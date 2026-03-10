ヤプリ、Shopify連携機能第3弾をリリース。~Shopify Flowを活用し「カゴ落ち」「再入荷通知」などのアプリプッシュ通知を自動配信~

株式会社ヤプリ

デジタルエクスペリエンスプラットフォーム「Yappli（ヤプリ）」を提供する株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役：庵原保文）は、Shopify Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、カントリーマネージャー：馬場 道生）が提供するコマースプラットフォーム「Shopify」との連携を拡充したことをお知らせいたします。

本アップデートにより、Shopify上の行動データをトリガーとした「アプリへの自動プッシュ通知」が可能となり、EC担当者の運用負荷軽減と、顧客一人ひとりに最適化されたパーソナライズコミュニケーションを両立します。

■連携強化の背景

ECサイトとモバイルアプリを併用する企業の多くは、これまで施策ごとにそれぞれの管理画面を操作する必要があり、運用の二重管理が大きな負担となっていました。また、ユーザー側も「ECでチェックした商品の在庫」といった重要な情報をアプリでタイムリーに受け取れないなど、チャネル間での体験の分断が発生していました。

今回の連携により、Shopify Flow(※)を活用し、Shopifyストアでの顧客行動をトリガーに、Yappliで構築したアプリへプッシュ通知を送信する仕組みを、開発不要で実現可能となりました。

運用担当者の「負担」と顧客体験の「分断」を解消し、シームレスにつなぎます。

(※) Shopify Flowは、Shopify上でインストールしているShopifyアプリを自由に組み合わせて自動実行できるShopify公式のカスタムワークフローです。

■今回のアップデートで実現すること

「Shopifyストア」と「Yappliで構築したアプリ」がデータ連携されることにより、以下を実現します。

1. 「運用の分断」の解消

Shopifyの管理画面からアプリのプッシュ通知を制御できるようになりました。それに伴い、チャネルそれぞれの管理画面で施策を設定する手間を省き、EC運用の中で、購買データと連動したコミュニケーション設計を完結させることが可能となります。

2.「顧客体験の分断」の解消

EC側の購買・行動データを元にプッシュ通知を送ることが可能となります。

- カゴ落ち通知： 商品をカートに入れたまま離脱したユーザーへ、アプリでリマインド。- 再入荷通知： 欠品商品の再入荷を、希望していたユーザーへダイレクトに通知。- その他トリガー：お気に入り値下げ、会員ランクアップ、来店/オフラインイベント参加など。

▼以下Shopify App Storeから詳細はご覧いただけます。

https://apps.shopify.com/yappli(https://apps.shopify.com/yappli)

■今後の展望

Yappliは、EC・アプリ・店舗というあらゆるチャネルの顧客体験を一つに統合する「OMO戦略のハブ」として進化を続けています。今後は、このリアルタイムなデータ連携をさらに活用し、企業のデジタル戦略を支援してまいります。

ヤプリはこれからも、アプリを起点に「購入」だけにとどまらず、ブランドと顧客の長期的な関係構築を支援してまいります。

Yappli × Shopify 前回のプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000007187.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000007187.html)

■株式会社ヤプリについて

株式会社ヤプリは、「デジタルを簡単に、社会を豊かに」をミッションに、企業と顧客・従業員の体験をつなぎ、価値を高めるデジタルエクスペリエンスプラットフォームを提供しています。ノーコードアプリ開発プラットフォーム「Yappli」をはじめ、次世代Web構築「Yappli WebX」、LINEミニアプリ開発「Yappli MiniApp」、モバイルオーダー「Yappli MobileOrder」を展開しており、1,000社以上に導入されています。

Yappli ：https://yapp.li/

Yappli WebX ：https://webx.sites.yappli.com/

Yappli MiniApp : https://miniapp.yapp.li/

Yappli MobileOrder：https://yappli-fc.co.jp/

UNITE by Yappli ：https://unite.yapp.li/

幅広い外部連携で拡張性の高いアプリ開発・運用を実現

本社 ：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

エリア支社：グランフロント大阪北館８階(大阪)、Signature 福岡大名ガーデンシティ８階（福岡）

代表者 ：代表取締役 庵原 保文

事業内容 ：「Yappli」「Yappli WebX」「Yappli MiniApp」「Yappli MobileOrder」の開発・提供

URL. ：https://yappli.co.jp