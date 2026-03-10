「プロトAGIの衝撃」と題して、米国 VentureClef社 代表／アナリスト 宮本 和明氏によるセミナーを2026年4月17日(金)に開催!!

写真拡大

株式会社　新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────


【AGIリリース直前情報】


プロトAGIの衝撃


-OpenClawの爆発的普及とOpenAI、Anthropicの最新動向


-AGIのキラーアプリはコーディング・エージェント


-SpaceXは100万機の衛星で宇宙データセンタを構築しAGI開発


─────────────────────────────



[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26172



[講　師]


米国　VentureClef社　代表／アナリスト　宮本　和明　氏



[日　時]


２０２６年４月１７日（金）　午前９時３０分～１２時３０分



[受講方法]


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


今年後半、AGI(人間の知能を超えるAI)がリリースされる。


OpenAIとAnthropicはAGI出荷を目前に控え、プロトAGI(AGIの原型)を相次いでリリース。AGIのキラーアプリはコーディングで、そのスキルは人間レベルに到達した。コーディング・エージェントが基幹システムを開発し、ソフトウェア産業が崩壊の危機に直面している。SpaceXは100万機の小型衛星を軌道に投入し宇宙にデータセンタを構築する。オープンソース・エージェント「OpenClaw」が爆発的に普及し、プロトAGIのカタチを具現した。


AGIは産業革命を超えるインパクトを社会にもたらす。AGIは人類に多大な恩恵をもたらすが、未成熟な技術で危険性を伴う。危ういシステムと共生する技法の開発が始まった。企業淘汰が進み、大失業時代を迎えるが、AGIのリスクをうまく管理することで大きなビジネスチャンスが開ける。



＜１＞プロトAGI開発状況


　１．OpenAI


　２．Anthropic


　３．ソフトウェア産業は崩壊か


　４．OpenClaw：AGIオープンソース


＜２＞インフラストラクチャ


　５．SpaceX：宇宙データセンタ


＜３＞リスクファクター


　６．技術の思春期


　７．危ういAGIと共棲する技法


＜４＞AGIエコノミー


　８．最後のエコノミー


　９．AGI社会に向けたインフラ構築


　１０．質疑応答





【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。


また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。