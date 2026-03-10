成果報酬型テレアポ代行新サービス「営業パーソン派遣サービス」開始のお知らせ

株式会社営業ハック

株式会社営業ハック（本社：東京都豊島区、代表取締役：笹田裕嗣）は、営業パーソン派遣サービスを新たに開始したことをお知らせします。

営業ハックは、営業パーソンを貴社へ派遣し、現場の営業活動そのものを前に進めるサービスを提供しています。

テレアポ代行でも、コンサルでもありません。

「営業を増やしたい」「立ち上げたい」「現場を回したい」に対して、"動ける営業人材"を現場に入れて解決する**のが営業派遣です。

「営業を外に出す」のではなく、"営業を社内に増やす"。

この考え方で、売上の立ち上がりと再現性（型）を同時につくります。

こんなお悩み、ありませんか？

営業は、戦略だけで伸びることは稀です。

伸びない理由は、だいたい"現場の詰まり"にあります。

- 新規開拓をやりたいのに、やる人がいない- 追客・既存深耕が回らず、取りこぼしが増えている- インサイド→フィールドの連携が弱く、商談化・受注が伸びない- マネージャーがプレイングで、育成や改善が止まっている- 新規事業を立ち上げたいが、最初の勝ち筋（型）がない

営業派遣は、こうした状況に対して、"営業ができる人を現場に入れる"ことで、解決スピードを一段上げる手段です。

営業派遣が効く理由（代行・コンサルとの違い）

営業代行は「実行を外注」できますが、成果が出ても社内に型が残りにくいことがあります。 コンサルは「設計」は進みますが、現場の実行力が不足していると止まりがちです。

営業派遣は、その間を埋めます。

- 貴社の商材・顧客・現場ルールを理解しながら、実行にコミットできる- 社内メンバーと並走し、勝ちパターンを"社内に残せる"- 必要な期間だけ投入し、体制が整えば縮小・役割変更ができる

つまり、売上を作りながら、次も再現できる状態を作れます。

営業ハックの営業派遣は「アポ取り」で終わりません

営業ハックの支援範囲は、単なるアポイント獲得ではありません。

新規開拓から、受注、導入、継続（CS・サポート）まで、目的と体制に合わせて設計し、現場で回る形に落とし込みます。

- 新規開拓：ターゲット設定／初回接点づくり／商談獲得- 商談化・受注推進：要件整理／提案推進／クロージングの推進- 導入：オンボーディング／利用開始の障害除去／社内定着支援- CS・サポート：活用定着／継続率向上／追加提案（アップセル）設計

「商談が取れたら終わり」ではなく、売上が積み上がるところまでをゴールとして動きます。

どんな人がアサインされるのか（在籍メンバーの特徴）

営業派遣は「誰が入るか」で成果が大きく変わります。

営業ハックでは、案件の目的・フェーズに合わせて、経験と役割が合う人材をアサインします。

- 法人営業経験者が在籍（新規開拓／既存深耕／提案型の商談推進）- インサイドセールス経験者が在籍（商談獲得／追客／リード育成／KPI運用）- フィールドセールス経験者が在籍（初回商談～提案～クロージングの推進）- 立ち上げ・型化が得意なメンバーが在籍（スクリプト整備／勝ち筋づくり／改善サイクル構築）

また、単に"営業ができる"だけではなく、数字・行動・改善の3点で現場を前に進めることを重視しています。

- 何を増やせば売上が伸びるか（KPI）を置く- 日々の反応をログ化し、切り口・打診を改善する- 属人化せず、チームで再現できる型にして残す

※アサイン前に、業界・商材・ターゲット・ゴールを整理し、適性の高い人材を設計します（プレイヤー／リーダー／立ち上げ担当など）。

支援実績のある領域（営業推進～CSまで一気通貫）

営業ハックは、提案難易度が高く比較もされやすい領域でも、新規開拓からカスタマーサクセス／サポートまでを一気通貫で推進してきた実績があります。

- 決済サービス領域：導入検討の入口づくり → 商談化 → 受注推進 → 導入・定着（CS）まで伴走- 広告・集客領域：課題整理を切り口に商談を設計 → 運用開始後の活用支援・継続率向上まで支援- バックオフィスDX領域：部門横断の意思決定を前に進め、導入・活用フェーズまで推進

「売り切る」だけではなく、継続・活用まで含めて成果を積み上げる支援が可能です。

営業派遣で失敗しやすいポイントと、営業ハックのやり方

営業派遣は、ただ人を入れるだけでは成果が出ません。

失敗するケースの多くは、次の3つが曖昧なまま始まっています。

- 誰に売るか（ターゲット・業界・部署）- 何を言うか（訴求・切り口・初回商談のゴール）- どう動くか（KPI・活動設計・連携フロー）

営業ハックは、派遣前にこの3点を"短く・強く"固め、

現場で回る営業の型を作ってから投入します。

だから、属人的な"頑張り"ではなく、再現性のある成果に繋がります。

営業ハックが派遣で行うこと（提供内容）

1）営業活動の実行（現場で"前に進める"）

- 新規開拓（架電・メール・SNS・紹介づくり等、手段は状況に合わせて設計）- 初回商談の獲得～実施（必要に応じて同席）- 追客・掘り起こしの実行（未接触・未決裁を前に進める）

2）勝ち筋の型化（社内に"残す"）

- スクリプト／トークの整備（短く強く）- 断り理由の収集・切り返しの標準化- 週次での振り返りと改善（勝ちパターンに寄せる）

3）連携設計（社内で"回る"仕組みにする）

実行までの流れ（導入～改善～安定化：5週設計）

- リード対応～商談化のフロー整備- 営業資料・提案の"最小セット"整備- -引き継ぎと内製化支援（必要なら採用要件の整理まで）

営業派遣は「入ってからがスタート」になりやすいからこそ、

最初の1ヶ月を設計→確認→実行→改善→安定化の5週で回します。

Week1：設計（勝ち筋の言語化）

- ターゲット／商材理解／競合整理- KPI設計（何を増やせば売上が伸びるか）- 初回商談のゴール設計

Week2：先方チェック・確認（実行前の最終調整）

- スクリプト／運用ルール／連携フローの確定- NG事項・守るべき表現の確認- 役割範囲の最終確定

Week3：実行（現場稼働開始）

- 活動開始（獲得→商談→追客）- 断り理由の収集と早期改善

Week4：改善（勝ち筋へ寄せる）

- 刺さる切り口・刺さらない表現を抽出- KPIと行動を調整し、成果が出る動きに寄せる

Week5：安定化（再現性づくり）

こんな企業様・経営者の方におすすめです

お問い合わせはこちら(https://eigyou-hack.com/contact)

サービス詳細はこちら(https://eigyou-hack.com/temporarysalesstaff)

代表プロフィール

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-15

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency