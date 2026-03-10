サンリオキャラクターズの「ワンダフルワールドバッグコレクション」がカプセルトイに登場！パステルカラー×チェック柄がかわいすぎる！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「サンリオキャラクターズ ワンダフルワールドバッグコレクション」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年3月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

株式会社サンリオのキャラクターのバッグコレクションがカプセルトイに登場！

パステルカラーのチェック柄が乙女心をくすぐる、とびきりキュートなアイテムです♪



縦275mm×横225mmの大きめサイズで500mlのペットボトルも楽々収納可能！

畳んでもかさばらないので、サブバッグとしてかばんに忍ばせても◎



ラインナップは「ハローキティ」「ポチャッコ」「クロミ」「チョコキャット」「シナモロール」「ポムポムプリン」の全６種。

「ハローキティ」と「クロミ」はマチ付きです。

全種、両面別デザインになっているので、サンリオキャラクターズの可愛さを存分に楽しめます。



春先のおでかけにもぴったりなアイテムを、ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

ハローキティクロミポチャッコシナモロールポムポムプリンチョコキャット

●商品名：サンリオキャラクターズ ワンダフルワールドバッグコレクション

●発売日：2026年3月下旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全6種

・ハローキティ

・クロミ

・ポチャッコ

・シナモロール

・ポムポムプリン

・チョコキャット

●商品素材：ポリエステル

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年3月現在のものです。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp