【アクションチャンネル × 日活】期間限定コラボ企画「永久保存版！日活アクション特集」3月＜藤竜也特集＞＜梶芽衣子特集＞3月放送のNHKドラマ『魯山人のかまど』主演で話題の藤竜也をフィーチャー！

日本唯一の（*）アクションドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」（ＡＸＮ株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島 亮司）は、日本最古の映画会社であり、日本のアクション映画のパイオニア的存在である「日活」とコラボレーションし、期間限定の特別企画「永久保存版！日活アクション特集」を、2月より6カ月間にわたってアクションチャンネルにて放送中です。

3月は日活ニューアクション時代において、抗いがたい色気を持つアンチヒーローという新しい立ち位置を確立した＜藤竜也特集＞をお届け！さらに2月に引き続き日活ニューアクションのミューズで、海外でも熱狂的なファンが存在し、あのクエンティン・タランティーノもリスペクトしている＜梶芽衣子特集＞も一挙放送でお届けします。

4月以降は、渡哲也、原田芳雄や松田優作といった時代を彩るスターたちが出演する映画や、日活ニューアクション時代のヒロインにフォーカスした特集、また「エロスとアクション」と題し、日活ロマンポルノ作品まで放送いたします。

アクションチャンネルではこれまで欧米中心のアクションドラマを専門に放送してまいりましたが、半年間にわたるコラボレーション特集「永久保存版！日活アクション特集」にて、日本アクションの原点と革新を余すところなくお届けします。

ぜひアクションチャンネルで、“究極のアクション体験”をお楽しみください。

（*）自社調べ（2026年3月1日）。日本国内における放送サービスとして

永久保存版！日活アクション特集

1950年代からアクション映画の傑作を生みだしてきた日本のアクション映画の

パイオニア日活は、1960年代末以降、スター路線から、アウトロー的主人公たちを描き、当時の若者文化風俗を反映した新しい感覚のアクション映画“日活ニューアクション”を誕生させ、一時代を築いた――

そして、そんな日活とアクションチャンネルが2月から期間限定で特別コラボ！

日活ニューアクション時代に誕生した映画25タイトルをテーマごとに毎月放送！

●3月＜藤竜也特集＞

日活アクション特集特設ページ :https://www.axn.co.jp/pickup/bka7td38kb4rm9i0.html

渡哲也主演作の中で、太陽のような渡とは対照的に、藤竜也が暗黒の魅力を爆発させていた４作品をお届け！原田芳雄と並び、“退廃的なエロス”と“理不尽な狂気”を体現する、シリーズに欠かせないアイコン的な存在として“時代の寵児”となった藤竜也。その後、映画『愛のコリーダ』で海外の映画祭でも高い評価を受け、3月放送のNHK最新ドラマ『魯山人のかまど』で主役の北大路魯山人を演じることで話題になっている藤竜也の、若き日のエネルギッシュな姿をご堪能あれ！

映画『嵐を呼ぶ男』 (C)日活

(C)日活映画『野獣を消せ』

放送日：3/15（日）深夜0:00

日活ニューアクションの旗手・長谷部安春監督によるハードボイルド・バイオレンス。セックスと暴力が渦巻く基地の街で復讐にたぎる男を描く。主演の渡哲也、チンピラ役の藤竜也、尾藤イサオのギラギラとした魅力が画面から迸る！

(C)日活映画『斬り込み』

放送日：3/22（日）深夜0:00

川崎を舞台に、一大勢力と弱小組の組織争いが繰り広げられる中で、ある一匹狼が秘めた復讐と執念の刃を抜くアクション・ドラマ。渡哲也演じる「一匹狼の主人公」に対し、時代の波に翻弄され、使い捨てられる若者たちのリーダー的存在「直人」を藤竜也が演じる。

(C)日活映画『紅の流れ星』

放送日：3/29（日）深夜0:00

口笛を吹きながら人を殺し、女にモテ、無法の街をゆくカッコいい男―ヤクザの宿命を背負った男の半生を描く渡哲也の痛快アクション巨篇で、ジャン＝リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』の影響を強く受けたヌーヴェルヴァーグ的な作品となっている。主人公を食うほどの個性を持つアウトサイダーを演じ、“もう一人の主役”とまで言われた藤竜也の刑事役に注目！

(C)日活映画『嵐を呼ぶ男』

放送日：4/5（日）深夜0:00

人気爆発の渡哲也がイキなドラマーに扮して、唄って、暴れて、ぐっと泣かせる、パンチと若さに溢れる痛快無類の娯楽アクション大作。みずみずしい演技を披露し、藤竜也の出世作となった注目の名作。

●3月＜梶芽衣子特集＞一挙放送

日活ニューアクションのミューズで、海外でも熱狂的なファンが存在し、あのクエンティン・タランティーノもリスペクトしている梶芽衣子。2月から3月にかけて放送した5作品を一挙放送！

「野良猫ロック マシン・アニマル」(C)日活

映画『女番長 野良猫ロック』 放送日： 3/28（土）夜10:00

映画『野良猫ロック ワイルドジャンボ』 放送日： 3/28（土）夜11:30

映画『野良猫ロック セックスハンター』 放送日： 3/28（土）深夜1:05

(C)日活映画『野良猫ロック マシン・アニマル』放送日：3/28（土）深夜2:40

横浜を根城にする不良少女グループやアメリカ人の抗争を描く『野良猫ロック』シリーズ第4弾。

(C)日活映画『野良猫ロック 暴走集団'71』放送日：3/29（日）朝4:10

新宿をねぐらとするグループと町の住人たちとの壮絶な抗争を描く『野良猫ロック』シリーズ最終作！

●4月＜渡哲也特集＞

●5月＜原田芳雄と松田優作特集＞

●6月＜日活ニューアクション時代のヒロインたち特集＞

●7月＜エロスとアクション～日活ロマンポルノ アクション特選＞

「東京流れ者」「『無頼』より 大幹部」「大幹部 無頼」「大幹部 無頼非情」「関東幹部会」「反逆のメロディー」「新宿アウトロー ぶっ飛ばせ」「あばよダチ公」「三人の女 夜の蝶」 松原智恵子、山本陽子、梶芽衣子 出演「大幹部 ケリをつけろ」 大原麗子 出演「侠花列伝 襲名賭博」 松原智恵子、梶芽衣子 出演「ネオン警察 ジャックの刺青」 夏純子 出演「濡れた荒野を走れ」【R15＋】「哀愁のサーキット」【R15＋】「エロチックな関係」【R15＋】「団鬼六 縄と肌」【R15＋】

特設ページはこちら :https://www.axn.co.jp/pickup/bka7td38kb4rm9i0.html

