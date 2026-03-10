いま話題の「ドロップシール」、わずか1ヶ月で21社15万枚受注の背景とは

メイドバイジャパン株式会社

メイドバイジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：原 敏史、以下「当社」）は、オリジナルノベルティ製作サービス「販促ワールド」にて展開するドロップシール（ぷっくり立体シール）の受注が、2026年2月のわずか1ヶ月間で21社・約15万枚（シート）に達したことをお知らせいたします。大手ブランドを含む累計出荷枚数は1,500万枚を突破しており、ノベルティ・物販・推し活グッズなど幅広い用途での採用が加速しています。

ドロップシールとは

ドロップシールは、透明樹脂による立体感とキャンディのようなツヤ感が特徴の「ぷっくり立体シール」です。「印刷 → 厚盛り樹脂加工 → 硬化 → 精密カット」という特殊4工程で製造され、平面シールにはない写真映えと、思わず触りたくなる手触りを実現します。

星・ハート・キャラクター輪郭など自由な形状にカットできる「ダイカット対応」や、シートへの社名・ブランドロゴの名入れにも対応。オリジナリティの高いグッズ・ノベルティとして、企業の販促企画やIP関連グッズなど幅広いシーンで採用されています。

受注好調の背景 ── 選ばれる4つの理由

1. 実績から生まれた独自の入稿テンプレート

ドロップシールは通常のシールと製造方法が大きく異なるため、入稿データの作成ミスによる納期遅延が業界全体の課題となっています。当社では、直近1ヶ月で21件の入稿データを実際に制作・製造した経験をもとに、失敗しない独自の入稿テンプレートを開発・整備。初めてドロップシールを製作する企業でも、スムーズにデータ入稿を進められる環境を提供しています。

2. ドロップシール専門デザイナーによるサポート

テンプレートの提供に加え、ドロップシールの特性を熟知した専門デザイナーがデータ制作をサポート。ドロップシール特有のデータ仕様に不安のある企業にも、安心してご利用いただける体制を整えています。

3. 品質重視で選んだ深圳工場との直接提携

ドロップシールの中国製造における主な産地は、深圳（シンセン）と温州（ウェンジョウ）の2エリアです。温州は価格面で優位性がある一方、実務上トラブルが多いケースも見られます。当社では、品質を最優先に、日本企業との取引実績が豊富な深圳の工場と直接提携。中間業者を介さない直接取引によりコストパフォーマンスの高い製造を実現するとともに、工場にスタッフを常駐させ、日本品質の管理体制を構築しています。

4. 自社検品場での全数検品で「日本品質」を担保

製造後の全商品を自社検品場にて1枚ずつ検品しています。印刷ズレ・色ムラ・気泡・樹脂ムラ・異物混入・フチ欠け・見栄え不良など、配布後のクレームにつながるポイントを徹底チェック。基準を満たした商品のみを出荷します。この深圳工場との提携と全数検品体制により、有名アーティストグッズやプライム上場企業の販促商品など、高い品質基準が求められる案件にも対応。ノベルティは「配布してからのクレーム」が最も大きなコストとなるため、出荷前の品質担保を重視しています。

今後の展望

当社の20年以上にわたる販促経験の中でも、ドロップシールへの引き合いはコロナ禍におけるオリジナルマスク以来の高い水準にあり、2026年9月頃まではこの需要拡大が継続する見込みです。現在、キャラクター案件や大型IP案件の相談も複数進行しており、今後はこうした高付加価値案件への対応をさらに強化してまいります。

また、複数キャンペーンでの一括製造や年間販促計画への組み込みなど、企業ごとの活用方法の提案にも注力。入稿テンプレートの継続的な改良や生産体制の拡充を通じて、より多くの企業がドロップシールを活用できる環境づくりを進めてまいります。

なお、需要拡大に伴い中国工場の製造ラインはひっ迫しておりますが、当社では工場と交渉のうえ、2026年4月10日までの入稿・発注分について、サンプル約25日・量産45～60日での納品が可能な製造枠を確保しております。

オリジナルドロップシール 製作料金表

硬質タイプ ── 樹脂入りで本格的なぷっくり感

硬質 × 一般サイズ（215×90mm）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12280/table/18_1_1217656eddbeba23d1f37c85205dcded.jpg?v=202603101151 ]

硬質 × ハーフサイズ（107×90mm）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12280/table/18_2_c543fe98314194fb31796146c41e878b.jpg?v=202603101151 ]柔らかタイプ ── 軽量でコスパの高い仕上がり

柔らか × 一般サイズ（215×90mm）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/12280/table/18_3_628ecf16c2de0035bb1f9d883af30ab9.jpg?v=202603101151 ]

柔らか × ハーフサイズ（107×90mm）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/12280/table/18_4_bdd386c101548063f6e80a9b9a61f0bf.jpg?v=202603101151 ]

※版代込 ※量産前サンプル代込（1回） ※量産前立体確認込 ※ラメ加工+@12円 ※底面印刷込み ※台紙の厚みアップ+@10円 ※台紙ダイカット@3.5万円 ※台紙にオーロラ 初期費用3.7万円 3,000～5,000枚は+@20円 / 1万枚以降は+@15円 ※制作初回費用 別途18万円 ※リピート時費用 別途8.8万円 ※消費税別 ※素材支給によるデータ作成も可能（別途4万円、4～5日程度） ※上記の見積りは4月10日までの入稿と発注分となります。

サービス概要

お問い合わせ先

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/12280/table/18_5_ed57d50642c2682066bb7c2f652c31d0.jpg?v=202603101151 ]

メイドバイジャパン株式会社 販促ワールド事業部

TEL：03-6415-6512（営業時間：10時～18時）

MAIL：info@mb-j.co.jp

見積もり・お問い合わせフォーム：https://www.hansokuworld.com/products/detail.php?product_id=3126

会社概要

社名：メイドバイジャパン株式会社

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-19-6 スクエア渋谷1302

代表取締役：原 敏史

設立：2003年11月7日

資本金：500万円

事業内容：中国を生産拠点とする販促品の輸入製造業、ノベルティ製造サイト運営 等

コーポレートサイト：https://mb-j.jp/

サービスサイト：https://www.hansokuworld.com/