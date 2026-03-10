サンリオキャラクターズの「ワンダフルワールドバッグコレクション」がカプセルトイに登場！パステルカラー×チェック柄がかわいすぎる！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「サンリオキャラクターズ ワンダフルワールドバッグコレクション」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年3月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
株式会社サンリオのキャラクターのバッグコレクションがカプセルトイに登場！
パステルカラーのチェック柄が乙女心をくすぐる、とびきりキュートなアイテムです♪
縦275mm×横225mmの大きめサイズで500mlのペットボトルも楽々収納可能！
畳んでもかさばらないので、サブバッグとしてかばんに忍ばせても◎
ラインナップは「ハローキティ」「ポチャッコ」「クロミ」「チョコキャット」「シナモロール」「ポムポムプリン」の全６種。
「ハローキティ」と「クロミ」はマチ付きです。
全種、両面別デザインになっているので、サンリオキャラクターズの可愛さを存分に楽しめます。
春先のおでかけにもぴったりなアイテムを、ぜひこの機会にゲットしてみてください！
ハローキティ
クロミ
ポチャッコ
シナモロール
ポムポムプリン
チョコキャット
【商品情報】
●商品名：サンリオキャラクターズ ワンダフルワールドバッグコレクション
●発売日：2026年3月下旬から順次発売予定
●価格：1回400円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全6種
・ハローキティ
・クロミ
・ポチャッコ
・シナモロール
・ポムポムプリン
・チョコキャット
●商品素材：ポリエステル
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年3月現在のものです。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp