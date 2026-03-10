S&P DJIのSPIVA日本スコアカード：2025年、日本の大型株ファンドの49%がベンチマークをアンダーパフォーム

S&P Global

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス（S&P DJI）は本日3月10日（火）、SPIVA日本スコアカード（2025年末版）(https://www.spglobal.com/spdji/jp/spiva/article/spiva-japan/)を発表しました。本レポートによると、2025年には日本のアクティブ運用大型株ファンドの49%がS&P/TOPIX 150指数をアンダーパフォームし、アンダーパフォームしたファンドの割合は2017年以来で最も低い水準となりました。

SPIVA日本スコアカードは、日本のアクティブ運用投資信託について、それぞれのベンチマークに対するパフォーマンスを様々な対象期間にわたり測定します。このスコアカードでは、日本の大型株、中型株、及び小型株セグメントに加え、国際株式ファンド及びグローバル株式ファンドも対象としています。

S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数投資戦略のアジア太平洋地域のヘッドであるSue Leeは以下のように述べています。「2025年は、日本のアクティブ運用マネージャーにとって厳しい投資環境となり、6つのファンド・カテゴリーのうち5つのカテゴリーにおいて、80％以上のアクティブ運用ファンドが各々のベンチマークをアンダーパフォームしました。もっとも、日本の大型株カテゴリーは例外となり、ベンチマークをアウトパフォームしたファンドがわずかに過半数を超え、2017年以降で最高の相対パフォーマンスとなりました。ただし、長期的には依然として厳しい状況が続いています。2025年12月末までの15年間では、全てのカテゴリーにおいて大多数のアクティブ運用ファンドがベンチマークをアンダーパフォームしました。」

本レポートの主なポイントは以下の通りです：

- 日本の大型株ファンド：S&P/TOPIX 150指数(https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-topix-150?utm_source=pdf_spiva)は2025年に25.0％の大幅な上昇となった一方、アクティブ運用の日本の大型株ファンドは、均等加重ベース及び資産加重ベースでそれぞれ25.4％及び23.9％の平均リターンとなりました。このカテゴリーでは、49％のファンドがベンチマークをアンダーパフォームし、アンダーパフォームしたファンドの割合は2017年以降で最低となりました。ただし、投資期間が長いほど、ベンチマークをアンダーパフォームしたファンドの割合は上昇し、10年及び15年の期間では80％を上回りました。

- 日本の中小型株ファンド：日本の中小型株カテゴリーでは、ベンチマークが大幅に上昇する中で、ベンチマークをアンダーパフォームしたアクティブ運用ファンドの割合が80％に達し、2014年以降で最悪の結果となりました。とはいえ、より長期の期間では良好な相対パフォーマンスとなり、10年及び15年の期間では、アンダーパフォームしたファンドの割合はそれぞれ62％及び68％となりました。

- グローバル株式ファンド：S&P ワールド指数(https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-world-index?utm_source=pdf_spiva)は日本円ベースで21.7％の上昇となった一方、グローバル株式ファンドの平均リターンは、均等加重ベース及び資産加重ベースでそれぞれ15.0％及び13.9％にとどまりました。2025年には、グローバル株式ファンドの87％がベンチマークをアンダーパフォームし、10年及び15年の期間では全て（100％）のファンドがベンチマークをアンダーパフォームしました。

- 米国株式ファンド：日本籍の米国株式ファンドは2025年に厳しい状況に直面し、89％のファンドがベンチマークをアンダーパフォームしました。これは、全てのカテゴリーの中で最も高い割合となりました。資産加重平均リターンは9.1％にとどまり、日本円ベースで17.6％となったS&P 500(R)(https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500?utm_source=pdf_spiva)を大幅にアンダーパフォームしました。

- 国際株式ファンド：国際株式ファンド・カテゴリーでは、88％のファンドがベンチマークをアンダーパフォームしました。ファンドの資産加重平均リターンは16.9％にとどまり、日本円ベースで21.5％となったS&P ワールド（日本を除く）指数(https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-world-ex-japan-index?utm_source=pdf_spiva)を大幅にアンダーパフォームしました。投資期間が長いほど、ベンチマークをアンダーパフォームしたファンドの割合は上昇し、10年及び15年の期間では100％に達しました。

- 新興国株式ファンド：新興国株式ファンド・カテゴリーでは、88％のファンドがベンチマークをアンダーパフォームしました。このカテゴリーでは、新たなベンチマークとしてS&P 新興国プラス指数が採用されました。新興国株式ファンドの資産加重平均リターンは23.8％となり、日本円ベースで31.9％となったS&P新興国プラス指数を大幅にアンダーパフォームしました。ベンチマークをアンダーパフォームしたファンドの割合は、10年及び15年の期間で100％に達しました。

各ファンド・カテゴリーの包括的なデータ及び分析については、こちら(https://www.spglobal.com/spdji/jp/spiva/article/spiva-japan/)を参照ください。より詳細な情報をお求めの方は、Sue Leeへの取材を手配しますので、ご連絡ください。