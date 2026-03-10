サクソバンク証券、米国株・欧州株の「貸株サービス」を提供開始

サクソバンク証券株式会社

サクソバンク証券は、2026年3月10日より貸株サービスの提供を開始します。本サービスは米国に加え、フランス、ドイツ、スイス、イタリア、スペインの株式市場に上場する株式およびETFを含む6,500銘柄以上を対象としています。多くの銘柄で年率10％超、一部銘柄では年率50％超の貸株金利を提供します。

本サービスの導入により、国内の貸株サービスとしては取引対象銘柄数において最大級（※）の規模となるラインナップが整います。グローバルな分散投資を実践する投資家に対し、保有資産を有効活用した新たなインカムゲインの機会を提供します。

※2026年3月時点、サクソバンク証券調べ

＜期間限定キャンペーン 貸株金利が2倍に＞

サクソバンク証券では本サービスの開始を記念し、2026年3月10日から4月30日までの期間中、貸株によって得られる貸株金利が2倍となるキャンペーンを実施します。通常の金利とは別に、対象期間中に発生した貸株金利の同額をキャンペーン期間終了後にお客様の口座へ入金いたします。 本キャンペーンの適用には、貸株サービスへの参加およびキャンペーンへの事前登録が必要です。詳細については、こちら(https://www.home.saxo/ja-jp/accounts/stock-lending)をご覧ください。

■サクソバンク証券の貸株サービスの特長

サクソバンク証券では株式取引において低水準の取引手数料を提供しており、投資家はコストを抑えてポートフォリオを構築することができます。さらに、業界トップクラスの貸株金利により、より高い貸株収入を得ることも可能です。

他社の貸株サービスとは異なり、本サービスでは対象となるすべての銘柄が自動的に貸し出されます。銘柄ごとに個別設定を行う必要がないため、利便性が大きく向上します。

詳細については、こちら(https://www.home.saxo/ja-jp/accounts/stock-lending)をご覧ください。

サクソバンク証券は2024年に取引手数料を引き下げ(https://www.home.saxo/ja-jp/content/commentaries/pr/press-release/revised-trading-fees-08042024)、投資コストを抑えて取引できる環境を整えてきました。今回の貸株サービスの開始により、低コストで株式を購入でき、さらに貸し出すことで、高い金利収益を得ることが可能となります。これまで以上に、資金をより効率的に活用できる投資環境を提供します。

貸株サービスの導入は、特に欧州株式に対するお客さまからの高いニーズに応えるものであり、日本の投資家がグローバルポートフォリオをより効果的に構築・最適化するための重要な取り組みです。

本サービスは、既存の配当金再投資サービスや株式オプション取引を活用したポートフォリオ戦略を補完する新たな選択肢です。投資家は外国株式を保有したまま貸し出すことで、保有資産から追加収益を得ることが可能です。

サクソバンク証券の貸株サービスは、特に米国株式において業界内でも高い競争力を有する貸株金利を提供している点が大きな特長です。欧州発のフィンテック企業として、テクノロジーを活用した高効率な運営モデルにより仲介コストを抑え、その成果を収益性や利便性の向上という形で顧客に還元しています。さらに、米国株式に加え欧州株式の貸株サービスも提供することで、より幅広いポートフォリオ分散を支援します。グローバル市場への効率的なアクセスと、貸株サービスによる追加的な収益機会を組み合わせることで、投資家のポートフォリオ全体の価値および運用効率の向上を目指します。

■サクソバンク証券 代表取締役社長 Johan Gade（ヨハン・ゲーデ）のコメント

日本の投資家の皆さまに、リターン向上に資する新たな選択肢をご提供できることを大変嬉しく思います。本サービスの開始により、より幅広い外国投資へのアクセスが可能になるだけでなく、既存のポートフォリオが持つ“隠れた収益機会”を引き出すことができます。特に、昨年以降、欧州への投資機会の関心が急速に高まる中で、欧州株式を対象とした貸株サービスを提供できることは、当社にとっても大きな意義があります。

日本で最も顧客中心の証券会社を目指す(https://www.home.saxo/ja-jp/content/commentaries/pr/press-release/securities-aspiring-to-be-the-most-customer-centric-brokerage-in-japan-06112024)というコミットメントのもと、サクソバンク証券は今後も、お客様のニーズに寄り添った商品・サービスの開発に取り組んでまいります。

＜貸株サービスとは＞

貸株とは、投資家が保有する株式を、空売りや市場の流動性確保を目的とする他の市場参加者に貸し出す仕組みです。株式を貸し出すことで、投資家は貸株料を受け取り、保有資産を活用して利息収入を得ることができます。

貸株期間中も、株式の経済的所有権※は投資家に留まります。つまり、株を貸し出している間も、配当金の受取りや株価変動による利益・損失は、引き続き投資家に帰属します。また、貸出中の株式はいつでも売却が可能であり、貸出期間終了後には株式が返却され、長期的な投資方針に影響はありません。

このように、貸株は保有資産を有効活用し、追加的な利息収入を得るための有効な投資手法の一つです。

※貸株期間中も、株式の経済的所有権は投資家に留まることを意味します。

