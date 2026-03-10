上位ランクインの快挙『転生程度で胸の穴は埋まらない』小説最新4巻発売、PVも解禁！

写真拡大 (全7枚)

株式会社KADOKAWA




株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の電撃文庫より『転生程度で胸の穴は埋まらない４』（著者：ニテーロン　イラスト：一色）を2026年3月10日より発売いたします。これにあわせ小説シリーズのPVも公開しました。


本作は、宝島社『このライトノベルがすごい！2026』新作文庫部門 第2位のほか、「次にくるライトノベル大賞2025」文庫部門 第3位にランクインの快挙を遂げた注目作です。



・電撃文庫『転生程度で胸の穴は埋まらない』特設サイト


https://dengekibunko.jp/special/tenseiteido/




小説最新4巻発売


転生程度で胸の穴は埋まらない４

著者：ニテーロン　イラスト：一色


ISBN：9784049169379


発売日：2026年3月10日


定価：990円（本体900円+税）


発行：株式会社KADOKAWA（電撃文庫）


書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/tenseiteido/322510000749.html



【予言は示す。最強たる銀の死を――。】


「……大丈夫？　前も言ったけど、固有持ちは重い娘が多いんだよ？」


　アーキノルカを救いフォニアとの関係性を深めたコノエは、魔王討伐の功績を称える『論功行賞』に出席することとなった。式典で得られるものは名誉だけでなく、神界に赴き神から予言を受け取る権利で――。


『――告げましょう』


　予言を受け取ろうとしたコノエたちの頭上に突如舞い降りる黒い蛇。死の運命を告げられたのは、世界最強であるはずの教官だった。


　記憶を失い少女の姿になってしまう教官。各国同時多発的に起こる迷宮氾濫。救済のために、コノエが受け取った予言とは――。


　師を救うため、奈落へ向かえ。本格異世界転生譚第4弾!






小説発売記念 PV公開

最新第4巻の発売を記念して、本作のPVを新たに公開いたしました。


転生者・コノエ役を杉田智和さん、エルフの少女・テルネリカ役を花守ゆみりさんが担当し、物語の魅力をより一層引き立てる映像に仕上がりました。



コノエCV.杉田智和




テルネリカCV.花守ゆみり





電撃文庫『転生程度で胸の穴は埋まらない』ロングPV（声：杉田智和・花守ゆみり）


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GCWiDt-FOq0 ]



電撃文庫『転生程度で胸の穴は埋まらない』ショートPV（声：杉田智和）


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=I9ZX6XJRHpE ]



小説シリーズ


転生程度で胸の穴は埋まらない

ISBN：9784049160994


定価：770円（本体700円+税）


書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/tenseiteido/322408000571.html



【愛が魔法になる世界で、孤独な転生者は英雄になった――。】


人の渇望(ねがい)が固有の魔法になる異世界。固有魔法を扱い邪神から人類を守護する超越者〈アデプト〉たちには、あらゆる権利が与えられる。


　転生したコノエは永い修行の末、遂にその資格を得たのだった。


　――惚れ薬〈きんしやくぶつ〉を使うために。


「……惚れ薬があれば、僕でも、誰かの一番になれるんだろうか。」


　前世のトラウマから、人を信じられず生きてきたコノエ。そのせいで固有魔法が発現せず、転生しても孤独に苦しんでいた。そんな彼に助けを求めてきたのは、死病に侵された金色の少女で――。


「私、コノエ様の為なら何でもさせて頂きますので！」


　これは、渇望〈ねがい〉を持たない白い孤独が、黄金の愛と出会う物語。







転生程度で胸の穴は埋まらない２

ISBN：9784049163063


定価：924円（本体840円+税）


書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/tenseiteido/322411000356.html



【白い孤独は、渇望〈ねがい〉を隠す赤い少女と再会する。】


「私、たまには寝ているコノエ様を起こしたいです」


　シルメニアの一件が終わり、テルネリカと穏やかな日々を送るコノエ。彼女によって胸の穴は埋まったかと思われたが……。


「あなた、いつも必死で真面目よね。全部を警戒している感じ」


　そう指摘してきたのは、彼の学舎時代を知る超越者の同期メルミナ。


「……さっきのエルフの娘と随分仲がいいのね？」


　やけにコノエに“重い”視線を向ける彼女と共に向かうのは、魔物巣食う汚染地の掃討。だが仕事の最中、自らの渇望をひた隠す彼女もまた、大きな欠落を持っていることが分かり……。


　持たざる彼らの渇望を描く、本格異世界転生譚第２弾！







転生程度で胸の穴は埋まらない３

ISBN：9784049165951


定価：990円（本体900円+税）


書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/tenseiteido/322504000332.html



【亡国の竜姫を救う鍵は、白い孤独と黄金で――？】


　テルネリカともメルミナとも仲を深めたコノエが再会したのは、超越者の同期である竜人の姫巫女フォニア。何事にもクールで無感動な彼女はコノエを国にスカウトするため、ハーレムを用意してきた!?


「……これから、よろしく？　旦那様？」


　竜人の国は新人の超越者に、毎回とある依頼をしていた。かつて国を滅ぼしかけた、無限再生の権能を持つ魔王の討伐。教官すら滅ぼせない邪悪を封印するため、この国はある運命を背負っていて……。


「ねぇ、コノエ。――私たち、きっと正反対ね」


　キーとなるのは、テルネリカのコノエへの想い――!?


　持たざる超越者たちの運命が重なる、本格異世界転生譚第３弾！







関連情報

■電撃文庫 公式サイト： https://dengekibunko.jp/


■電撃文庫 公式X：https://twitter.com/bunko_dengeki


■電撃文庫 公式YouTube： https://www.youtube.com/@bunko_dengeki