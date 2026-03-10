第９回「ご当地タニタごはんコンテストーヘルシー郷土料理で健康まちおこしー」開催決定

株式会社タニタ※前回大会（2025年度）の様子

株式会社タニタ（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：谷田千里）などが主催する「ご当地タニタごはんコンテスト―ヘルシー郷土料理で健康まちおこし―」の2026年度開催が決まり、4月1日(水)より公式サイト（http://www.tanitagohan.net）で事前登録の受付と応募を開始しますのでお知らせします。

本コンテストは、日本全国に点在する郷土料理を「タニタが考える健康的な食事の目安」に基づき現代風にアレンジし競い合う企画です。９回となる今回は、前回大会に引き続き、若者世代へ郷土料理を継承するべく「高校生部門」も実施いたします。また、多数の反響を得た事前登録キャンペーンをアップデートして継続します。4月からの応募受付開始に合わせ、4月30日(木)まで公式サイトにて事前登録を受け付けます。事前登録をしていただいた方全員に、参加賞とは別に特典として500円分のAmazonギフトカードを進呈します。また、6月30日(火)までに応募頂いたチームには、早期応募特典として書類審査時に5点を加点いたします。

一般部門の募集期間は4月1日(水)から9月1日(火)まで、高校生部門の募集期間は4月1日(水)から9月8日(火)までとなります。一般部門では、書類審査などを経て全国から優秀賞10チームを選出の上、グランプリなどを決める全国大会を11月28日(土)に服部栄養専門学校（東京都渋谷区）で開催いたします。全国大会では、服部栄養専門学校に所属するプロの料理人たちが献立を実際に作り上げ、審査員が献立の味や完成度、郷土料理への理解やアレンジポイントなどを鑑み、グランプリ1チームと準グランプリ2チームを決定します。グランプリには賞金50万円、準グランプリには賞金10万円を贈呈します。また、応募者全員に参加賞としてAmazonギフトカード500円分を進呈します。

高校生部門は書類選考で選ばれた最大10チームを対象に、11月13日(金)から11月20日(金)まで一般投票を実施し、全国大会の場で高校生グランプリ1チームと高校生準グランプリ2チームを発表いたします。高校生グランプリは5万円分、高校生準グランプリには3万円分のAmazonギフトカードを贈呈します。なお、応募者全員に参加賞としてAmazonギフトカード500円分を進呈いたします。

■企画意図 ─郷土料理の新たな魅力や可能性を創造し、次世代へと受け継ぐ

日本の食文化の原点ともいうべき郷土料理ですが、日本人の食生活の西欧化や少子高齢化による地域社会とのかかわりの希薄化などに伴い、その継承が課題となっています。2018年度にスタートした本コンテストは、健康的な食生活

若い感性で郷土料理をアップデートする高校生部門も継続といった視点でレシピを再構築。郷土料理の新たな魅力や可能性を創造し、次代に継承していくことを狙いとしています。