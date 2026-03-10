猛暑対策 「一番冷やしたいのは首」 66％！725人調査で判明、“首冷却ニーズ”が圧倒的

おたふく手袋株式会社

近年、日本の夏は記録的な猛暑が続き、屋外での暑さ対策への関心が高まっています。

そこで作業用品ブランドを展開する、おたふく手袋株式会社(https://otafuku-glove.jp/)では、暑さ対策についての実態を調べるため、公式X（旧Twitter）(https://x.com/OTAFUKU_GLOVE)のフォロワーを対象にアンケート調査を実施しました。

調査の結果、真夏の屋外活動で「一番冷やしたい部位」は「首元」が66％ と最多となり、2位の「背中」（22％）に約3倍の差をつける結果となりました。

おたふく手袋株式会社 公式Xによるアンケート結果

■真夏の屋外活動で “一番冷やしたい部位” はどこですか？

回答数︓725票

1位 首元 66％

2位 背中 22％

3位 脇 7％

4位 胸元 5％

調査期間︓2026年3月3日～3月4日

調査方法︓公式Xアカウントでのアンケート調査

アンケート調査URL︓https://x.com/otafuku_glove/status/2028598180347248980?s=46(https://x.com/otafuku_glove/status/2028598180347248980?s=46)

■約3人に2人が「首を冷やしたい」と回答

今回の調査では、回答者の約3人に2人が「首元」を冷やしたいと回答しました。

首周りは太い血管が通っていることから、体温調整の体感にも関係すると言われており、屋外での作業やスポーツ観戦、アウトドアなどでも「首の暑さ」が気になるという声が多く聞かれます。

この結果からも、“首を冷やす暑さ対策”へのニーズの高さがうかがえる結果となりました。

【マルチペルチェベスト 商品紹介】

・ユーザーの声から進化したペルチェベストペルチェデバイス５基搭載ペルチェデバイスの裏・表

「首を冷やしたい」を実現した新モデル。

こうしたニーズを受け、当社が2026年モデルとして発売するのが、「JW-698 マルチペルチェベスト BT ABILITY バッテリーセット」です。

本製品は、ペルチェ素子（半導体冷却デバイス）を使用した冷却ウェアで、冷却デバイスの数を従来の3基から5基へ増設。さらに、首部分に装着できるネックカバーを採用し、首周りも冷却できる仕様に進化しました。

ペルチェベストのプレスリリース（PDFデータ）は、 こちら(https://www.otafuku-glove.jp/items/20260304_peltier_element_vest_otafukuglove.pdf)

ペルチェベストのデジタルカタログは、 こちら(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2OTAzMTV9&detailFlg=0&pNo=1)

・最大マイナス29℃の冷却性能前面（胸元）に2基設置可能背面（背中・首）に6基設置可能ネックカバー単体での使用可能

首・胸など好きな場所を冷やせる「マルチ設計」

本製品は、最大約-29℃の冷却効果（※環境温度35℃の場合）を実現するハイパワーペルチェデバイスを採用。 冷却デバイスは、ベスト部分5か所とネックカバー部分3か所の合計8か所から、首・胸など冷やしたい場所に合わせて設置できます。

また、ネックカバーは取り外しが可能なセパレート設計となっており、

・ベスト単体

・ネックカバー単体

・ベスト＋ネックカバー

と、用途に応じて使い分けることができます。

・約8時間使用できる大容量バッテリー長時間使用可能なバッテリー

付属の20,000mAhバッテリーにより、最大約8時間の連続使用（ゆらぎノーマルモード・デバイス5基使用時）が可能。

USB Type-AとType-Cポートも備え、アウトドアや長時間の作業にも対応します。

・屋外作業からアウトドアまで幅広いシーンで活躍

本製品は、

・建設現場などの屋外作業

・釣りやバイクなどのアウトドア

・スポーツ観戦

・子どものスポーツの付き添い

など、さまざまなシーンでの使用を想定しています。

通気性の高いメッシュ素材を採用し、サイズは身長155cm～185cm対応のフリーサイズ。

ウエストのバックルでサイズ調整ができるため、男女問わず着用できます。

・昨年は展示会の4日間で完売

ペルチェベストシリーズは2025年に発売を開始し、昨年は春夏展示会の受注のみの4日間で完売。

今回の2026年モデルでは、ユーザーから寄せられた「首をもっと冷やしたい」という声をもとに、冷却機能を強化したモデルとして開発されました。

■まとめ

今回の調査では、真夏に最も冷やしたい部位は「首元」66％ という結果となりました。

こうした声を受け、首周りまで冷却できる設計へと進化した「マルチペルチェベスト」は、屋外活動が増えるこれからの季節に向けた暑さ対策ウェアとして展開していきます。

・商品情報

商品名：マルチペルチェベスト BT ABILITY バッテリーセット

品番：JW-698

発売日：2026年4月上旬予定

セット内容：ペルチェデバイス×5・モバイルバッテリー（TypeA to TypeC充電用ケーブル付き）・ベスト・ネックカバー・ネックカバー用ネットカバー・サコッシュ（モバイルバッテリー用）・コントローラー5本用（DCジャック）・コントローラー3本用（USBタイプC）※ACアダプターは付きません。

カラー展開：11.ブラック

サイズ展開：FREE

価格：オープン・実勢売価32,780円（税込）

モバイルバッテリー詳細スペック：容量 / 3.7V 20000mAh(74Wh)

定格容量 / 5V 12200mAh(61Wh)

7.4V 10000mAh(74Wh)

使用電池 / 充電式リチウムポリマー

入力 / USB-C×1(5V3A 9V2A 12V1.5A)

出力 / USB-A×1(5V3A 9V2A 12V1.5A)

USB-C×1(5V3A 9V2.22A 12V1.67A)

DCジャック×1(7.4V/5.0A)

本体寸法 / H25.3×W68×D130(mm)

重量 / 345g

充電時間 / PD対応アダプター 約5時間（目安）

5V/2Aアダプター 約9時間（目安）

使用環境温度 / 0℃～40℃

【使用上のご注意】

・肌に直接の着用はお避けください。薄手インナーの上からご使用ください。

・冷却時は排熱があるため、アウターの着用は避け、必要に応じてファン付きウェアをご利用ください。

・粉塵の多い環境でのご使用はお避けください、故障の原因となり、保証の対象外となる場合がございます。

・主な販売先

全国の作業服店、ホームセンター、プロショップ、ネット通販サイト等

・会社概要

■商号：おたふく手袋株式会社

年商：79億6,600万円

従業員：84名 ※2025年3月時点

本社所在地：大阪府箕面市船場東3丁目11番22号

ホームページ：https://www.otafuku-glove.jp/

X：https://x.com/OTAFUKU_GLOVE

Instagram：https://www.instagram.com/otafuku_glove/

おたふく手袋株式会社は、1926年に軍手製造会社としてスタートし、今年2026年で創業100年を迎えます。

軍手から革手袋、加工手袋など作業用手袋全般の取り扱いをし、作業用手袋のワンストップソリューション会社として業界のリーディングカンパニーとなっています。

現在は靴下・安全靴・レインウェアと手袋だけにとどまらず販売アイテムを拡充し、機能性インナーウェア「BODY TOUGHNESS(R)」や、ワーク＆アウトドアブランド「FUBAR(R)」を展開しています。

