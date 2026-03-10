【レンブラントホテル海老名】花を愛で美食を楽しむ「桜フェア」開催中。日本庭園や店内の桜を眺めてお花見気分を満喫。
春の陽気に心躍る季節、レンブラントホテル海老名（所在地：神奈川県海老名市中央2-9-50）では、桜が花咲く空間で美食を楽しむ「桜フェア」を4月中旬まで開催中です。日本料理「四季」では、庭園から望める山桜やソメイヨシノのほか、店内にも桜の生花を飾り、開花時期以外にも可憐な花を愛でながらご会食いただけます。
バイキングレストラン「アルエット」では、春をイメージした明るい装飾のなか、季節の素材たっぷりの料理やデザートを食べ放題でお楽しみいただけるスプリングバイキングを開催中です。
お食事のあとは、ホテル裏手の遊歩道散策もおすすめ。ソメイヨシノの開花時期には遊歩道一面が桜色に染まり、桜並木のトンネルをお楽しみいただけます。
日本料理「四季」春のメニュー
※料金はすべて税・サービス料込。2026年4月より一部メニューの価格を改定いたします。
春の訪れを目で舌でたのしむ『お花見コース』
菜の花、筍、山菜など春素材を用いた前菜や、旬を迎えた鰆や浅利をもちいた季節の一皿が並ぶ和食コース。お祝いの席にもおすすめの春をご堪能いただけるコースメニューです。
【メニュー】
前 菜：春の前菜盛り合わせ
お造り：本日のお造り
焼 物：鰆 野蒜（のびる）焼き
煮 物：豚角煮 豆乳餡
蒸 物：万頭 春野菜煮浸し
食 事：浅利茶漬け 香の物
【料金】
3月 5,500円 / 4月 5,600円
炊きたての香りと魚介の旨みを堪能『桜鯛の釜飯御膳』
鯛の骨からとった濃厚出汁とこだわりの鰹出汁を使って、お客様のお席で炊き上げるほかほかの釜飯。春の訪れを告げる旬魚の上品で深い味わいをご堪能ください。
【メニュー】
本日の先附
旬のお造り二種盛
四季特製 蟹茶碗蒸し
天婦羅（海老 季節の野菜）
桜鯛の釜飯 香の物 あら汁
【料金】
3月 3,630円 / 4月 3,730円
【3月限定】お花見気分満喫の平日ランチ『お花見弁当』
桜の下で食べるお弁当をイメージした春のランチ。小鉢には趣向を凝らした一品が並びます。上品で繊細な味わいは、ご友人との会食に最適です。
【メニュー】
口取り盛り合わせ（海老芝煮 三色団子等）
本日のお造り
炊き合わせ 桜麩
鮭御飯 香の物 味噌椀
【料金】
2,000円
※3月平日ランチ限定メニュー
花を愛でながら食後のひととき『桜ムース＆ジュレ』
甘いものは別腹。食後のひとときに季節のデザートをご用意しています
抹茶ムースに桜あんのムースを重ね、桜風味のジュレとフレッシュな苺を飾りました。甘さのなかにさわやかな酸味を感じる春の甘味です。
【料金】
単品 610円／ドリンクセット（コーヒーまたは紅茶）960円
ひんやり冷たい桜餅？『桜アイス』
桜風味のアイスクリームを桜の葉でやさしく包み、塩漬けの桜を飾りました。絶妙な塩加減は日本茶ともよく合います。
【料金】
単品 360円
春の庭園で記念撮影もできる『着物で平日レイトランチ』
春の陽気にさそわれて、着物でお食事はいかがですか？日本庭園を望む空間は着物でのおでかけにも最適です。着物でご来店のお客様には「選べる特典」をご用意しました。
着物来店特典
季節の庭園を背景に記念写真
１．ワンポイントテーブルマナー講座（知っておくと役に立つ和食のマナーや所作を解説）
２．ほっとひと息、食後のコーヒーサービス
３．庭園での写真撮影タイム（食事のあと、庭園でセルフサービスにて撮影いただけます）
※平日ランチ13:00以降のご入店が対象です※前日までの予約制／ご予約時にご希望の特典をお伝えください
※席のみ予約可。お料理は当日お選びいただくこともできます
※着物でご来店の方のお連れ様も対象です
庭園のシンボルツリー、山桜の見ごろは3月上旬から
山桜は白っぽい花と赤い若葉が同時につきます
桜が咲くまでの間も店内でお花見を（4月中旬まで）
ホテル裏側の遊歩道。ソメイヨシノのトンネル。
◆店舗のご案内｜日本料理「四季」
大きな窓から望む日本庭園が魅力
洗練された会席料理や上質な米沢牛が味わえる日本料理店。こだわりを持って仕入れた素材を使い、高い技術を持つ調理人が丁寧に仕立てた本物の味をお届けします。店内には約50席のテーブル席と和モダンな個室、枯山水の眺めが美しい座敷個室をご用意。大きな窓からは四季折々の日本庭園の眺めをご覧いただけます。ご家族のお祝いやご法要、企業様の接待や会食など様々なシーンでご利用ください。2025年で創業30年を迎えました。
営業時間：
ランチ 11:30～14:30（14:00L.O.）
ディナー 17:30～21:00（20:00L.O.）
定休日 月曜日（祝日は営業）
連絡先 TEL.046-235-9816
https://rembrandt-group.com/ebina/ebina_restaurant/shiki_e
レストラン「アルエット」スプリングバイキング
春野菜や魚介、山菜など旬の恵みをたっぷり取り入れ、南仏プロヴァンス地方をおもわせるハーブや柑橘のフレッシュな香りをアクセントにした味わい豊かな料理をバイキングで。桜風味のデザートで、お花見気分もぐっと高まります。人気のライブキッチン「牛ステーキ」やパフェ作りもあわせてお楽しみください。土日祝日はキッズメニューも並び小さなお子様とご一緒でも安心です。
【開催日】
2026年3月1日（日）～19日（木）、4月1日（水）～23日（木）
【開催時間】
ランチ 11:30～15:00（料理終了14:30）火曜日定休
ディナー 17:30～21:00（料理終了20:30）金土日祝日のみ開催
【料金（税込）】
レンブラントクラブ会員 2,500円
大人一般 2,800円
シニア（65歳以上） 2,700円
小学生 1,500円
未就学児 800円
3歳以下無料
※2026年3月20日（金）～30日（月）は苺フェア開催のため別料金です。
平日限定メニュー「しらすと水菜のペペロンチーノ」は、もちもちの生パスタを使った春らしい一皿
【メニュー例】
・ライブキッチン｜牛ロースステーキ 特製ソース
・カジキマグロのコンフィ
・サーモンのリエット ベリーのコンフィチュール
・鶏むね肉とリコッタチーズ いちごドレッシング
・ミモザ風パスタサラダ
・カレイと山菜の和風アクアパッツァ
・豚肉のロースト チリンドリンソース
・高菜とひじきと卵のピラフ
・鶏肉のグリル セージの効いたレモンソース
・イギリス風シェパーズパイ
・新ジャガと玉ねぎのオーブン焼き ローズマリー風味 バルサミコ醤油
・ホテル特製カレー
・コーンポタージュスープ
・サラダバー
・ライス／パン
【平日限定メニュー】
・春のパスタ「しらすと水菜のペペロンチーノ」
【土日祝限定キッズメニュー】
・ミニハンバーグ／鶏のから揚げ／ポテトフライ／ミニオムレツ
【デザート】
・桜餅／桜風味のロールケーキ／ラズベリームース／クッキー／ゼリー 等
・パフェ作りコーナー
※ステーキには牛脂注入肉を使用
※仕入れ等の都合によりメニューが変更になる場合がございます
◆店舗のご案内｜レストラン「アルエット」
ホテルロビー正面にある開放的なダイニングで、季節ごとにテーマを替えた欧風料理バイキングをお楽しみいただけます。夏季限定のビアガーデンや、記念日のお祝いにご利用いただけるフレンチコースも提供。ホテルのホスピタリティあふれるおもてなしと料理でお客様をお迎えいたします。
営業時間：
ランチ 11:30～15:00（料理終了14:30）
ディナー 17:30～21:00（料理終了20:30）金土日祝日のみ開催
定休日 火曜日（祝日は営業）
連絡先 TEL.046-235-9828
https://rembrandt-group.com/ebina/ebina_restaurant/alouette_e
施設概要｜レンブラントホテル海老名
鉄道３線（小田急線・相鉄線・JR）が乗り入れ、圏央道からもアクセス良好な海老名駅から徒歩8分。シンプルでエレガンスなゲストルームと和洋2つのレストラン、結婚式場、宴会場、会議室をそなえ地域のあらゆるニーズに対応。ホスピタリティあふれるおもてなしと美食でお客様をお迎えいたします。
【所在地】〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-9-50
【電話番号】046-235-4411（代表）
https://rembrandt-group.com/ebina