GARDEが南青山に多目的アート拠点「GARDE ART GALLERY」をリニューアルオープン 建築思想とキュレーションを横断する新たなアートプラットフォームが始動

インテリアデザイン、コンサルティング、コーディネーションのトータルサービスをグローバルに展開する株式会社GARDE（本社：東京都港区 代表取締役社長 室賢治）は、東京・南青山にて「GARDE ART GALLERY」をリニューアルオープンいたしました。

本ギャラリーは、空間デザインと現代アートの接点を提示する拠点として再始動するものです。建築思想とキュレーションを横断し、「アートが空間にもたらす情緒的価値と経済的価値」を可視化する実験的プラットフォームとして展開してまいります。

また、本ギャラリーは、アートに関わる多様な活動の場を創出するとともに、次世代を担う若手アーティストの発表機会の提供および育成・支援を目的として運営いたします。単なる展示空間にとどまらず、空間デザインとの協働や企業・社会との接点を通じて、新たな才能が挑戦を重ねられる環境を整備し、その創造性を社会へと還元する持続的な循環の構築を目指してまいります。

■オープン記念展

リニューアルオープンを記念し、2026年3月2日（月）から3月13日（金）まで、ニコラ・マニエロによる個展「Urban Portraits（アーバン・ポートレート）」を開催いたします。

本展は、都市を建築やランドマークとして捉えるのではなく、公共空間に存在する“人間”へと視点を移す試みです。街路や駅など移行的な空間での偶然の出会いを通じ、表情や身振りの一瞬を捉えたポートレートを展示します。

作品は個人の物語を語るのではなく、断片的で開かれた像として提示され、現代都市に内在する不安定さや曖昧さを映し出します。都市の背景を極力排し、「顔」というフレームに焦点を当てることで、疲労や孤独、強さや脆さといった感情の層が浮かび上がります。

建築的思考を背景に制作された本シリーズは、構築された環境がどのように知覚され、感情的に経験されるかを問い直すものです。

■アーティストプロフィール

ニコラ・マニエロ（Nicola Maniero）

東京を拠点とするイタリア人建築家・写真家。ヴェネツィア建築大学（IUAV）で建築を学び、空間・知覚・日常生活の関係性に早くから関心を抱いた。2010年よりKengo Kuma & Associatesに所属し、現在はパートナーとして、ヨーロッパ、中東、アジアにおける文化施設、インフラ、都市プロジェクトに携わっている。

彼の建築実践は、コンテクスト、素材性、公共空間に対する強い感受性に特徴づけられる。これまで、ランドスケープや社会的利用、集合的体験のあいだを媒介する建築を探究する、複雑な国際プロジェクトに従事。その背景は、写真を独立した分野ではなく、建築的思考の延長として捉える彼の姿勢に深く影響を与えている。

建築家としての活動と並行し、マニエロは現代都市を主題とする独立した写真研究を展開してきた。作品では人間的スケールでの都市生活を探り、周縁的な状況や日常の身振り、計画的な表象からこぼれ落ちる瞬間に着目。建築を対象物として描くのではなく、構築された環境がいかに住まれ、知覚され、感情的に経験されるかを探究している。

■展覧会開催概要

タイトル：ニコラ・マニエロ個展「Urban Portraits」

会期：2026年3月2日（月）～3月13日（金）

会場：GARDE ART GALLERY（東京都港区南青山5-2-1 ALLIANCEビル4F）

入場料：無料

展示詳細：

https://www.adfwebmagazine.jp/art/adf-art-gallery-project-vol-38-nicola-maniero-solo-exhibition-tokyo-urban-portraits/

■GARDE ART GALLERYの今後の活用について

本ギャラリーは、展示空間にとどまらず、以下の用途での活用が可能です。

・展示会／アートイベント

若手アーティスト支援の一環として、新人アーティストへの無償貸出制度を設けています。

・ブランド／商業空間向けアートプロジェクト発表

ブランド体験設計におけるアート導入の実験的発表の場として活用可能です。

・メディアイベント／記者発表会

デザイン・ファッション・建築関連の発表会、トークイベント、撮影利用にも対応。

・企業向け展示／プロダクト発表

ブランド理念や建築思想を体現する空間としての活用が可能です。

本ギャラリーは、アートを媒介にブランド価値を拡張する空間プラットフォームとして、外部企業・メディア・アーティストとの協働を推進してまいります。

利用に関するお問い合わせ：info@garde-intl.com

■オープニングレセプション開催

3月6日（金）には、本ギャラリーのリニューアルオープンを記念し、メディアおよび建築・デザイン・アート業界関係者を対象としたオープニングレセプションを開催いたしました。

当日はアーティストによるスピーチや乾杯セレモニー、来場者同士の交流が行われ、空間とアートが交差するGARDEならではの世界観を体感できる場となりました。

会場には、国内外で活躍する著名な建築家をはじめ、建築・デザイン・アート分野の関係者が多数来場。また、本ギャラリーのキュレーターである一ノ瀬健太より、本展の開催趣旨や本ギャラリーの活動について紹介が行われました。

なお、当日のレセプションの様子は、GARDE公式YouTubeチャンネルにて近日公開予定です。

GARDE公式YouTube：https://www.youtube.com/@gardeco.ltd.3580

GARDE（ギャルド）について

1985年創業のデザイン・コンサルティングファーム。世界のラグジュアリーショップ、ホテル、高級レジデンス、大型SC・百貨店、フードコートを含む飲食店、グローバル企業のオフィス、スポーツ・エンターテインメント複合施設など、多岐にわたる空間デザインを手がけている。事業の中核となる建築・環境デザインを担う「デザイン事業」に加え、不動産売買・仲介や新規事業企画開発、海外事業進出支援などを行う「コンサルティング事業」、さらに不動産コーディネーション、アート支援・販売、メタバースなどのデジタルソリューション開発、地方創生サービスを含む「コーディネーション事業」の3事業を柱に展開。近年では、ニューヨークおよび南青山にアートギャラリーを開業・運営。アートを起点とした価値創造や国際的な文化発信にも取り組み、空間デザインの枠を超えた事業領域を拡張している。「情緒的経営価値」の提供を掲げ、顧客企業の歴史や哲学、技術やビジョンを深く理解した上で、それらを統合し、卓越したデザインと機能性を兼ね備えた空間・体験へと昇華させている。東京本社のほか、ミラノ、パリ、香港、上海、シンガポール、クアラルンプール、ジャカルタ、ドバイ、ニューヨーク、ロサンゼルスなど世界各地に拠点を展開。

