『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より、“現世と追憶”がテーマの描き下ろしイラストを使用した新作グッズが「AnimeJapan 2026」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「AnimeJapan 2026」にて「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」の新商品を販売します。
出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/
“現世と追憶”をテーマにした闇遊戯、海馬瀬人、闇バクラ、アテム、セト、盗賊王バクラの6人の描き下ろしイラストを使用した新作アイテムが「AnimeJapan 2026」で販売決定！
「アクリルフィギュアスタンド」や「フレームアートボード」、さらに通販商品として"冥界の石盤"モチーフの「ラウンドブランケット」など、多彩なラインナップで登場！
会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。
ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
イベント情報
「AnimeJapan 2026」
・開催日時 2026年3月28日(土)～3月29日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)
・開催場所 東京ビッグサイト 東展示棟4～8ホール、南1～4ホール、屋上展示場
・ブース名 中外鉱業ブース(A-50)
・公式HP https://www.anime-japan.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
特典情報
中外鉱業ブースにて『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』AnimeJapan 2026関連商品を１会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典ゴールドミニイラストシート(全6種)をランダムで1枚プレゼントします。
※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります。
※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2026/
予約期間：2026年3月10日(火)12:00～4月5日(日)23:59
発送日：2026年5月中旬～6月以降順次発送予定
※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
製品情報
■アクリルフィギュアスタンド 現世と追憶ver.（全6種）
販売価格：2,200円(税込)
ラインナップ：闇遊戯、海馬瀬人、闇バクラ、アテム、セト、盗賊王バクラ（全6種）
■トレーディング缶バッジ 現世と追憶ver.（全6種）
販売価格：1個 660円(税込)／1SET[6個入]3,960円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■トレーディング箔押しプライラストシート 現世と追憶ver.（全8種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[8個入]4,400円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■フレームアートボード 現世と追憶ver.
販売価格：3,850円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）
■冥界の石盤 ラウンドブランケット
販売価格：5,500円(税込)
サイズ：全長約1,000mm程度
※通販商品は会場での販売はございません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
■権利表記
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
■関連サイト
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/chugaionline