【セミナーレポート】早期離職を防ぐ“循環型HRモデル”とは

株式会社給与アップ研究所

2026年3月3日（火）、株式会社給与アップ研究所（代表取締役：高橋 恭介）は、コーポレートコーチ株式会社（代表取締役：森川 駿）、株式会社トーコン（代表取締役社長：堀川 教行）との3社共催により、「採って終わりにしない！理念共感・目標設計・1on1のベストプラクティス」オンラインセミナーを開催しました。

本セミナーでは、

- 理念に共感して入社した若手がなぜ定着しないのか- 採用・育成・評価・1on1はなぜ分断してしまうのか- 人的資本を“価値”へ変えるために何が必要か

というテーマを軸に、採用・目標・評価・対話を一本で接続する“循環型HR”の設計思想が示されました。

ディスカッション：なぜ若手は“理念共感”で入社しても辞めるのか

冒頭30分は3社によるパネルディスカッション。

ディスカッションでは、三社が共通して次の構造を指摘しました。

■ 理念は掲げられているが、行動基準になっていない

■ 1on1は実施されているが、基準が曖昧

採用・理念・目標・評価・対話が分断している構造

結論は明確でした。

理念は存在しているが、“仕組み”になっていない。

そこで議論は、具体的な実装論へと進みました。

「1年後のゴール設計」が接続の起点

（株式会社トーコン 代表取締役社長 堀川 教行）

株式会社トーコンは、1年後の到達点を逆算する設計思想について解説しました。

そこで重要なのが

定量目標／定性目標（理念行動）／習得スキル

を明確に描く逆算設計です。ゴールが具体化されたとき、初めて挑戦の方向性が共有されます。

しかし、ここで新たな問いが生まれます。

そのゴールは、どう評価されるのか？

目標があっても、評価と接続していなければ挑戦は報われません。

そこで議論は、評価設計へと進みました。

理念と目標を“制度”にする

（株式会社給与アップ研究所 代表取締役 高橋 恭介）

株式会社給与アップ研究所は、理念と評価を一貫させる評価設計モデルを示しました。

理念 → 目標 → KPI → 評価 → 報酬

この流れを一本で設計することで、挑戦が報われる構造をつくるという考え方です。

理念は思想です。しかし制度は構造です。思想が構造に落ちたとき、初めて組織は動きます。

その流れの中で提示されたのが、理念・目標・評価を一貫させる評価設計モデルです。

成果につながる“評価設計”とは何か

このモデルが示したのは、

・ 理念が行動基準へ翻訳される

・ 行動がKPIに落ちる

・ KPIが評価基準になる

・ 評価が報酬と接続する

つまり、

理念 → 目標 → KPI → 評価 → 報酬 が循環する構造。

理念共感は感情では続きません。

評価制度に接続されて初めて、挑戦が報われ、定着が生まれます。

制度を“現場で回す”のが1on1

（コーポレートコーチ株式会社 代表取締役 森川 駿）

コーポレートコーチ株式会社は、制度を現場で機能させるための対話設計の重要性を強調しました。

若手が育たない職場には、

過度な遠慮（腫れ物マネジメント）／期待値の不明確さ／フィードバック不足

が存在しています。

重要なのは、心理的安全性と明確な基準は両立できるということ。

1on1は雑談でも叱責でもなく、評価基準を前提にズレを修正し、成長を設計する場です。

制度（構造）と対話（運用）が接続したとき、循環は完成します。

参加者アンケートより

アンケートでは、

- 評価制度と1on1を別々に考えていたことに気づいた- 1年後のゴール設計の重要性が具体的に理解できた- 理念を評価に落とす視点が参考になった- 自社制度を見直すきっかけになった

といった声が寄せられました。

特に、理念・目標・評価を一貫して設計する考え方への関心が高く、

「制度そのものよりも、設計の考え方が腹落ちした」という意見が印象的でした。

今回のセミナーが、制度を増やすためではなく、

“今ある制度を機能させるための視点”を持ち帰る場になったことがうかがえます。

■無料個別相談のご案内

今回のテーマである評価設計や制度について、

株式会社給与アップ研究所では無料相談を実施しています。

無料相談はこちら :https://timerex.net/s/3133/3a7afad0/

制度を刷新するのではなく、「今ある制度をどう機能させ直すか」という観点で整理します。

《関連情報》

・人事評価コンサルタント認定講座

https://www.salary-up.com/school/

・関連リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000080381.html

※情報収集目的のご相談も歓迎しております。

【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階

設立：2021年1月

資本金：37,750,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

- 生成AI評価制度「壁打ち」プラン- 「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス- 給与コンサルタント認定講座