東日本大震災から15年。 被災時「困ったことランキング2位」のトイレ問題に向き合う、非常用トイレ「トイレの用心防」発売。

株式会社Extage

「本当に必要とされる商品を世界に流通させる」という理念のもと、数多くのベストセラー商品を世に送り出してきた株式会社Extage（大阪市中央区、代表取締役社長：野口拳大、以下「Extage」）は、EXCITECH（エキサイテック）ブランドから、非常用トイレ『トイレの用心防』を2026年3月11日より発売いたします。

■東日本大震災発生から15年。いまだに深刻な被災後のトイレ事情

地震や台風、大雨などの自然災害では、停電や断水が長期化することも多く、被災後のトイレ問題はいまも大きな課題となっています。

防災システム研究所の「東日本大震災で困ったものランキング」では、災害時に「なくて困ったもの」としてトイレが2位に挙げられています。一方で、複数の調査では簡易トイレを備蓄している家庭は3割弱にとどまっており、必要性が認識されながらも備えが十分に進んでいない現状が浮き彫りになっています。

（出典：防災システム研究所調査（東日本大震災被災者アンケート））をもとに作成

さらに細かく見ると、災害用携帯・簡易トイレの備蓄率は約28.8％、内閣府の防災に関する世論調査でも、3日分以上の簡易トイレを備蓄している家庭は約27.5％にとどまるとされています（日本経済新聞 (https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA173OH0X11C25A0000000/#:~:text=%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E3%81%AE%E5%82%99%E8%93%84%E3%81%AF%E9%A3%B2%E6%96%99,%E9%98%B2%E7%81%BD%E8%AA%BF%E6%9F%BB%20%2D%20%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E8%81%9E)）

首都圏の調査においても、簡易・携帯トイレの準備率は約29％と、水や食料といった基本的な備蓄品に比べて低い水準にあります（東京新聞(https://adv.tokyo-np.co.jp/prtimes/article71953/) 災害用携帯・簡易トイレ備蓄実態アンケート調査2025年）。

また、災害発生後すぐに仮設トイレが十分に行き渡るとは限りません。内閣府の防災関連資料では、被災状況や道路事情、設置場所の確保などにより、仮設トイレの設置までに数日を要するケースがあることが示されており、被害規模や地域によっては、発災から3日以内、場合によっては4日以上かかることもあり、その間は各家庭や事業所での備えが重要になるとされています（避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン(https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_toilet_guideline.pdf)）。

（避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_toilet_guideline.pdf ）をもとに作成

■災害時・断水時・停電時も安心な「トイレの用心防」

多くの人がトイレの重要性を感じながらも、十分な備えが進んでいない。こうした現実的なギャップに向き合う形で開発されたのが、非常用トイレ「トイレの用心防」です。

本製品は、災害時・断水時・停電時といった日常とは異なる環境下でも、できるだけ安心してトイレを使用できる備えとして設計されました。自宅での備蓄はもちろん、オフィス、車内、避難所、アウトドアなど多様なシーンで活用できる簡易トイレとして、「もしもの時」に備える新たな選択肢を提案します。

■ 非常時でも使いやすさに配慮した設計

YouTube登録者数49万人の防災のプロが開発。備えて安心の非常用トイレ

― 備えて安心の非常用トイレ ―

本製品「トイレの用心防」は、元消防士であり、YouTube登録者数約49.6万人の消防防災チャンネルを運営するレスキューハウスの監修・開発のもと誕生しました。

災害時や断水時といった非常環境下でも、できるだけ普段に近い感覚で使えることを重視して設計された非常用トイレです。防災備蓄としての「あるだけ安心」ではなく、実際に使う場面を想定した実用性にこだわりました。

■便器に取り付けやすい設計と衛生面への配慮

処理袋は縦55cm×横65cmで、家庭用便器に取り付けやすいサイズ感。さらに便器カバー付きのため、便器内の水で袋が濡れにくく、使用時の不快感や処理時のストレス軽減に配慮しています。

■大容量12gの凝固剤と二重構造で処理しやすさに配慮

1回分あたり12gの凝固剤を採用し、排泄物をしっかりと固めやすい設計。

排泄袋と処理袋の二重構造により、ニオイが外に広がりにくく、室内や避難所での使用にも配慮しています。

また、排泄処理時の衛生面・心理面の負担を考慮し、使い捨てマスクを同梱。60回セットには2枚、120回セットには4枚を付属し、非常時の備えとしての安心感を高めています。

■商品詳細

EXCITECH 非常用トイレ「トイレの用心防」

価格:（60回分）\3,290 /（120回分）\4,990

サイズ: 60回分/120回分

セット内容:排泄用袋120枚/便器カバー袋120枚/手袋120セット/凝固剤120個/使い捨てマスク4枚/防災チェックリスト（120回分用）

取扱店: 楽天市場 （先行販売）

販売日: 2026年3月11日 ※Amazon、Yahoo!ショッピングでも近日販売開始予定

商品ページ: 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/excitech/exci-potoilet-001/)

■EXCITECH（エキサイテック）について

EXCITECH（エキサイテック）は、株式会社Extageがプロデュースするライフスタイルブランドです。

忙しい日常の中で感じる「ちょっとした不便」や「面倒」を減らし、行動しやすい暮らしをつくりたい。

そんな想いから、移動や外出、荷物の受け取りといった日常のシーンだけでなく、災害時や非常時といったもしもの場面にも目を向けた商品開発を行っています。

これまで、ビジネスバッグやキャリーケース、ペルチェベスト、非常用トイレなど、日常から非常時まで暮らしを支えるアイテムを展開し、楽天市場やAmazonなどの大手ECサイトにおいて多くの商品をベストセラーへと導いてまいりました。

EXCITECHはこれからも、日常から非常時まで「備えてよかった」と感じられる製品を通じて、安心できる暮らしを提案してまいります。

■販売パートナー企業を募集します

本商品は、今後の販売開始に向けて準備を進めている新製品です。

現在、ECモールでの展開をはじめ、卸売企業や外資系ECモールなどとの販売に関する協議・検討を進めております。

今後の本格展開に向け、スーパー、バラエティショップ、ホームセンター、家電量販店など、販売パートナー企業さまを広く募集いたします。

EXCITECHブランドの世界観や商品特長を活かした商品展開・販促施策のご提案も可能ですので、

本製品にご関心をお持ちの企業さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

株式会社Extage（担当：川野）

メール：info@extage.jp

電話：06-6563-9315

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目6-10 エミネント心斎橋ビル5F