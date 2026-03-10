冷凍幼児食「モグモ」から、成長期のための新ブランド『モグモデリ』誕生！日本初※成長特化型ワンプレートを2026年3月10日（火）より販売開始

株式会社Oxxx

家族の成長を支えるライフスタイルブランド「モグモ」を運営する株式会社Oxxx（本社：福岡県福岡市、代表取締役：黒瀬優作、以下オックス）は、2026年3月10日（火）より、成長期の子どもに特化した無添加ワンプレート「モグモデリ」を販売開始いたします。

モグモデリブランドサイトURL

https://mogumodeli.jp/(https://mogumodeli.jp/)

管理栄養士監修のもと、日本初(※1)となる成長期に特化した「無添加成長(※2)ワンプレート」を開発いたしました。

子どもの成長期に必要な栄養をバランスよく設計し、レンジ約4分で温めるだけで安全かつ手軽に提供できるワンプレートです。

※1 成長期に特化した無添加冷凍ワンプレート宅配食として（自社調べ 2026年2月時点）

※2 「成長」は成長期の食事を想定した設計コンセプトを指し、本品の摂取により身長・発育等が向上することを保証するものではありません。

■モグモデリ誕生の背景

冷凍宅配サービス「モグモ」は、サービス開始から約3年9ヶ月で累計500万食を突破いたしました。幼児食市場を牽引してきたモグモは、利用家庭の子どもたちの成長とともに、新たなフェーズを迎えています。

「最近、これまでのモグモでは量や栄養が足りなくなってきた」という声が寄せられるようになりました。これは嬉しい成長の証である一方、幼児期を卒業した後の“成長期向け冷凍食”の選択肢が限られている現状が明らかになりました。

共働き世帯が増加する中、日本初(※1)となる“成長期特化型”冷凍ワンプレートを開発。成長期に必要な栄養設計と、家庭での利便性を両立させた新カテゴリー商品として展開いたします。

幼児食から成長期食へ。

モグモは、子どもの成長に伴走するブランドとして次のステージへ進化します。

■モグモデリの特徴

成長期のカラダづくりは、一生を支える土台。カラダをつくる・骨を強くする・味覚を守る・無添加の4つの視点から、成長期に寄り添った栄養設計を行いました。

1.成長期に特化した「栄養バランス設計」

たんぱく質 10g以上(※3)：筋肉や血液の材料となり、脳の働きも支える重要な栄養素。勉強や運動に励む成長期に必要な量を、1食でしっかり確保しました。

カルシウム 平均70mg以上(※4)：成長期に不足しがちな必須栄養素。骨や歯の形成はもちろん、心の安定にも関わるカルシウムを補える設計です。

塩分 2.0g以下(※3)：濃い味への慣れを防ぐため、塩分は控えめに。素材の旨みを活かし、ご飯が進むおいしさを実現しました。

※3 モグモデリ1食当たり

※4 モグモデリ12商品中の1食分のカルシウム平均（推定値・2026年2月時点）

※グラフは「スタミナたっぷり！やみつき焼き肉」に含まれる栄養素の合計値（推定値）をもとに作成。グラフの実線は、「文部科学省：学校給食摂取基準（6～7歳）」を参考に、牛乳・米飯を除いた1食分の目安値を示しています。

※商品画像・成分表示は2026年2月時点の情報です。リニューアルに伴い商品情報が変更される場合があります。

2.安心・無添加

香料・着色料・うま味調味料は不使用。

食品衛生責任者および管理栄養士の監修のもと、独自基準をクリアした原材料のみを使用しています。毎日食べるものだからこそ、“使わない”という選択にもこだわりました。

※写真はイメージです。実際の設備や細部とは異なる場合があります。

3.「完食」へのこだわり（商品化基準：完食率80％以上）

幼児食モグモで培った知見を活かし、子どもの目線・味覚に寄り添った開発を実施。試食テストで完食率80％以上を超えたメニューのみを商品化しています。

大人向けの味付けでは残しがちなお子さまでも、思わずパクパク食べられます。

4.ボリュームも進化

電子レンジで約4分温めるだけで完成。

主菜と副菜を組み合わせた、満足感のある約160g前後の一皿です。コンパクト設計のトレーで、冷凍庫にもすっきり収納。まとめ買いしてもかさばらず、忙しい毎日の安心ストックに。

彩り豊かな仕上がりで、お皿に移すだけで食卓に自然と馴染みます。

■管理栄養士監修の“成長期特化型”ワンプレート「モグモデリ」

成長期に特化した、管理栄養士監修の成長ワンプレート「モグモデリ」。

たんぱく質10g以上、カルシウム平均70mg以上、塩分2.0g以下を基準に設計。主菜1品と、副菜2品のメニューで構成されており、成長期に必要な栄養バランスと食べ応えを両立しました。

塾や部活動で忙しい日の食事にもおすすめです。

【商品概要】

ブランド名：モグモデリ

商品数：12種類

内容量：約160g前後

価格：1食あたり870円（税込939円）※定期購入12食セットの場合

公式サイト：https://mogumodeli.jp/

販売開始日： 2026年3月10日（火）

【会社概要】

会社名：株式会社Oxxx(Oxxx Inc.)

代表者 ：代表取締役社長 黒瀬優作

所在地 ：福岡県福岡市中央区大名１丁目８－６ HCC BLD 4階

設立日 ：2021年3月3日

事業内容：冷凍宅配幼児食「モグモ」含む自社ブランドの企画・運営

URL ：https://oxxx.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Oxxx 広報

E-mail：contact@oxxx.jp