【御堂筋線をジャック】韓国定番爽快サプリ「サンケファン」Osaka Metro御堂筋線にて吊革広告を掲載

株式会社千空

Osaka Metro御堂筋線 1車両をジャック

株式会社千空(本社：大阪府大阪市、代表取締役：平井翠)は、韓国定番爽快サプリ「サンケファン」の認知拡大および購買促進を目的として、2026年1月より、Osaka Metro御堂筋線において吊り革広告の掲出を開始いたしました。

新大阪、梅田、心斎橋、なんば、天王寺などの主要拠点を結ぶ「大阪の大動脈」と呼ばれるOsaka Metro御堂筋線に掲出することで、「サンケファン」のブランド認知向上を目指します。



■吊り革広告概要

掲示路線：Osaka Metro御堂筋線（1編成のうちの1車両）

掲示期間：2026年1月から1年間

※該当車両の編成や運行情報・時間につきましては非公開となっております。

※鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※掲載期間は予定であり、掲載スケジュールは予告なく変更・中止となる場合がございます。

※車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。

■目的

【大阪最大級の生活動線で、ブランドとの「偶然の出会い」をつくる】

本広告企画は、「サンケファン」を、Osaka Metro御堂筋線という大阪の主要動線上で展開することで、通勤・通学・買い物など日常の移動の中に“ふと目に入る偶然の出会い”を生み出し、ブランド認知の向上を目的としています。

御堂筋線は江坂～なかもずを結び、梅田・淀屋橋・本町・心斎橋・なんば・天王寺など大阪の中心地を縦断する路線です。

【大阪の大動脈"御堂筋線"とは】

Osaka Metroの交通調査（2024年11月12日）では、御堂筋線の主要駅だけでも乗降人員が大阪の中でもトップクラスで、梅田 420,718人/日、なんば 346,418人/日、天王寺 243,476人/日、淀屋橋 210,180人/日、本町 206,138人/日といった数値が公開されています。



このように、大阪の中心地を結ぶ御堂筋線の吊革に広告を掲載することで、より多くの方にサンケファンを知っていただくきっかけになると考えております。

【視線に近い×接触回数が多い】

吊り革広告は、乗車中に手元・視線に近い位置で繰り返し目に入りやすく、車内広告の中でも到達しやすい媒体とされています。

短時間の1回ではなく、毎日の移動で自然に接触が重なることで、商品名・特徴の記憶定着を狙います。

【「ローソンで買える」を、移動導線の中で完結させる】

御堂筋線には駅構内にローソンがある駅が複数あり、広告を見たその流れで購入しやすい導線をつくっています。

■サンケファンとは

サンケファンとは、韓国で高い知名度を誇り、 “楽しい夜を過ごす日”のマストアイテムとして親しまれているブランドです。累計販売数2億個突破*、ブランド顧客満足度6年連続1位（2017年～2023年）という支持に加え、2022年「韓国ブランド大賞（全社部門）」受賞（主催：韓国マーケティング協会）など、実績面でも注目を集めています。

ラインナップは、シーンや好みに合わせて選べる粒タイプとゼリータイプの2種類。いつでもどこでも手軽に取り入れやすく、リーズナブルな価格で続けやすい点も特長です。韓国ではコンビニのレジ前で販売されるなど、身近な存在として広く支持されています。



※2014年1月～2023年11月 サンケファンブランド全製品の韓国内累計販売数から算出（samyang社調べ）

■村瀬紗英が公式アンバサダーとして活躍中！

1997年3月30日生まれ、大阪府出身。元NMB48メンバー。現在は女優・モデルとして活躍し、ファッション誌『Ray』専属モデルも務める。

2025年12月より女優・モデルの村瀬紗英さんを公式アンバサダーとして迎えました。

村瀬さんとともに、サンケファンの魅力や世界観をSNSやさまざまな企画を通じて、より多くの方へ発信しています。

これからの展開にもぜひご期待ください！

昨年12月には、新宿・渋谷・原宿・新大久保でアドトラックを走行。

さらに、新大久保・渋谷・梅田・難波ではサイネージ配信も実施。

街でもSNSでも目に留まる仕掛けで、サンケファンを盛り上げています！

商品ラインナップ

サンケファン 粒

〈内容量〉3g（一袋）

〈本体価格〉290円(税抜)

〈賞味期限〉24ヶ月

サンケファン ゼリー＃マスカット

〈内容量〉18g（1本）

〈本体価格〉290円

〈賞味期限〉24ヶ月

サンケファン ゼリー＃ピーチ

〈内容量〉18g（1本）

〈本体価格〉290円

〈賞味期限〉24ヶ月

販売情報

販売場所：全国のドラッグストア、バラエティショップ

※店舗によって取り扱いのない場合があります

オンライン：Qoo10、楽天、Amazon

Qoo10公式SHOP :https://www.qoo10.jp/shop/easytomorrow_japan?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAacN67IX61cavqzQmJ8Mr54oYdze6-XHL271QraRWHiGJUlxlWsLGpq6Qn2wYw_aem__i1L3FZ3VfYiEG7dmc6h9Q楽天公式SHOP :https://item.rakuten.co.jp/makebox/c/0000000218/Amazon公式SHOP :https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%A2%E3%83%AD%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%82%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%EF%BC%89%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E5%91%B3-18g-x-10%E6%9C%AC-%E9%A3%B2%E3%82%80%E5%89%8D%E3%81%AE%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E7%BF%92%E6%85%A3/dp/B0CSSPHWLQ/?_encoding=UTF8&m=AD2O8VAWEMKFU&psc=1&pd_rd_w=SEAYl&content-id=amzn1.sym.6a985522-acf3-4921-8b88-65554b5824c2&pf_rd_p=6a985522-acf3-4921-8b88-65554b5824c2&pf_rd_r=AXAJ9HN3QZT2S09GAHKY&pd_rd_wg=1xfna&pd_rd_r=1fbc2e0c-7531-4644-b732-88a8a59d642e&ref_=lscx_w_ssf_bs

会社概要

株式会社千空は、化粧品の輸入にかかわる様々な実務をはじめ、

世界中とのグローバルネットワークを活用した化粧品の提案および商品開発を行っております。

会社名：株式会社千空

所在地：〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-28

事業内容：化粧品の製造及び輸入、販売

企業HP :https://www.cenqur.co.jp/サンケファン公式Instagram :https://www.instagram.com/easytomorrow_japan/

お問い合わせ

株式会社千空

E-mail：support@cenqur.co.jp

※本プレスリリースおよびサンプル提供に関するお問い合わせはこちらまで。