世界中から愛される『モンチッチ』のリストバンドコレクションがカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「モンチッチ リストバンドコレクション」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年3月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

世界中のファンに愛され続ける人気者「モンチッチ」のリストバンドがカプセルトイに登場！





リストバンドは、ファッションのワンポイントにはもちろん、スキンケアやお皿を洗う時に袖が濡れたり、腕を伝って床が濡れるのを防げるお役立ちアイテム！友達や、部活・サークルのメンバーで、おそろいにして付けるのもおすすめです♪



ラインナップは「モンチッチくん」「モンチッチちゃん」「チムたん」「モンチッチくん（ベージュ）」「ベビチッチくん」「ベビチッチちゃん」の全6種。

モンチッチくんたちのお顔が刺繍されたワッペンがちょっぴりレトロで可愛すぎる！

どれも身につけているだけで元気が出るようなビタミンカラーで揃えました！



ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

モンチッチくんモンチッチちゃんチムたんモンチッチくん（ベージュ）ベビチッチくんベビチッチちゃん

●商品名：モンチッチ リストバンドコレクション

●発売日：2026年3月中旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全6種

・モンチッチくん

・モンチッチちゃん

・チムたん

・モンチッチくん（ベージュ）

・ベビチッチくん

・ベビチッチちゃん

●商品素材：ポリエステル

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年3月現在のものです。

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp