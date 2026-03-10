株式会社テクノア「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治、以下テクノア）は、2026年3月9日（月）に経済産業省が制度設計を行い日本健康会議が認定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。

テクノアが「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に認定されるのは4年連続となります。

企業理念である「縁があった企業や人々を幸せにする」を実現するために、健康経営宣言のもと、今後も健康経営を推進し、社員の健康づくりを促進してより良い会社になることを目指します。

健康経営優良法人2026（大規模法人部門）認定ロゴマーク■テクノアの健康経営宣言

テクノアの企業理念である「縁があった企業や人々を幸せにする」を実現するためには、会社を支える社員一人ひとりが心身ともに健康であること、活き活きと勤務することができる環境を整えることが最も重要であると考えています。

当社は「健康経営基本方針」に則り、積極的な支援により社員の健康づくりを促進してより良い会社になることを目指します。



＜健康経営で解決したい経営上の課題＞

～組織の活性化～

当社の属する情報サービス業界は大規模設備投資（工場や機械装置等）が不要である代わりに、社員の生産性が事業活動を推進するうえで最も重要となります。そのためには職場を活力あるものにして、社員が最大限の力を発揮できる環境を提供することが重要な課題であります。

＜健康経営の実施により期待する効果＞

社員が健康であるために良い生活習慣を定着させ、生活満足度を向上して生きがいややりがい・居心地の良さを感じられることを期待しています。

＜健康経営基本方針＞

- 健康情報を発信することで、社員一人ひとりが自律的に健康の保持増進に取り組むことができるよう支援します。- 社員一人ひとりが最大限にパフォーマンスを発揮できるよう、コミュニケーションの活発な明るい職場をつくります。- 年休取得の促進や時間外勤務時間の低減等を通じて仕事と家庭の両立への取り組みを推進し、心身の健康づくりを支援します。- これらの取り組みにより会社を活性化して生産性を向上し、より良い会社になることを目指します。

※テクノアの「健康経営宣言」：https://www.technoa.co.jp/aboutus/healthmanagement

■健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。

健康経営推進検討会（日本健康会議健康経営・健康宣言15万社WG合同開催）において定められた評価基準に基づき、日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定します。

※経済産業省ニュースリリース：

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html

株式会社テクノア

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名 (2025年4月1日現在)

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他の受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/



