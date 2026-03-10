HCLTech、日経BP主催「製造業DX～AIで加速するDXと新たな時代のデジタル経営戦略～」に協賛

株式会社エイチシーエル・ジャパン

グローバルテクノロジー企業であるHCLTechは、2026年3月12日（木）～13日（金）にオンラインで開催される、日経BP総合研究所、日経ビジネス、日経クロステック主催のシンポジウム「製造業DX～AIで加速するDXと新たな時代のデジタル経営戦略～」に協賛します。

本シンポジウムは、製造業におけるDXとAI活用をテーマに、経営層やDXリーダーに向けて、デジタル経営戦略の方向性と具体的な打ち手を提示するものです。

HCLTechは、Day1（3月12日）のセッションに登壇し、「AI活用で着実に進める製造業DX―HCLTechが支援する、成果につながる取り組みと事例」と題して、製造業のお客様がAIを活用しながらDXを推進し、着実にビジネス成果へつなげるためのアプローチと具体的な事例についてご紹介します。

製造業DXの推進に関心をお持ちの皆様は、ぜひご登録のうえご視聴ください。

【HCLTechセッション】

日時：2026年3月12日（木）16:25～16:55

セッション番号：Day1-7

タイトル：AI活用で着実に進める製造業DX―HCLTechが支援する、成果につながる取り組みと事例

【開催概要】

名称：製造業DX～AIで加速するDXと新たな時代のデジタル経営戦略～

日程：Day1 2026年3月12日（木）12:55～17:30（予定）

Day2 2026年3月13日（金）10:00～17:30（予定）

開催形式：オンライン

主催：日経BP 総合研究所、日経ビジネス、日経クロステック

参加料：無料（事前登録制）

シンポジウムの詳細およびお申し込みは、以下のサイトをご覧ください。

https://events.nikkeibp.co.jp/event/2026/nxt0312/

HCLTechについて

HCLTechは、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心とした業界トップクラスの技術力を提供するグローバルテクノロジー企業です。

インドに本社を置き、60か国以上に226,300人を超える社員を擁し、幅広いテクノロジーサービスと製品ポートフォリオを活用して、業界をリードするソリューションを提供しています。

金融サービス、製造業、ライフサイエンスとヘルスケア、ハイテク、半導体、通信とメディア、小売と消費財、モビリティ、公共サービスといった主要産業分野すべてにわたって顧客と協働し、業界向けソリューションをご提案、ご提供しています。

2025年12月末までの12ケ月間の連結売上高は145億ドルでした。

Supercharging ProgressをメッセージとしたHCLTechの詳細はwww.hcltech.com(http://www.hcltech.com/)をご覧ください。

HCLTech JapanのSNS（LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/hcl-japan/ ）でも情報を更新しています。