：2026年2月16日～3月13日

対象：エンゲージメントが高いコアファン層

実装機能：コミュニティ、参加型コンテンツ（アンケート、ガチャ等）

■Marbullコネクトについて

「Marbullコネクト」は、企業/自治体がユーザーのリピートを促進できる、販促/観光DXソリューションです。様々なクエスト機能や、デジタルマップ機能、デジタルコンテンツの販売機能などをワンストップで提供します。LINE等の既存プラットフォームに追加実装することも可能で、ユーザー向けのロイヤリティプログラムや地域活性化、観光施策のDXなど、多様な用途で導入が進んでいます。

（お問い合わせ先： info@marbullx.com）

■Marbull Xについて

Marbull X株式会社は、web3技術を誰もが簡単に活用できるマーケティングソリューションを開発しています。またコンサルティング事業では、新規事業の構想/立ち上げやキャンペーン企画を、プロフェッショナルファーム出身メンバーが、体験設計から開発、社内稟議に至るまでサポートします。

- 会社名：Marbull X株式会社- 代表者：代表取締役 CEO 小川 翔太郎・COO 佐藤 卓- 所在地：東京都渋谷区神宮前二丁目１８番２１号- 設立：2024年5月28日- 事業内容：NFTを活用したマーケティングソリューションの提供、web3領域の事業開発やキャンペーン企画の伴走支援

URL：https://marbullx.com/