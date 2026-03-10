【DX工場見学】広島の地方工場に、累計500社が来社

株式会社TD Holdings

東洋電装グループの株式会社TD Holdings（本社：広島県広島市、代表取締役社長：桑原 弘明）は機械や設備を動かすための電気部品を組み込んだ制御盤の製造や通信ネットワークの構築などを手掛けています。東洋電装の「可部事業所」は「DX工場」と銘打ち、最先端のデジタル技術が導入されています。

全国の製造業を中心にお申し込みが途切れず続き、

2022年2月の開設から約4年で、来訪企業は累計500社を超えました。

「うちも同じです」から始まる見学

見学に訪れる企業の多くは、同じ悩みを抱えています。

・生産計画がベテラン頼み

・現場負荷が偏り、残業が常態化

・データはあるが、活かしきれていない

・人手不足で改善が進まない

決して特別な課題ではありません。

むしろ、日本の製造業に広く共通する現実です。

東洋電装の可部事業所も、例外ではありませんでした。

だからこそ同社は、成功事例だけでなく、

迷い、試行錯誤しながら進めたDXの過程そのものを公開する道を選びました。

DX工場見学の現在地（レベルアップ継続中）

取り組んできたのは、足元の業務改革でした。

・Office DXによる情報連携の強化

・現場データの収集基盤づくり

・改善サイクルを回す仕組みの構築

属人化していた情報を可視化し、「感覚」だった判断を「共有できる事実」に変えてきました。

可部事業所のDXは、完成形ではありません。

いまも進化の途中にあります。

現在取り組んでいるのが、制御盤工場のための“生産プラットフォーム”の開発と高度化です。

・情報を一つのプラットフォームに集約

・AIアシスタントによる迅速な情報検索

・AIによる生産計画、ロケーションの最適化とナレッジ化

を実現し、生産効率の向上と売上・利益の改善につなげます。

制御盤製造は、多品種少量・オーダーメイド生産が中心。

標準化が難しく、熟練者の判断に依存しやすい領域です。

だからこそ同社は、その特性に適した仕組みづくりに挑んでいます。

進化は、まだ途中にある

見学では、こうした開発中の取り組みや構想も含めて紹介しています。

完成品を見せるのではなく、進化の過程そのものを共有する。

それが、このDX工場見学(https://t-denso.com/0t5b1)の特徴です。

実際に、過去に来訪された企業の中には、

「その後どう進化しましたか」と再訪されるケースも増えています。

一度きりの視察ではなく、変化を追い続ける“学びの場”としての役割も広がりつつあります。

そしてもちろん、これまで足を運んでいただいた企業の皆さまにも、

新たな進化を体感いただける場として、再びお越しいただけることを歓迎しています。

広島の一工場から始まったDX工場見学(https://t-denso.com/0t5b2)。

完成形を見せるのではなく、変わり続ける姿を見せる。

その歩みは、これからも続きます。

日々のDX工場見学の様子などをnote記事(https://t-denso.com/zelf)に投稿しています。

興味があればぜひチェックしてみてください。

TD Holdingsのnote記事 :https://t-denso.com/1zbp

代表取締役 桑原弘明代表コメント

日本のものづくり産業の強みは、擦り合わせや、突き詰め方であり、グローバルにおいてもレベルが高いと感じますし、そのやり方が日本人の特徴に合っていると思います。ただ、その特徴を強く打ち出すためにもDXの取組を進めることが必須となります。日本のものづくり企業の強みを打ち出し、中小ものづくり産業を世界で戦える状態にする。これが、私の最後のミッションです。500社という数字は、私たちの成果であると同時に、日本の製造業が本気で変わろうとしている証だと感じています。

■事業概要

事業名：株式会社TD Holdings デジタルイノベーション事業

事業内容：製造業を中心としたDX推進支援業務

（リスキリング講座「FRICS DX Academy」、業務フロー可視化サポート「FabrikNavi assist」、生産プラットフォーム「フリックス制御盤」、生産シミュレート「FabrikNavi」など）

FRICS Fabホームページ(https://t-denso.com/3ma1)

■運営会社

社名：株式会社TD Holdings

所在地：広島県広島市安佐南区緑井4丁目22-25

代表者：代表取締役 桑原 弘明

設立：2021年12月

資本金：3,000,000円

従業員数：35名（2025年6月30日現在）

TD Holdingsホームページ(https://t-denso.com/3whk)