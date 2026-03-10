エム・ピー・ソリューション、無人機向けキャッシュレス決済サービス『JMMS』において新端末「IM28」の対応を開始

株式会社エム・ピー・ソリューション

“想い”に寄り添い、キャッシュレスで新たな価値を生み出す株式会社エム・ピー・ソリューション（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤栄治）は、無人機・自動機向けキャッシュレス決済サービス『JMMS』において、日本電気（以下「NEC」）製新型決済端末「IM28（アイエムニジュウハチ）(https://mp-solution.com/service/jmms/special/)」の対応を2026年4月から開始することを発表します。

「IM28」は、従来機種に比べ、操作性・視認性が向上したほか、設置作業の大幅な効率化により、無人機市場におけるキャッシュレス決済の導入とDXをさらに加速させます。

＜IM28 製品写真＞

【背景と目的】

『JMMS』は、無人機・自動機向けのキャッシュレス決済サービスとして、契約から精算業務までの一括アウトソーシングを提供し、非対面決済のDXを推進してまいりました。この度対応を開始する「IM28」は、現行機種「IM10（アイエムテン）」の決済機能・サービスを維持しつつ、ハードウェア構成の刷新により設置コストの大幅な削減を実現した次世代モデルです。これにより、従来はコストのハードルが高く導入が難しかった市場へも積極的なサービス展開を目指します。

【新端末「IM28」の主な特長】

１.視認性を劇的に高める「表示画面・決済かざし部 完全分離型」デザイン

「IM28」は、4.3インチのカラータッチパネルディスプレイと、FeliCa/NFC等を読み取る「かざし部」を上下に独立させた「完全分離型デザイン」を採用しました。 従来の一体型端末では、スマートフォンやクレジットカードをかざす際に画面が隠れてしまい、決済エラーなどの表示が隠れてしまう課題がありました。「IM28」では表示画面と決済部を分離することで、決済時でも画面表示が見えやすくなり、利用者の視認性と利便性を大幅に向上させました。

２.設置コストを削減する「ワンマン取付」の実現

通信機器とアンテナを本体に内蔵し1筐体化することで配線を不要にし、端末の取り回し・取付効率が大幅に向上しました。さらに、決済端末側に仮固定用のフック（実用新案出願中）を取り付けることで、端末を自販機の端末取付部分に自立（仮固定）させる構造を実現しました。仮固定した状態で、裏側から専用ブラケットと専用ネジで取り付けることができます。これにより、従来2名体制で行われることが多かった設置作業が1名でも容易に行えるようになります。また、アンテナ配線が不要になるため、15～30分要していた設置作業が約2分に短縮され、人件費等の設置コスト削減に貢献します。

３.Android OS搭載による拡張性と高い耐久性

OSには「PayDroid（Android 12ベース）」を採用し、スムーズなタッチ操作が可能となりました。また、屋外利用を想定し、防塵・防水規格「IP56」および耐衝撃性能「IK08」に準拠した堅牢な設計は「IM10」と同様となっています。

＜「IM10」・「IM28」比較表＞

※詳細は製品LPをご確認ください。 https://mp-solution.com/service/jmms/special/

※「Android」は、Google LLC の登録商標です。

【今後の展望】

今後は、設置場所の通信環境や顧客のニーズに応じ、現行機「IM10」と新端末「IM28」の2機種を最適に使い分ける形で展開を進めてまいります。

●「IM10」（リッチクライアント方式）：

通信環境が不安定な場所でも高い安定性を発揮するため、継続して提供します。

●「IM28」（シンクライアント方式）：

サーバー側で決済処理を行うこと、通信機器とアンテナを本体に内蔵して設置コストを低下させることで大幅な低価格化を実現しました。本モデルを今後の主力モデルとして順次拡大していきます。

■無人機向けキャッシュレス決済サービス『JMMS』について

『JMMS』は無人機・自動機・自販機向けの電子決済ワンストップサービスです。キャッシュレス決済をご利用する上で必要となる契約～業務を一括してアウトソーシングでき、インバウンド対応、集金業務からの解放、販売データの電子化など、非対面決済のDX化をマルチマネー決済サービスからサポートします。

■株式会社エム・ピー・ソリューションについて

エム・ピー・ソリューションは、NECグループと各電子マネー会社・クレジットカード会社と協力して提供する、無人機向けキャッシュレス決済サービス『JMMS』や、対面式キャッシュレス決済サービス『KAZAPi（かざっぴ）』などを中心として、決済インフラ導入支援、決済代行業務までを含んだソリューションを提供しています。また、2024年1月からは、自販機を活用したマーケティングサービス『ジハトク』の提供も行っています。今後も、キャッシュレス決済サービスを軸とした取り組みで、安心・便利なユニバーサル社会の実現に貢献します。

■サービス導入に関する問い合わせ先

