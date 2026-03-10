【通販の虎】Nontitleでヒカルとの対決を制した高機能白シャツをひろゆきが本気でプレゼン。「通販の虎AWARD2025」で公開されたランキングも発表！

株式会社通販の虎

・ひろゆきが志願者として登場──日本の技術を広める挑戦

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sim12UT31LQ ]

志願者・ひろゆきがまさかの大遅刻で収録時間残りわずか30分の緊急事態…。冷え切った虎たちを前に劣勢を巻き返せるか…！【ひろゆき】

今回の『通販の虎』は、冒頭から異例の展開となりました。本来プレゼンの中心を担うはずだった西村博之さん（ひろゆき氏）が、収録開始時刻になっても現れず、スタジオは騒然。結果として約1時間の遅刻となり、株式会社Made in Japanの取締役を務める高橋将一さんが先に登壇し、商品や背景の説明を行う形で収録がスタートしました。

波乱の空気の中でも一貫して語られていたのは、単なるアパレル商品の販売ではなく、日本の優れた繊維技術をきちんと世の中に届けたいという考えでした。

番組内では、高橋さんから「ひろゆきさんは日本の技術や地方産業を広めたい思いが強い」と説明があり、遅刻という強烈なスタートでありながらも、今回の挑戦の根底には、地方の産業や埋もれた技術に光を当てたいというテーマがあることが徐々に共有されていきました。

・Nontitleでヒカルにも認められた高機能白シャツ「NOTO SNOW」

今回プレゼンされたのは、日本の高機能繊維技術を活用して開発された白シャツ「NOTO SNOW」です。「NOTO SNOW」は、起業リアリティ番組 「Nontitle」 シーズンHで登場した商品でもあります。Nontitleは、起業家や挑戦者たちが新しいビジネスを立ち上げ、その事業の可能性を競い合う番組で、商品開発から販売戦略までを実践的に検証するプロジェクト型の企画として注目されています。

「NOTO SNOW」はその中で、ヒカルチームとの対決商品として登場し、最終プレゼンとなるDEMODAYではひろゆきチームの勝利商品となった一着です。

番組内でも、機能性だけでなく 「まだ世の中に広く知られていない日本の技術をどう市場に出すか」 という観点で評価されており、ヒカルさん側からも商品の強さや可能性が意識される存在として注目されていました。

商品コンセプトは明快で、「汚れにくい・シワになりにくい・長く使える白シャツ」。

見た目は一見するとシンプルな白シャツですが、実際には以下のような機能性を備えています。

・撥水・防汚性能（液体汚れが付着しにくい）

・ノーアイロン性（洗濯後もシワになりにくい）

・高耐久性

・汗じみや黄ばみが目立ちにくい

・ストレッチ性のある着心地

量販の安価なシャツとは違い、日常的なストレスやメンテナンス負担を減らすための“機能価値”を前面に出した商品設計となっています。

・ただの白シャツではない──実演で証明された「汚れにくさ」

スタジオでは実際にシャツへ醤油、コーヒー、ごまドレッシング、ぶどうジュースなどをかける検証が実施され、液体が生地表面で弾かれ、拭き取ることで目立たなくなる様子が示されました。

汚れが付きにくく、付着しても拭き取りでかなり軽減できることが可視化され、虎たちの反応も明確に変わっていきました。

・「良い技術」が売れるとは限らない──日本の繊維技術を市場に届ける挑戦

この回の本質は、白シャツそのもの以上に、「技術はあっても、売り方が分からなければ市場に出ない」という構図にありました。

番組内では、ひろゆきさんから「技術は存在していても、商品化されず埋もれてしまうケースは多い」という趣旨の話があり、日本では研究開発段階で止まり、世に出る前に消えていく技術が少なくないことが語られました。

繊維業界には高度な試作や研究が存在していても、コストや販路、伝え方の問題で商品化に至らないものが多いため、今回のように実演販売と動画拡散の相性が良い場で見せる意味があるという考え方が背景にありました。

・年間表彰式「通販の虎AWARD2025」が開催。これまでに登場した商品たちの年間ランキングも発表！

今年も「通販の虎AWARD2025」が開催され、通販の虎ECサイトのみでの2025年末端売上は15億6,569万1,375円を達成しました。番組に登場した数多くの商品の中から、特に優秀な売上実績を記録し、受賞となった商品のランキングを公開。

砂糖塩＆燻製塩プリン・YouTube視聴回数ランキング 1位：砂糖塩＆燻製塩プリン

（田野屋塩二郎／938,200回）

2025年に出演した志願者の動画を対象に計測したYouTube視聴回数ランキングで1位を獲得。

独自の塩づくりの技術を活かしたスイーツとして注目を集め、多くの視聴者に視聴されました。

Youtube：https://youtu.be/iH59ta0n48U?si=xOVlC3yaruMu5YVm

IMONOPAN・銀座店総合売上金額ランキング 1位：IMONOPAN

（岡田 和也／売上 \11,410,190）

銀座店舗で販売された商品の中で売上金額ランキング1位を記録。

Youtube：https://youtu.be/1g6tL-ZJmCo?si=HaLrNobzExWAySck

ジェネリック化粧品・ロングセラー商品ランキング 1位：ジェネリック化粧品

（新津 和也／27,167個）

配信後も継続的に売れ続け、ロングセラー商品ランキング1位を獲得。価格と品質のバランスが評価され、多くのユーザーから支持されました。

Youtube：https://youtu.be/R-VuwbYXmyA?si=HQdQi1xkXpJrGLy3

冷感アイスポンチョ・初速売上金額ランキング ・初速販売個数ランキング 1位：冷感アイスポンチョ

（金城 猛男／58,846個販売・売上 \271,132,080）

販売開始から4週間で58,846個を販売、売上約2.7億円を記録し、初速販売個数ランキング・初速売上金額ランキングの両部門で1位を獲得。

猛暑対策アイテムとして注目を集め、番組内でも大きな話題となった商品です。

Youtube：https://youtu.be/Dyady5_k7p4?si=ok_DG9cOgq_MP10X

