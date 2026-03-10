推し活にも大活躍！サンリオキャラクターズの「いつも一緒フレームキーチェーンPart.1」がカプセルトイに登場！

写真拡大 (全8枚)

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「サンリオキャラクターズ　いつも一緒フレームキーチェーンPart.1」（1回300円・税10%込、全6種）を2026年3月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品概要】

株式会社サンリオのキャラクターの、推し活にもぴったりなミニフォトフレームキーチェーンがカプセルトイに登場！

推しキャラはもちろん、仲良しなお友だちや大好きなあの人との写真をいれちゃおう！
最大 縦4.8cm×横3.5cmの写真を収納できる、フォトフレーム型のキーチェーンです。

本商品では、「ハローキティ」「シナモロール」「バッドばつ丸」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「けろけろけろっぴ」がラインナップ。
サンリオキャラクターズがそれぞれなかよしなお友だちと楽しく過ごす姿がプリントされています。

カバンやポーチに付ければ、大好きな人と「いつも一緒」な気持ちになれるかも！（カバンなどに取り付ける場合には写真が外れないよう、両面テープ等での固定をおすすめします。）

毎日のおでかけがちょっと楽しくなるアイテム。
ぜひこの機会にゲットしてみてください！




ハローキティ

シナモロール


バッドばつ丸

ポムポムプリン


マイメロディ

けろけろけろっぴ

【商品情報】

●商品名：サンリオキャラクターズ　いつも一緒フレームキーチェーン Part.1


●発売日：2026年3月下旬から順次発売予定


●価格：1回300円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全6種


・ハローキティ


・シナモロール


・バッドばつ丸


・ポムポムプリン


・マイメロディ


・けろけろけろっぴ


●商品素材：アクリル、ABS、鉄


●生産国：中国


●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。 　




本資料に記載されている情報は2026年2月現在のものです。





(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339





【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

X：https://x.com/ip4_cpsl　（＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/　（＠ip4_official）

問い合わせ先：info@ip4.co.jp