【宇都宮市・2026年引越し実態】高騰する引越し費用への対抗策。不用品を「資産」に変えるリユース併用術の効果を検証

2026年、物流業界の輸送キャパシティ制限に伴う「引越し難民」問題が深刻化しています。特に繁忙期の引越し料金は、前年比で約110%（※1）の上昇が予測されるなど、家計への負担増が避けられない状況です。

こうした中、宇都宮市でGoogleマップ評価4.8（口コミ数800件超）を獲得している「買いクル宇都宮店」では、不用品売却によって引越し費用を相殺する「リユース併用型引越し」の利用者が急増しています。本記事では、宇都宮市の廃棄物現状と具体的な利用事例に基づき、賢い新生活の準備方法を解説します。

1. 宇都宮市の現状：引越しゴミの処分とコストの相関

宇都宮市の一般廃棄物（家庭ごみ）排出量は、近年、分別の徹底により減少傾向にありますが、引越しシーズンにおける粗大ごみの受付は例年3月にピークを迎えます。 引越し業者へ「処分」を依頼する場合、運搬費と処分代が加算され、見積額を跳ね上げる要因となります。一方、これらを「リユース（再利用）」に回すことで、出費を抑えるだけでなく、現金の確保が可能になります。

2. メディアが注目する「多品目査定」の実績

「買いクル」の査定技術は、2022年から2026年にかけて『ヒルナンデス！』（日本テレビ）や『Nスタ』（TBS）など、累計20番組以上のテレビ番組で特集されてきました。



宇都宮店においても、家電・家具のみならず、趣味用品や楽器など多岐にわたる品目を一括で査定できる点が、忙しい引越し世帯のニーズに合致しています。

3. 【実例紹介】不用品売却による引越し費用の削減効果

実際に買いクル宇都宮店を利用された方のモデルケースをご紹介します。

【宇都宮市内・30代夫婦の事例】

転居内容： 2LDKから戸建てへの住み替え。

課題： 荷物量が多く、引越し見積額が20万円を超過。

実施内容： 大型冷蔵庫、型落ちのオーブンレンジ、過去の趣味（キャンプ用品一式）を出張査定。

結果：

買取金額： 55,000円

引越し費用の圧縮： 荷物量が3割減少し、トラックサイズがランクダウン。見積額が32,000円減少。

トータルメリット： 87,000円相当の負担軽減を実現。

4. 宇都宮店が地域で支持される「客観的数値」：成約数は前年比143%へ

買いクル宇都宮店が、全国ネットワーク内でも最優秀店舗（※2025年度実績）に選出された背景には、一過性の流行ではない「確かな成約実績」があります。2024年と2025年の1年間の実績を比較すると、同店の進化が数値に表れています。

成約数の推移： 598件（2024年3月）→ 861件（2025年3月）

訪問数自体は微減（1,060件→1,044件）しているものの、成約数は前年比143.9%と大幅に増加。

成約率の向上： 56.4%（2024年）→ 82.4%（2025年）

査定を受けた方の約8割以上がその場で売却を決断しており、提示価格とサービスの透明性が高まったことを示唆しています。

Googleマップ評価： 4.8（投稿数800件以上）

宇都宮市内の同業態において、圧倒的な口コミ数と高評価を維持しています。

5. 買いクル宇都宮店だからできること

数ある出張買取店の中でも、なぜ宇都宮店がこれほどまでに選ばれ、評価されているのか。それは、単に「物を買う」以上の価値を提供しているからです。

「成約率82.4%」が示す、納得の査定価格 2025年3月実績では、査定を受けた方の8割以上がその場で売却を決断されています。この高い数値は、宇都宮の市場相場を熟知した適正な価格提示と、強引な勧誘のない誠実な対応が、地域の皆様に信頼されている証拠です。

「捨てれば費用、売れば資産」への転換力 テレビ番組でも紹介された全国基準の多品目査定により、他店では断られがちな趣味の品や古い楽器なども価値を見出します。自分では「ゴミ」だと思っていたものが、引越し費用を補填する「資産」に変わる。この体験こそが、宇都宮店の最大の強みです。

口コミ800件超、地元の声が生んだ安心感 家の中にスタッフを招き入れる出張買取において、最も重要なのは「安心感」です。800件以上の具体的な喜びの声と、4.8という高評価は、宇都宮店が積み上げてきた信頼の可視化であり、初めて利用する方にとっても大きな安心材料となります。

引越しシーズンの3月は、例年予約が早期に埋まります。「無駄な出費を抑え、気持ちよく新生活を始めたい」とお考えであれば、まずは宇都宮で最も実績のあるプロの視点を活用してみてください。

【買いクル宇都宮店 店舗概要】

対応エリア： 栃木県宇都宮市

お問い合わせ： 0120-574-349

URL：https://kaikuru.com/area/utsunomiya(https://kaikuru.com/area/utsunomiya)

【買いクル本部】

運営：株式会社RC

本社：東京都大田区東矢口2-18-5 多摩堤通りエミネンスコート1F

問い合わせ：0120-22-8196

HP：https://kaikuru.com/

※1：物流2024年問題以降の運賃改定推移に基づく予測値

