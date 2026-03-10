ジャックス、「健康経営銘柄」に２度目の選定 「健康経営優良法人～ホワイト500～」にも９年連続で認定

株式会社ジャックス

株式会社ジャックス（本部：東京都渋谷区、代表取締役社長：村上 亮、以下「ジャックス」）は、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「健康経営銘柄2026」に選ばれました。ジャックスが、「健康経営銘柄」に選定されるのは2024年に続き２度目となります。あわせて、経済産業省と日本健康会議が共同で進める「健康経営優良法人～ホワイト500～」にも９年連続で認定されました。

「健康経営銘柄」は、従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる上場企業の中から、特に優れた健康経営を実践している企業を選定するものです。

「健康経営優良法人～ホワイト500～」は、地域の健康課題に則した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人などを顕彰する制度です。また、ホワイト500は大規模法人部門に認定された法人のうち、上位500法人に与えられるものです。

※健康経営はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

ジャックスは、従業員一人ひとりが心身ともに健康な状態で、安心して活き活きと働けることが重要であると考え、健康経営を推進しています。ジャックスワーク・ライフ・バランスプロモーション、プレミアムウイークデー（ジャックス版プレミアムフライデー）、ジャックスグループライフケアポイントなどの自社特有の取り組みやコラボヘルスの推進により、従業員の心とからだの健康づくりに努めています。

このたびの選定は、このような健康経営の具体的な取り組みの継続と積み重ねが評価されたものと考えています。

今後も、ジャックスは信販業界を代表する企業として環境変化や多様性の時代に対応し、人的資本経営の土台となる健康経営を実践することにより、会社の持続的な成長と従業員一人ひとりのウェルビーイングの向上を目指してまいります。