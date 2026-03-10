モルテン、『アウトドアワゴン』を発売

株式会社モルテン

株式会社モルテン（本社：広島市西区、代表取締役社長：民秋清史、以下、モルテン）は、試合や練習に必要な荷物を一度にラクに運べる『アウトドアワゴン』を、2026年3月9日(月)から出荷開始し、公式オンラインショップや全国のスポーツ用品店などで順次販売します。

学校や部活動の現場では、作戦盤や練習用具、メディカルバッグ、クーラーボックスなど、多くの用具を限られた人数で運搬・管理する必要があります。モルテンの『アウトドアワゴン』は、静止時約80 kgの耐荷重設計により複数の用具をまとめて運べるほか、名入れに対応することで、学校名やチーム名を明示した管理・運用を可能にしました。日常的に使われるスポーツエキップメントとして、運搬のしやすさだけでなく、現場での扱いやすさにも配慮しています。

モルテンは、スポーツに関わるすべての方々が、スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境づくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現していきます。

■ 製品特長

1. 名入れ対応で、チーム・学校ごとの管理がしやすい

学校名やチーム名の名入れが可能。共用備品としての識別や管理がしやすく、学校・部活動の現場で安心して使用できます。

2. 大量の荷物を一度に運搬可能

作戦盤や練習用具、メディカルバッグ、クーラーボックスなど、ベンチ周りに必要な荷物をまとめて積載できます。

3. 簡単・コンパクトに折りたたみ

底部の持ち手を引き上げるだけで素早く折りたたみ可能。使用後の収納や持ち運びにも配慮しています。

4. 使いやすさを考えた設計

扱いやすいハンドルに加え、小物の収納に便利なポケットを装備しています。

5. チームで使いやすいカラー展開

ブラック／ブルー／レッドの3色展開で、チームカラーに合わせて選べます。

■ 製品概要

■ モルテン公式オンラインショップ

https://shop.moltensports.jp/products/wg0040-k(https://shop.moltensports.jp/products/wg0040-k)

■ モルテン スポーツ用品事業について

モルテンのスポーツ用品事業は、1958年よりバスケットボール、ハンドボール、サッカー、バレー ボールなど競技用ボールを始めとするスポーツ用品の製造と販売を行い、グローバル・スタンダードとしての品質を高め続けています。

プレーヤーだけでなく、スポーツに関わる人たち（コーチ、管理者、保護者）が「スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境をつくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現する。」ことを目指しています。

モルテン スポーツ用品事業公式サイト : https://www.molten.co.jp/sports/jp/

モルテン 公式オンラインショップ：https://shop.moltensports.jp/

■ モルテン スポーツ用品事業の社会課題に関する取り組みについて

私たちは社会課題を製品やサービスで解決するソーシャルブランドになることを目指し、事業活動や製品づくりを行っています。バスケットボールの普及と強化を目指すバスケブランド「molten B＋ (ビー・プラス)(https://www.molten-b-plus.com/)」や、子どもたちの経験格差を埋め、教育キットとしても優れている空気のいらない サッカーボール「MY FOOTBALL KIT(https://myfootballkit.jp/)」、バスケットボールを通じて子どもと大人の体験格差の解消に取り組む「一般社団法人 Arch to Hoop 沖縄(https://arch-to-hoop-okinawa.com/)」への参画、“好きなことを続けよう。スポーツを続けよう”をスローガンに女子スポーツ継続に取り組む「Keep Playing(https://shop.moltensports.jp/pages/keepplaying)」の活動に加え、既存製品の材料を見直し、環境負荷への対策に取り組んでいます。

■ 株式会社モルテン 会社概要

競技用ボールと自動車部品の製造・販売に始まり、内部の空気圧を調整する「中空体技術」と、ゴム・樹脂などの高分子素材を扱う「高分子化学」の 2つのコア技術を活用して事業を拡大してきました。 現在では、競技用ボールをはじめとするスポーツ用品事業や自動車部品事業のほか、医療・福祉機器事業では、製品開発と学術研究の両面から社会貢献を担い、マリン・産業用品事業では、浮桟橋や橋梁用ゴム支 承のほか社会基盤を構成する要素を製造・販売するなど、様々な分野で可能性を追究し続けています。

所 在 地：広島県広島市西区観音新町四丁目 10-97-21

設 立：1958 年 11 月 1 日

代 表 者：代表取締役社長 最高経営責任者 民秋清史

資 本 金：3 億 1,614 万円

従 業 員：674 人（単体）、3,100人（海外を含むグループ全体）（2025年9月時点）

社名由来：molten とは melt の過去分詞で、"溶解する、鋳造する"という意味に加えて、"古いもの

から新しいものに脱皮する"という意味を持っています。

U R L：https://www.molten.co.jp/ (https://www.molten.co.jp/)