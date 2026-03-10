今や日傘は美容も健康も守るマストアイテム！紫外線・暑さ対策+利便性も兼ね備えた「モクット UVブロック」 など新商品の販売を開始

株式会社ウォーターフロント

株式会社ウォーターフロント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉野 哲）は2026年2月より順次、高い機能性とファッション性を兼ね備えたレディース向け傘ブランド「umbulatio(アンブラティオ)」の2026年新商品の販売を開始しました。2026年は「a drop of color」がテーマ。umbulatioらしいマニッシュな雰囲気の中に目を惹くカラーリングを取り入れ、差し色を楽しむことができるラインナップが揃いました。中でも、開閉のしやすさが驚きの新感覚！と話題の「モクット」から、UVカット率/遮光率100%＊・遮熱性能も持つ日傘(晴雨兼用)が新登場。さらに裏面にカラーコーティングを施した自動開閉傘「カルオート」、トレンドの”透け感”を取り入れた「スレンダーハンドル」の新作も。3月から降り注ぐ紫外線、また長期化する暑い夏に向けて、”美容と健康を守る機能性”と”ファッション性”を兼ね備えたumbulatioの新商品をご紹介します。

■ umbulatio（アンブラティオ）

■umbulatio(アンブラティオ) とは

umbulatio（アンブラティオ）2026年イメージ

高い機能性とファッション性を兼ね備えたレディースブランド。雨の日も、晴れの日も日々の暮らしの中で、頼れるアイテムを揃えています。楽しい時はさらに楽しく快適に、気乗りしない時はそっとサポートしてくれる安心感を日常に溶け込むデザインと、ちょっと嬉しい機能でおでかけしたくなる傘をお届けします。umbulatioとは:「Umbrella(傘)」および「Ambulatio(散歩」を組み合わせた、Waterfrontオリジナルの造語。

■umbulatio 2026年テーマ

a drop of color

差し色を楽しむ。

マニッシュな雰囲気を軸に展開しているumbulatio。

静かな雰囲気の中に目を惹くカラーリングを楽しんでいただけるコレクションです。

日々のコーディネートに取り入れやすいこともちゃんと考えながら、少しの遊びを入れて。

umbulatio商品一覧：https://waterfront-umbrella.com/collections/umbulatio

■umbulatio(アンブラティオ) 2026年 新商品

新商品１.：少ない力でサッと開閉できる新感覚「モクット UVブロック」モクット UVブロック 左：ルシード 右：ゴム製のろくろ

UVカット率100%＊、遮光率100%＊、高い遮熱性能も持った日傘(晴雨兼用傘)です。ハンドルとシャフトに天然の木材を使用した「モクット」。最大の魅力はその開閉のしやすさです。ゴム製のろくろを上げ下げするだけで開閉でき、少ない力で操作が可能。女性でも使いやすく荷物が多い日でも負担なく使用できます。ジャンプ式や、折りたたみ傘の自動開閉とも違う開閉のしやすさは、今までになかった新感覚。また、ハジキがないためネイルを楽しむ女性の方にもおすすめ。ぜひお試しください。

モクット UVブロック 左：ブロックボーダー 右：無地のカッティング

デザインはトレンドの”透け感”を取り入れオーガンジーを施した「ルシード」、大きなブロッキングが上品な印象の「ブロックボーダー」。ベーシックな無地は、開いた時に星のような形になるカッティングで一工夫を加えました。日傘シーズンを楽しく、快適に過ごしていただける1本です。

■商品価格：モクット UVブロック 55cm 3,300円(税込)

■商品特徴：木製シャフト/UVカット率100%＊/遮光率100%＊/遮熱性能/撥水4級/握りやすいハンドル

■販売URL：https://waterfront-umbrella.com/collections/umbulatio/products/mokutto_s155-1299

新商品２.：軽量自動開閉傘から、裏面カラーの日傘が登場「カルオート UVブロック」

カルオート UVブロック 左：バイカラー 右：自動開閉ボタン

人気急上昇中の自動開閉傘は、ボタン一つで開閉ができる利便性が魅力。「カルオート」は女性にも嬉しい軽量タイプで販売してきました。荷物が多い日も、屋内に入るときに片手でパッと閉じられるので、自動開閉を使うと他には戻れない！という声もよく聞きます。今回はUVカット率/遮光率100%、高い遮熱性能も持った日傘(晴雨兼用傘)に新たなバリエーションが登場しました。

カルオート UVブロック デュオトーン

中でも生地裏面にカラーコーティングを施した「デュオトーン」が注目。表面にはベーシックな色を、裏面には遊びのある色を持ってくることにより、使いやすさがありながらも差し色を楽しめる今までになかったデザインです。日傘の裏面はブラックコーティングがほとんど。暗くなりがちな傘の中、さして歩いている時も顔まわりを明るく見せてくれます。屋外で写真を撮ることが多い、旅行などにもおすすめ。

■商品価格：カルオート UVブロック 55cm 3,850円(税込)

■商品特徴：UVカット率100%＊/遮光率100%＊/遮熱性能/撥水4級/軽量約240g

■販売URL： https://waterfront-umbrella.com/collections/umbulatio/products/caluauto_s355-0877_s355-0894

新商品３.：ゴールドの曲がり手元は高級感もあり持ちやすい「スレンダーハンドル UVブロック」

スレンダーハンドル UVブロック 左：フォリッジ 右：ゴールドハンドル

長傘に多い曲がり手元を折りたたみ傘に落とし込んだ「スレンダーハンドル」。さしている時に持ちやすいだけでなく、閉じている時にカバンや手にかけられるため持ち運びもしやすいのが魅力です。ハンドルはゴールドで高級感もアップ。アクセサリーのようにファッションに取り入れるのもおすすめです。こちらもUVカット率/遮光率100%、高い遮熱性能も持った日傘(晴雨兼用傘)。

スレンダーハンドル UVブロック フォリッジ

新柄の「フォリッジ」は、裾に施したオーガンジーに額縁のデザインのようなうねりのある植物をプリント。カラーにこだわり、ブランドのテーマである「差し色」を表現しました。可愛いけど甘すぎない、暑い夏でも涼しく過ごせること間違いなし。

■商品価格：スレンダーハンドル UVブロック 55cm 3,850円(税込)

■商品特徴：UVカット率100%＊/遮光率100%＊/遮熱性能/撥水4級/ハンズフリー

■販売URL：https://waterfront-umbrella.com/collections/umbulatio/products/slenderhandle_s353-0878

＊100%表記は生地の一部に基づくものであり、製品全体の性能を保証するものではありません。試験方法：JIS L 1925（紫外線遮蔽率）JIS L 1055 A 法（遮光率）

■傘ブランド Waterfront(ウォーターフロント)について

Waterfront ブランドステートメント

1986年創業の傘ブランドWaterfrontは、累計販売本数2億本を超え、老若男女さまざまなライフスタイルの中でご愛用いただいています。現在まで常に独自の高い機能を追求し、また手頃な価格でお客様の多様なニーズに応えてきました。中でも持ち運びのしやすさに特化した薄型傘「ポケフラット」は累計販売本数2,400万本を超える代表商品です。2022年最高水準の日傘「COKAGE+」、また2023年には、機能性とデザイン性を兼ね備えたレディースブランド「umbulatio(アンブラティオ)」を発表しました。2025年、株式会社ウォーターフロントへ社名を変更、さらに株式会社TSIホールディングスのグループ会社となり、Waterfrontのさらなるブランド価値向上を目指してまいります。

※Waterfront / ポケフラットは株式会社ウォーターフロントの登録商標です

