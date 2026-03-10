２年ぶりに堂々カムバック！「THE MEAT OSAKA 2026」肉の魅力を極限まで引き出す、全29種類の肉料理を大公開！

LAF Entertainment株式会社

2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）の8日間、大阪・長居公園 自由広場にて、2年ぶりに開催する、『肉が、人をつなぐ。』をコンセプトにしたお肉がテーマのフードイベント「THE MEAT OSAKA 2026（ザ・ミート オオサカ 2026）」（https://themeat.jp/osaka2026/）の出店ラインナップがついに公開！豪快にかぶりつきたい “THE肉料理”から、友人・家族・恋人とシェアして楽しめる一皿、さらに香りと旨みで食欲を刺激する逸品まで、全国各地から選び抜かれた肉料理が大阪に勢ぞろい！『肉を囲めば、 人がつながる』今年のゴールデンウィークは、肉の力で大阪にかつてないにぎわいを生み出します！

■肉好きの心をわしづかみ！思わずかぶりつきたくなる、肉々しさ全開のガッツリメニューが勢ぞろい！

まずは、肉好きを唸らせる食べ応え抜群のメニューを一挙に紹介！秘伝のタレで熟成させた【ワンダーステーキ】の「とろける牛ハラミステーキ（プレーン／きざみネギ／ガーリック）」は、お好みの味で楽しめるスタイル。【肉バル ガシキッチン】の「肉バルの極上サーロインステーキ」は、低温調理した後に高温で焼き上げることで、ステーキとローストの両方の食感を楽しめる渾身の一皿。【焼肉酒場 叶 神戸元町店】は、食べやすくカットした「神戸牛・黒毛和牛サイコロステーキ」と、素材本来の旨味を引き出した「厚切り牛タン」を提供。【ザ ハングリームース】は、豚ロースをにんにく香るソースで仕上げた東海エリア名物「濃厚コク旨四日市トンテキ」で、豚肉の魅力を豪快に打ち出す。淡路島に拠点を構える【シマウマバーガー】は、淡路牛のパティと淡路島産玉ねぎのフライを合わせた、淡路愛あふれる「トロトロ玉ねぎの淡路牛バーガー」で勝負。【メッゼ堀江ケバブ】の「チキンケバブサンド」「ビーフケバブサンド」は、トルコ人シェフが手がける特製ソースで味付けをした本場さながらの仕上がり。【石垣島きたうち牧場】の「厳選国産牛 でか肩ロース鉄板焼き」は、大判サイズの牛肩ロース、【香港点心楼】の「香味大鶏排（ダージーパイ）」は、ザクザク食感の特大唐揚げで、どちらも圧巻の存在感で、思いきりかぶりつきたくなる逸品。【玉川精肉店】は、低温調理で仕上げた「塩とわさびで食べる国産牛レアカツ」と、牛と豚の絶妙な配合で肉感を際立たせた「肉屋のゴロゴロメンチカツ」の精肉店のこだわりが詰まった自信作を提供。ジューシーな甘みが広がる【BISTRO THE MEAT】の「三元豚のベーコンステーキ」は、ビールとの相性も抜群。

■みんなで分け合うもよし、豪快にひとり占めするもよし！バラエティ豊かな“シェア肉”がラインナップ！

お肉を分かち合うことで会話が生まれ、人がつながる。そんな“シェア”して楽しむシーンにもぴったりな肉料理をご紹介。【肉バル ガシキッチン】の「和牛粗挽きボロネーゼ山盛りバケット」は、2つのバケットに鹿児島産黒毛和牛を使用したコク深いボロネーゼを豪快にトッピングした大満足の一品。【ザ ハングリームース】の「粗挽きジューシーソーセージ 豚＆鶏」は、肉感あふれるブラジルソーセージを豚と鶏の2本セットで提供。合間のおつまみに最適な【シマウマバーガー】の「淡路玉ねぎスパイスのチキンナゲット」は、淡路島産極味玉ねぎを使ったスパイスをかけて味わう特製ナゲット。【香港点心楼】の「鶏肉のレモン唐揚げ」は、肉汁とレモンソースが重なり、清々しいおいしさが広がる。【WORLD DINER】は、3種の味変が楽しめる「黒毛和牛炙り肉寿司」と、特製トリュフソースで味わう「北海道産牛のローストビーフ」の贅沢な逸品を提供。【BISTRO THE MEAT】の「スペイン産ハモンセラーノ」は、脂の甘みと塩味のバランスが絶妙で、箸休めにも最適な一皿。

■まだある！各店が腕によりをかけた、こだわりの肉料理も要チェック！

会場に立ち上る香ばしい匂いと味わいに、思わずリピートしたくなる各店こだわりの肉料理も必見。【こだわり焼肉 侑】の「和牛希少部位ブリスケスパイシー焼」は、極めて希少なブリスケをにんにく風味のBBQソースで味わう逸品。「黒毛和牛ホルモン塩ダレ炙り焼」は、特製塩ダレをつけて香ばしく焼き上げた、ワンランク上のホルモン焼き。【四川料理 芙蓉苑】は、揚げた鶏肉を唐辛子と花椒で炒めた「ラーズーチー（鶏＆花椒のカリカリ揚げ）」と、鶏そぼろをふんだんに使った肉感満載の「本格四川ピリ辛チキン麻婆豆腐」のシビ辛肉料理で勝負。【石垣島きたうち牧場】の「厳選国産牛 切り落とし焼肉」は旨味の強い部位を集めて自家製ダレで焼き上げた絶品焼肉。薄切り牛タンを提供する【韓国焼肉4시～sisi～】からは、特製ネギだれをたっぷり絡めて味わう「ネギ盛り牛タン」と、ピリリとした辛さが牛タンの旨みを引き立てる「青唐辛子味噌牛タン」が登場。【ライスSTAND】の「ガーリックライス」は、にんにくのパンチが効いた食欲そそる一皿。クセなく飲める「コムタンスープ」と一緒に、好みの肉メニューを合わせれば、THE MEATならではのオリジナル定食が完成。

★【THE MEAT OSAKA 2026】（ザ・ミート オオサカ 2026）開催概要

■日時 2026年4月29日（水・祝）～5月6日（水・振休）

10：00～20：00（平日のみ11：00～）

■場所 長居公園 自由広場（大阪市東住吉区長居公園1-1）

■アクセス Osaka Metro 御堂筋線「長居」駅からすぐ

■入場無料 飲食代別途

※食券・電子マネー・クレジットカードがご利用いただけます

■主催 LAF Entertainment

■制作協力 SHIFT

■協賛 サントリージン翠/翠ジンソーダ

■協力 Osaka Metro

■お問合せ 0570-200-883

（THE MEAT OSAKA 2026 事務局）

※12:00～17:00（土・日・祝休み）

■HP https://themeat.jp

■X：@the_meat_LAF

■Instagram：the_meat_LAF

★前売り券は公式アプリやイープラス、アソビュー！で販売中:詳しくは HP(https://themeat.jp) にて

■《出店ラインナップ一覧》

▶︎MEAT【ワンダーステーキ】：とろける牛ハラミステーキ(プレーン／きざみネギ／ガーリック)／【韓国焼肉4시～sisi～】：ネギ盛り牛タン、青唐辛子味噌牛タン／【メッゼ堀江ケバブ】：チキンケバブサンド、ビーフケバブサンド／【玉川精肉店】：塩とわさびで食べる国産牛レアカツ、肉屋のゴロゴロメンチカツ／【肉バル ガシキッチン】：肉バルの極上サーロインステーキ、和牛粗挽きボロネーゼ山盛りバケット／【香港点心楼】：鶏肉のレモン唐揚げ、香味大鶏排（ダージーパイ）／【ザ ハングリームース】：濃厚コク旨四日市トンテキ、粗挽きジューシーソーセージ 豚＆鶏／【焼肉酒場 叶 神戸元町店】：神戸牛・黒毛和牛サイコロステーキ、厚切り牛タン／【シマウマバーガー】：トロトロ玉ねぎの淡路牛バーガー、淡路玉ねぎスパイスのチキンナゲット／【石垣島きたうち牧場】：厳選国産牛 でか肩ロース鉄板焼き、厳選国産牛 切り落とし焼肉／【四川料理 芙蓉苑】：ラーズーチー（鶏＆花椒のカリカリ揚げ）、本格四川ピリ辛チキン麻婆豆腐／【こだわり焼肉 侑】：和牛希少部位ブリスケスパイシー焼、黒毛和牛ホルモン塩ダレ炙り焼／【WORLD DINER】：黒毛和牛炙り肉寿司、北海道産牛のローストビーフ／【BISTRO THE MEAT】：三元豚のベーコンステーキ、スペイン産ハモンセラーノ／【ライスSTAND】：ガーリックライス、コムタンスープ、ライス

▶︎SWEETS【21時にアイス】：濃厚生チョコ、いちごとナタデココ／【クンテープ】：濃厚マンゴーかき氷、揚げバナナ

▶︎DRINK【八ヶ岳ブルワリー TOUCHDOWN】：清里ラガー、ロックヴァイツェン ほか／【六甲ビール醸造所】：世界No.1受賞セッションIPAほか／【オフィシャルドリンクBAR】：アルコール各種、ソフトドリンク各種