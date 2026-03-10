呼ばれて飛び出て！ハクション大魔王の「アクビちゃん」がビビッドカラーがおしゃれなバッグ＆ポーチコレクションになってカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「アクビガール バラエティーコレクション」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年3月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

ハクション大魔王のキャラクター・アクビちゃんが主人公のアニメ作品『アクビガール』は2026年で放送20周年を迎えます！

『アクビガール』のポップでキュートな世界観がぎゅっと閉じ込められた縫製アイテムがカプセルトイに登場！

お持ち歩きにぴったりなカラフルでポップな実用的アイテムが勢ぞろい♪



「トートバッグ」は、縦幅300mmのBIGサイズ！500mlのペットボトルも楽々収納可能です。

アクビちゃんをかたどった「ダイカットポーチ」はふわふわのボア生地仕様でついつい触りたくなる可愛さ。

高級感あるサテン風素材とジュエリーのデザインが相性抜群な「サテンポーチ」や、小物整理にぴったりな「巾着」も、カバンの中がパッと明るくなること間違いなし！

全種、裏表別デザインで、アクビちゃんの魅力をたっぷり楽しめます。

素材もかたちも様々で、どれが出るかワクワクするようなバラエティー豊かなラインナップです。



お茶目でとびきりキュートなアクビちゃんのグッズを持ち歩いて、もっとハッピーな毎日を！

ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

トートバッグサテンポーチAサテンポーチBダイカットポーチAダイカットポーチB巾着

●商品名：アクビガール バラエティーコレクション

●発売日：2026年3月中旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全6種

・トートバッグ

・サテンポーチＡ

・サテンポーチB

・ダイカットポーチＡ

・ダイカットポーチB

・巾着

●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）、綿（紐）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年3月現在のものです。

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp