サンリオキャラクターズの「ワンダフルワールドバッグコレクション」がカプセルトイに登場！パステルカラー×チェック柄がかわいすぎる！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「サンリオキャラクターズ　ワンダフルワールドバッグコレクション」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年3月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品概要】

株式会社サンリオのキャラクターのバッグコレクションがカプセルトイに登場！
パステルカラーのチェック柄が乙女心をくすぐる、とびきりキュートなアイテムです♪

縦275mm×横225mmの大きめサイズで500mlのペットボトルも楽々収納可能！
畳んでもかさばらないので、サブバッグとしてかばんに忍ばせても◎

ラインナップは「ハローキティ」「ポチャッコ」「クロミ」「チョコキャット」「シナモロール」「ポムポムプリン」の全６種。
「ハローキティ」と「クロミ」はマチ付きです。
全種、両面別デザインになっているので、サンリオキャラクターズの可愛さを存分に楽しめます。

春先のおでかけにもぴったりなアイテムを、ぜひこの機会にゲットしてみてください！




ハローキティ


クロミ


ポチャッコ


シナモロール


ポムポムプリン


チョコキャット

【商品情報】

●商品名：サンリオキャラクターズ　ワンダフルワールドバッグコレクション


●発売日：2026年3月下旬から順次発売予定


●価格：1回400円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全6種


・ハローキティ


・クロミ


・ポチャッコ


・シナモロール


・ポムポムプリン


・チョコキャット


●商品素材：ポリエステル


●生産国：中国


●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。 　





本資料に記載されている情報は2026年3月現在のものです。





(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339





【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

X：https://x.com/ip4_cpsl　（＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/　（＠ip4_official）

問い合わせ先：info@ip4.co.jp