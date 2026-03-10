「Le ciel 縷々」3月20日にレストランと喫茶をグランドオープン。本日より予約受付開始。

有限会社志保企画

熊本県阿蘇郡西原村、俵山の丘の上に位置し、市内を一望できるロケーションにて、レストランと宿泊施設を併設する「Le ciel 縷々（ル・シエル るる）」は、レストランと喫茶の開業日を2026年3月20日（金）に決定いたしました。あわせて、本日より予約受付を開始いたします。

本リニューアルでは、これまで大切にしてきた特別感や佇まいを継承しながら、建物や庭園、食事、そして滞在のあり方をあらためて見つめ直しました。

日常の延長としてふと立ち寄る時間から、特別な一日を託すひとときまでを受け止める場へ――その想いのもと、名称を「Le ciel 縷々（ル・シエル るる）」へ変更し、新たな一歩を踏み出します。レストランはこれまでの縷々を継承しつつ、より多くの方に楽しんでいただけるカジュアルフレンチへと刷新。価格帯やコース構成を見直し、肩肘張らずに訪れていただけるスタイルへと再構築いたしました。あわせて、これまで行ってこなかった喫茶営業を新たにスタート。日常の延長として訪れるひとときも、特別な目的を携えた時間も、それぞれの過ごし方を尊重しながら、これからのLe ciel 縷々は皆さまをお迎えしてまいります。

■レストラン

これまで縷々が大切にしてきた美意識と季節感への敬意を礎に、料理のあり方をあらためて見つめ直しました。今後は、熊本の風土に育まれた食材や、その時季ならではの旬の恵みを取り入れたフレンチを軸に、より自由で開かれたスタイルへと進化していきます。

熊本の雄大な自然が育む野菜、澄んだ水と空気に支えられた食材、それぞれが持つ本来の力強さや繊細さを生かしながら、過度に装飾するのではなく、素材の輪郭を丁寧に引き出す一皿へ。季節の移ろいを映し取る構成とし、その瞬間にしか味わえない組み立てを大切にしていきます。

俵山の丘の上に広がる景色もまた、時間帯や季節によって表情を変えます。やわらかな陽光に包まれる昼、ゆっくりと色を深める夕暮れ、澄んだ空気が景色の奥行きを際立たせる季節。そうした移ろいの中で味わう料理は、単なる食事を超え、土地と時間を感じる体験へと昇華します。

天草からの魚介とアスパラガスのシャルロット仕立て金目鯛の蒸し焼き 菜の花のクーリーと蛍烏賊のバターソース熊本県産黒毛和牛のロースト

※写真はイメージです。

【レストラン概要】

営業開始日 ：2026年3月20日（金）

営業時間 ：12:00～15:00(ラストオーダー14:00）

ランチコース ：華 ~HANA~ 4,400円（税込）

：風 ~KAZE~ 5,500円（税込）

：空 ~SORA~ 8,800円（税込）

※季節によって食材や内容は変更がございます。

※スイーツセットは1,100円(税込)でご提供可能です。

※空 ~SORA~ は3日前までのご予約が必要です。

定休日 ：火曜日、水曜日

予約開始日 ：本日より受付開始

ご予約方法 ：下記までご希望の日時とともにご連絡くださいませ。

■喫茶

今回のリニューアルにあわせ、新たに喫茶営業を開始いたします。これまで特別な日の利用が中心であった空間を、より自由でひらかれた時間へと広げました。喫茶では、フランスのレストラン文化に根ざしたデザートスタイルであるアシェットデセール（皿盛りデザート）をご提供します。丁寧に焼き上げるスフレパンケーキは、季節のフルーツを合わせたものと、エッグベネディクト仕立ての2種をご用意。さらに、どこか懐かしさを感じさせるクリームソーダ（メロン、クランベリー、ブルーキュラソー、ゆず）の4種など、世代を問わず心がほどけるメニューを取り揃える予定です。

さらに、その季節に最も美味しい果物を取り入れたデザートやドリンクも展開し、訪れるたびに小さな発見がある構成を目指しています。かつての喫茶文化を思わせるやさしい味わいは、これまでの世代にはどこか懐かしく、若い世代には新しく感じられるようなメニューとしてお楽しみいただけます。

甘味や一杯の飲み物を味わう時間もまた、この場所の景色とともにあります。俵山の丘に広がる空や光は、季節や時間によって穏やかに表情を変え、その移ろいがひとときをやわらかく包み込みます。品格ある設えはそのままに、少しだけ心が弾む要素を添えて。軽やかでありながら凛とした特別な日と日常のあいだをつなぐ場所として、新たな時間をご提案してまいります。

◯アシェットデセール 苺のヴァシュラングラッセ◯パフェ デコポンと柑橘のチョコレートパフェ

【喫茶概要】

営業開始日 ：2026年3月20日（金）

営業時間 ：15:00～17:00(ラストオーダー16:00)

内容 ：季節のアシェットデセール 1,760円（税込）～

：季節のパフェ 1,760円（税込）～

：クリームソーダ 770円（税込）

※一部記載。内容は季節によって変更がございます。

詳細はお問い合わせくださいませ。

定休日 ：火曜日、水曜日

予約開始日 ：本日より受付開始

ご予約方法 ：下記までご希望の日時とともにご連絡くださいませ。

■料理長｜宮本孝文

これまで様々な現場で料理と向き合ってきましたが、改めて「素材の美味しさを素直に届けること」を大切にしたいと思っています。季節の食材やこの土地の空気を感じながら、一皿一皿を丁寧に仕立てていきます。肩肘張らず、それでいて満足していただける料理をお届けできたら嬉しいです。この場所での時間を、ゆっくり楽しんでいただければと思います。

■風景と空間｜俵山の丘にひらかれる庭園

俵山の丘の上という立地を最大限に活かし、敷地内には新たにガゼボやウッドデッキを設けました。建物の内側だけでなく、庭園や外部空間も含めて、風景に身を置きながら過ごす時間そのものを味わえる場へと整えています。

庭園内に佇むガゼボでは、夜になると薪をくべた暖炉の火を楽しむことができます。晴れた日にはウッドデッキで、コーヒーやスイーツなどの喫茶メニューを味わいながら、風や光、広がる景色とともにゆったりとした時間をお過ごしいただけます。また、ガゼボのそばには、岩肌を水が静かに伝うモニュメントを設えました。水の音や風の気配、やわらかな光が重なり合い、自然と一体になるようなひとときを感じていただける空間となっています。

館内と庭園が自然とつながる余白を加えることで、訪れる方が思い思いの時間を選び、楽しめる環境を実現しました。昼の柔らかな光も、夕刻の穏やかな風も、景色とともに体感することで、過ごす時間そのものが、ひとつの体験として心に残る場所です。

■ 「Le ciel 縷々」概要

名称 ：Le ciel 縷々

住所 ：〒861-2402

熊本県阿蘇郡西原村小森２１７６－２７

施設 ：Restaurant / Hotel

電話番号 ：080-8582-8360

価格/プラン ：順次公開予定

公式HP ：http://leciel-ruru.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/leciel_ruru/

リニューアルオープン ：レストラン（ランチ・喫茶）｜3月20日

：レストラン（ディナー）｜4月末予定

ホテル｜4月末予定