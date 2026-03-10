Piece、メイクスグループと協業し、パイロットプログラム開始

Piece Finance Srl

不動産投資FinTechのPiece（本社:ミラノ、代表者：曽原健太郎、Riccardo Momigliano、以下Piece）は、自社ブランドマンションの企画・開発・販売などを手がけているメイクスグループ （本社：東京都渋谷区、代表：仲村 周作）と協業し、国内優良収益不動産物件に連動するトークン化証券の販売を欧州投資家に向け実現するため、Pieceプラットフォーム上でパイロットプログラムを開始することを、本日、発表します。

協業の背景

日本の不動産物件は、安定性と高い収益性から、海外投資家からの注目が引き続き高まっています。特に、東京、大阪、名古屋を含む大都市圏は、地価の上昇に伴い、引き続き需要は拡大しています。一方で、需要に対して供給量が限られており、特に海外からの小口投資の機会は希少となっています。

協業内容

メイクスグループは、東名阪を中心に、投資不動産物件を展開し、自社ブランドの住環境の企画・開発・販売・管理・売却を一括して行っています。

Pieceは、ヨーロッパの不動産物件の小口化商品を取引可能なオンラインプラットフォーム「Piece」を2023年末から開始。2025年 11 月には、プラットフォームを運営する子会社 Piece Germany GmbH が BaFin（ドイツ連邦金融監督庁）への登録を正式に完了し、それに伴いプラットフォーム全体をリニューアルし、本格展開を開始しました。新しい Piece プラットフォームでは、賃料収益を生み出す不動産に連動するデジタルトークン化証券「Piece トークン」を購入でき、所定の条件を満たした後には取引（セカンダリー取引）も行えるようになりました。Piece トークンは、特定の物件の賃料収益および長期的な価値上昇に連動するデジタル証券トークンであり、ドイツ電子証券法（eWpG）に基づいてブロックチェーン上にて発行され、MiFID II の規制枠組みに準拠しています。

今回、両社の協業により、Pieceのプラットフォームを通じて、安全に、ヨーロッパを中心とする海外投資家に向けて、メイクスの保有物件を順次展開します。

Pieceプラットフォーム内 メイクス物件ページ



コメント

メイクスグループ 代表 仲村周作

「当社はこれまで『心と体の健康寿命100歳づくりに貢献する』という理念のもと、東京・名古屋・大阪などの主要都市において、長期的な資産価値にこだわった住環境を提供してまいりました。 今回の協業により、Piece社が持つ強固なブロックチェーン技術と欧州の規制に準拠したプラットフォームを通じて、当社の優良な日本不動産をヨーロッパの投資家の皆様へ直接お届けすることが可能になります。 日本の不動産市場が持つ『安定性』という魅力を、デジタル証券という新しい形で世界に発信し、日欧の架け橋となる新たな投資体験を創出してまいります。」

Piece CEO / Co-Founder 曽原健太郎

「Pieceは、昨年12月にプラットフォームをリニューアルし、欧州を起点に本格展開を開始しました。投資家は、さらにセキュアで透明性の高い新プラットフォームで、運用状況や物件に関する情報を詳細なレポートで確認でき、『本物のOwner』に近い感覚で不動産に関わることができます。今回の協業により、メイクスグループが保有・管理する、魅力的で収益性の高い不動産を、ヨーロッパをはじめとする世界の投資家に向けて展開できることを、大変嬉しく思います。今後も、日本国内の主要都市を中心とした同社の安定した物件の展開を、Pieceプラットフォーム上で拡大してまいります。」

Pieceプラットフォーム内 物件一覧ページ

メイクスグループについて

メイクスグループは、自社ブランドマンション 「メイクスシリーズ」を中心に企画・開発・販売・賃貸管理・建物管理までワンストップで提供する都市型不動産デベロッパーです。高い入居率と資産価値を見込めるエリアにこだわった企画力、そして「住環境づくりを通じて 心と体の健康寿命100歳創りに貢献する」という明確な理念を軸に、投資家の長期的な資産形成をサポートしています。

Pieceについて

Pieceは、「Real Estate for Everyone」をビジョンとし、2023年5月に創業。不動産の小口化商品を取引可能なオンラインプラットフォーム「Piece」の提供を、同年末に開始しました。主に、イタリアをはじめとしたヨーロッパの不動産投資物件を扱っており、Pieceを通じて簡単に少額投資を実施可能です。2025年4月には、シードラウンドで273万ユーロ（約4億4000万円）の資金調達を実施しました。詳細は、https://piece.investments/ をご覧ください。

