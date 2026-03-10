さいたま初上陸！「THE MEAT SAITAMA 2026」肉好きのテンションを高める、約25種類の肉料理を一挙公開！

LAF Entertainment株式会社

2026年5月1日（金）～5月6日（水・振休）の6日間、さいたま新都心・けやきひろばにて初開催となる、『肉が、人をつなぐ。』をコンセプトにしたお肉がテーマのフードイベント「THE MEAT SAITAMA 2026（ザ・ミート さいたま 2026）」（https://themeat.jp/saitama2026/）の出店ラインナップがついに公開！豪快にかぶりつきたい“THE肉料理”から、友達・家族・恋人とシェアして楽しめる一皿、さらに香りと旨みで食欲を刺激する逸品まで、多彩な肉料理が勢ぞろい！今年のゴールデンウィークは、“肉尽くし”の特別な時間をお楽しみください。

■肉好きの心をわしづかみ！思わずかぶりつきたくなる、肉々しさ全開のガッツリメニューが勢ぞろい！

まずは、圧倒的な食べ応えを誇るステーキメニューを一挙紹介！赤身と脂のバランスが秀逸なリブステーキを堪能できる「自家製オニオンソースのリブステーキ」と黒胡椒をガツンと効かせたイベント限定「ワイルド！ガリバタ牛ステーキ」で勝負。【肉割烹 喰心】の「特選黒毛和牛 極上赤身ステーキ」は、選び抜いた黒毛和牛の赤身を最適な熟成と火入れで仕上げた珠玉の一皿。ハラミの魅力を最大限に引き出す2種の味付けから選べる【ハラミ専門酒場ハラミちゃん】の「牛ハラミちゃんステーキ（生黒胡椒&岩塩/赤ワインソース）」は、“ハラミ愛”あふれる一品。他にもガツンと肉を味わいたい人に向けたメニューが盛りだくさん！地元・埼玉県産の武州和牛を使用した【Mrs.hamburger】の「武州和牛使用！特製グルメバーガー（チェダーチーズ/てりやき/タルタル）」は、つなぎを一切使わないステーキ級の肉々しいパティが主役のハンバーガー。牛タン専門店【神田 タンだけ】の「熟成厚切り牛タン 特製塩だれ」は、牛タンを贅沢に10mmカットで提供。特製塩だれとともに、部位ごとの異なる食感と旨みが楽しめる逸品。和牛のプロが厳選した牛肩ロースを使用する【石垣島きたうち牧場】の「厳選国産牛 でか肩ロース鉄板焼き」は、圧巻の大判サイズで存在感を放つ。【玉川精肉店】からは、低温調理で旨みを引き出した「塩とわさびで食べる国産牛レアカツ」と牛と豚の絶妙な配合で肉感を際立たせた「肉屋のゴロゴロメンチカツ」が登場。どちらも精肉店ならではのこだわりが詰まった自信作。【BISTRO THE MEAT】の「三元豚のベーコンステーキ」は、ジューシーな甘みが広がる厚切りカットのベーコンが魅力の一品。

■シェアして楽しむのも、がっつり独り占めするのも◎！バラエティ豊かな“シェア肉”がラインナップ！

お肉を分かち合うことで会話が生まれ、人がつながる。そんな“シェアして楽しむシーンにもぴったりな肉料理をご紹介。【WORLD DINER】からは、醤油・わさび・岩塩で味の変化を楽しめる、「黒毛和牛炙り肉寿司」と、特製トリュフソースで味わう「北海道産牛のローストビーフ」が登場。メキシコ大使館でタコスを振る舞った実力派タコス店【CIELO'S MEXICAN】の「ビーフタコス」は、角切りの牛ハラミを使った本場スタイル。「チキンタコス」は、レモン&にんにくの特製だれで仕上げたやみつき必至の味わい。【T＆G Kitchen】の「旨辛フライドチキン（ヤムニョム／ハニーマスタード）」は、韓国スタイルの味付けで楽しむ王道フライドチキン。オーブンで焼き上げたチキンの旨みが広がる「特製チキンピザ（ヤムニョム／照り焼きマヨ）」は、フルサイズをシェアして味わうのがおすすめ。ハラミのすじ肉をじっくり煮込み、旨みが溶け込んだ【ハラミ専門酒場ハラミちゃん】の「牛ハラミのすじ煮込み」は、スープにバゲットを浸して楽しむ至福の一杯。【BISTRO THE MEAT】の「スペイン産ハモンセラーノ」は、脂の甘みと塩味のバランスが絶妙で箸休めにも最適な一皿。

■まだある！各店が腕によりをかけた、こだわりの肉料理も要チェック！

会場に立ち上る香ばしい匂いと味わいに、思わずリピートしたくなる各店こだわりの肉料理も必見。【川越薪火料理 in the park】の「国産牛もも肉の薪火スモークグリル」と「薪焼き牛のラグーパスタ」はどちらも薪火ならではの奥深いコクと余韻に浸れる贅沢な逸品。【肉割烹 喰心】の「和牛ホルモン 味噌焼き」は、噛むほどにホルモンの旨みと味噌の香ばしさ、コクが口いっぱいに広がる至福のホルモン焼き。こだわりの牛タンを柔らかく煮込んだ【神田 タンだけ】の「柔らか牛タンゴロゴロカレー煮込み」は、独自配合のスパイスとルーで仕上げた、カレーの香りが食欲をそそる一皿。【石垣島きたうち牧場】は香ばしい醤油ベースの自家製ダレを揉み込んだ「厳選国産牛 切り落とし焼肉」を提供。鉄板で焼き上げた薄切り牛タンを提供する【韓国焼肉4시～sisi～】からは、特製ネギダレをたっぷり絡めて味わう「ネギ盛り牛タン」と、牛タンの旨みを引き立てる青唐辛子味噌を添えた「青唐辛子味噌牛タン」が登場。【ライスSTAND】の、にんにくのパンチが効いた「ガーリックライス」は、シメにも主役にもなる存在。クセなく飲める「コムタンスープ」と、お好みの肉メニューを合わせれば、THE MEATならではのオリジナル定食が完成。

■自席でオーダー、あとは待つだけ！フェス時間を満喫できる「ラウンジ席」がさいたま会場に登場！

フェスの熱気は味わいながらも、グループやファミリーでゆっくり肉料理を堪能したい…、そんな願いを叶える有料シート「ラウンジ席」が登場！会場に出店している肉メニューやドリンク＆スイーツをゆったり選んで自席からモバイルオーダーを済ませたら、あとは注文したメニューが運ばれてくるのを待つだけ。行列に並ぶことなく、家族や友人と思いおもいに過ごすひとときは、他では味わえない特別なフェス体験のひとつ。1テーブル（おとな最大4名まで）は80分制で、事前予約制。ご予約はメニュー情報や最新情報も満載の「THE MEAT」公式アプリ(https://themeat-saitama2026.link.fespli.com/)から。

◎【THE MEAT SAITAMA 2026ラウンジ 概要】

▶︎料金：1テーブル6,600 円（税込）＜80分制＞

※料金は席料のみ。飲食代別途。

※1テーブル最大4名（未就学児最大＋2名）まで

※おひとりにつき1ドリンクオーダー制（未就学児童含む）

▶︎お支払い：食券／電子マネー／クレジットカード

▶︎ご予約方法：公式アプリ(https://themeat-saitama2026.link.fespli.com/)にて、3月24日（火）11:00より

受付開始予定

※ご予約後のキャンセルおよび払い戻しはできませんのでご注意ください。

※ご予約は各日の前日23:59までの受付となります。詳細は、HPをご確認ください。

★【THE MEAT SAITAMA 2026】（ザ・ミート さいたま 2026）開催概要

■日時 2026年5月1日（金）～5月6日（水・振休）

10：00～20：00

■場所 さいたま新都心 けやきひろば（さいたま市中央区新都心10）

■アクセス JR「さいたま新都心」駅からすぐ

■入場無料 飲食代別途

※食券・電子マネー・クレジットカードがご利用いただけます

■主催 LAF Entertainment

■制作協力 SHIFT、さいたまアリーナ

■協賛 サントリージン翠/翠ジンソーダ

■後援 J-WAVE 81.3FM

■お問合せ https://themeat.jp

■HP https://themeat.jp

■X：@the_meat_LAF

■Instagram：the_meat_LAF

★前売り券は公式アプリやイープラス、アソビュー！で販売中:詳しくは HP (https://themeat.jp)にて

■《出店ラインナップ一覧》

▶︎MEAT【ステーキ＆グリル マーベリックス】：自家製オニオンソースのリブステーキ、ワイルド！ガリバタ牛ステーキ／【韓国焼肉4시～sisi～】：ネギ盛り牛タン、青唐辛子味噌牛タン／【玉川精肉店】：塩とわさびで食べる国産牛レアカツ、肉屋のゴロゴロメンチカツ／【Mrs.hamburger】：武州和牛使用！特製グルメバーガー（チェダーチーズ/てりやき/タルタル）／【川越薪火料理 in the park】：国産牛もも肉の薪火スモークグリル、薪焼き牛のラグーパスタ／【ハラミ専門酒場ハラミちゃん】：牛ハラミちゃんステーキ（生黒胡椒&岩塩/赤ワインソース）、牛ハラミのすじ煮込み／【T＆G Kitchen】：旨辛フライドチキン（ヤムニョム/ハニーマスタード）、特製チキンピザ（ヤムニョム/照り焼きマヨ）／【肉割烹 喰心】：特選黒毛和牛 極上赤身ステーキ、和牛ホルモン 味噌焼き／【CIELO'S MEXICAN】：ビーフタコス、チキンタコス／【神田 タンだけ】：熟成厚切り牛タン 特製塩だれ、柔らか牛タンゴロゴロカレー煮込み／【石垣島きたうち牧場】：厳選国産牛 でか肩ロース鉄板焼き、厳選国産牛 切り落とし焼肉／【WORLD DINER】：黒毛和牛炙り肉寿司、北海道産牛のローストビーフ／【BISTRO THE MEAT】：三元豚のベーコンステーキ、スペイン産ハモンセラーノ／【ライスSTAND】：ガーリックライス、コムタンスープ、ライス

▶︎SWEETS【やおやのりんご飴 やおりん】：りんご飴、キウイ飴／【マリンカフェ】：アイスブリュレクレープ（バニラ／チョコ／抹茶／ストロベリー）、けずりあまおう

▶︎DRINK【富士桜高原麦酒】：ヴァイツェン、ラオホ、シュヴァルツ ほか／【WILLIAMS BREWERY】：American IPA、Session IPA ほか／【網走ビール】：流氷ドラフト、山葡萄エールほか／【オフィシャルドリンクBAR】：アルコール各種、ソフトドリンク各種